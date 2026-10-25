/27 ते 29 ऑक्टोबरपर्यंत शाळा, कॉलेज बंद; भयानक चक्रीवादळाचा धोका, मुसळधार पाऊस, IMD चा यलो अलर्ट

भारतीय हवामान विभाग : भारताच्या किनार पट्टीवर एक भयानक वादळ घोंघावत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टी भागांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्राचे आता डिप्रेशनमध्ये रूपांतर झाले आहे. याची तीव्रता आणखी वाढत आहे. याचे अति तीव्र चक्रीवादळात रूपांतर होऊ शकते. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, हे वादळ 28 ऑक्टोबर रोजी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकणार आहे. मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आल्या असून शाळ महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
24 ऑक्टोबर 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता बंगालच्या उपसागराच्या पूर्व-मध्य आणि लगतच्या आग्नेय भागावरील कमी दाबाच्या क्षेत्राचे तीव्र होऊन त्याचे अवदाबामध्ये रूपांतर झाले. हा कमी दाबाचा पट्ट अंदमान बेटांमधील श्री विजयपुरमच्या वायव्येस सुमारे 510 किमी, विशाखापट्टणमच्या पूर्व-आग्नेयेस 820 किमी, काकीनाडापासून 910 किमी, मछलीपट्टणमपासून 1020 किमी आणि बापटलाच्या पूर्वेस 1100 किमी अंतरावर स्थित होते.
हवामानशास्त्रज्ञांच्या मतेकमी दाबाचे क्षेत्र प्रथम दक्षिणेकडे सरकणार आहे. तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतरित होईल. 25 ऑक्टोबर रोजी, ते पूर्व-मध्य आणि आग्नेय बंगालच्या उपसागरावरून पश्चिम-वायव्य दिशेकडे सरकले आहे. 26 ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत त्याचे चक्रीवादळात रूपांतर होईल. 27 ऑक्टोबरच्या सकाळपर्यंत पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरावर त्याचे तीव्र चक्रीवादळात रूपांतर होईल . त्यानंतर ते वायव्य दिशेने सरकेल, अति तीव्र चक्रीवादळात रूपांतरित होऊन 28 ऑक्टोबरच्या सकाळी आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
हे अति तीव्र चक्रीवादळ 28 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास आंध्र प्रदेश आणि यानमच्या किनारपट्टीवर बापटला आणि विशाखापट्टणम दरम्यान धडकण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने (IMD) वर्तवली आहे. वाऱ्याचा कमाल वेग ताशी 115 ते 125 किमी राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याच्या वेग ताशी 140 किमी पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
या वादळामुळे किनारपट्टीच्या भागांमध्ये सोसाट्याचा वार वाहू शकतो. यामुळे मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा इशारा वर्तवण्यात आला आहे. समुद्रात उंच लाटा उसळू शकतात.
दक्षिण ओडिशाच्या किनारपट्टी भागांला देखील वादळाचा तडाखा बसू शकतो. येथेही यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विशाखापट्टणम, काकीनाडा, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा आणि गुंटूरसह आंध्र प्रदेशातील किनारपट्टी जिल्ह्यांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. स्थानिक प्रशासन आधीच मदत शिबिरे तयार करत आहे, लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यात येत आहे. आवश्यक व्यवस्था निर्माण केली जात आहे.
वादळाचा धोका असलेल्या परिसरातील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात येत आहे. पुदुचेरीजवळ बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्राचे चक्रीवादळात रूपांतर झाले आहे. 24 ऑक्टोबरच्या रात्रीपासून पुदुचेरीमध्ये संततधार पाऊस पडत आहे.
शाळा आणि महाविद्यालये 27 ते 29 तारखेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार हे चक्रीवादळ 28 ऑक्टोबर रोजी उत्तर आंध्र प्रदेश आणि दक्षिण ओडिशा दरम्यान धडकण्याची शक्यता आहे, तथापि आंध्रच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची अधिक शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि ताशी 80 ते 90 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. गंजम, गजपती, रायगडा, कोरापुट आणि मलकानगिरी येथील शाळा तसेच महाविद्यालये 28 ते 29 ऑक्टोबर रोजी बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.