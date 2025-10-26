Cyclone Warning:चक्रीवादळ किनारपट्टीवर धडकणार, पुढचे 24 तास महत्वाचे;IMD चा इशारा!

Cyclone Warning: बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तीव्र होत असल्याने ओडिशात चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झालाय. यामुळे राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना हाय अलर्ट जारी केलाय. 27 ऑक्टोबरपासून मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, 26 ऑक्टोबरपासून मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचे निर्देश आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आरोग्य, जलसंपदा, ऊर्जा आणि कृषी विभाग पूर्णपणे सज्ज आहेत. संवेदनशील भागांत मदत केंद्रे, स्थलांतर आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा यासाठी तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती ओडिशाचे महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी यांनी दिली. चक्रीवादळ 29 ऑक्टोबरला किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे.
चक्रीवादळाचा प्रभाव ओडिशापुरता मर्यादित नसून, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्येही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. हवामान खात्याने 27 ते 29 ऑक्टोबरदरम्यान दक्षिण 24 परगणा, पूर्व आणि पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. स्थानिक प्रशासनाने पूर आणि अतिवृष्टीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवामानातील बदलांमुळे तापमानात घसरण सुरू झाली आहे. शनिवारी किमान तापमान 16.9 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, तर कमाल तापमान 32 अंश सेल्सिअस होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार, दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 292 वर पोहोचला, जो ‘खराब’ श्रेणीत आहे. शुक्रवारी हा निर्देशांक 275 होता.
हवामान विभागाने रविवारी दिल्लीत सकाळी हलके धुके आणि दिवसा निरभ्र आकाशाचा अंदाज वर्तवला आहे. संध्याकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल आणि किमान तापमान अनुक्रमे 31 आणि 17 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहणार आहे.
ओडिशात प्रशासनाने नागरिकांना घाबरू नये, पण सतर्क राहण्याचे आवाहन केलंय. दिल्लीतही प्रदूषण आणि धुक्यामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आलाय.
