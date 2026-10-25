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27 ते 29 ऑक्टोबरपर्यंत शाळा, कॉलेज बंद; भयानक चक्रीवादळाचा धोका, मुसळधार पाऊस, IMD चा यलो अलर्ट

बंगालच्या उपसागरातील मी दाबाच्या क्षेत्राचे आता डिप्रेशनमध्ये रूपांतर झाले आहे. याची तीव्रता आणखी वाढत आहे. यामुळे  भयानक चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झाला आहे. 27 ते 29 ऑक्टोबरपर्यंत शाळा, कॉलेज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 25, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:57 PM IST
27 ते 29 ऑक्टोबरपर्यंत शाळा, कॉलेज बंद; भयानक चक्रीवादळाचा धोका, मुसळधार पाऊस, IMD चा यलो अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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