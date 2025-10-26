English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Cyclone Warning:चक्रीवादळ किनारपट्टीवर धडकणार, पुढचे 24 तास महत्वाचे;IMD चा इशारा!

Cyclone Warning:  26 ऑक्टोबरपासून मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचे निर्देश आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 26, 2025, 06:34 AM IST
Cyclone Warning:चक्रीवादळ किनारपट्टीवर धडकणार, पुढचे 24 तास महत्वाचे;IMD चा इशारा!
चक्रीवादळाचा इशारा

Cyclone Warning: बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तीव्र होत असल्याने ओडिशात चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झालाय. यामुळे राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना हाय अलर्ट जारी केलाय. 27 ऑक्टोबरपासून मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून, 26 ऑक्टोबरपासून मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचे निर्देश आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

चक्रीवादळ किनारपट्टीवर धडकणार 

आरोग्य, जलसंपदा, ऊर्जा आणि कृषी विभाग पूर्णपणे सज्ज आहेत. संवेदनशील भागांत मदत केंद्रे, स्थलांतर आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा यासाठी तयारी पूर्ण झाल्याची माहिती ओडिशाचे महसूल व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी यांनी दिली. चक्रीवादळ 29 ऑक्टोबरला किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे.

बिहार, झारखंड, बंगालमध्ये मुसळधार

चक्रीवादळाचा प्रभाव ओडिशापुरता मर्यादित नसून, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्येही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. हवामान खात्याने 27 ते 29 ऑक्टोबरदरम्यान दक्षिण 24 परगणा, पूर्व आणि पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. स्थानिक प्रशासनाने पूर आणि अतिवृष्टीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.

दिल्ली-एनसीआरमध्ये तापमानात घट

दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवामानातील बदलांमुळे तापमानात घसरण सुरू झाली आहे. शनिवारी किमान तापमान 16.9 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, तर कमाल तापमान 32 अंश सेल्सिअस होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार, दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 292 वर पोहोचला, जो ‘खराब’ श्रेणीत आहे. शुक्रवारी हा निर्देशांक 275 होता.

दिल्लीत रविवारी धुक्याची शक्यता

हवामान विभागाने रविवारी दिल्लीत सकाळी हलके धुके आणि दिवसा निरभ्र आकाशाचा अंदाज वर्तवला आहे. संध्याकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल आणि किमान तापमान अनुक्रमे 31 आणि 17 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहणार आहे.

नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

ओडिशात प्रशासनाने नागरिकांना घाबरू नये, पण सतर्क राहण्याचे आवाहन केलंय. दिल्लीतही प्रदूषण आणि धुक्यामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आलाय.

प्रश्न: ओडिशामध्ये चक्रीवादळाचा धोका का निर्माण झाला आहे आणि त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत?

उत्तर: बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तीव्र होत असल्याने ओडिशात चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना हाय अलर्ट जारी केला आहे. 27 ऑक्टोबरपासून मुसळधार पावसाचा इशारा आहे, मच्छिमारांना 26 ऑक्टोबरपासून समुद्रात न जाण्याचे निर्देश आहेत. आरोग्य, जलसंपदा, ऊर्जा आणि कृषी विभाग सज्ज असून, संवेदनशील भागांत मदत केंद्रे, स्थलांतर आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा याची तयारी पूर्ण झाली आहे.

प्रश्न: चक्रीवादळाचा प्रभाव इतर कोणत्या राज्यांवर पडण्याची शक्यता आहे?

उत्तर: चक्रीवादळाचा प्रभाव ओडिशापुरता मर्यादित नसून, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्येही 27 ते 29 ऑक्टोबरदरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. विशेषतः दक्षिण 24 परगणा, पूर्व आणि पश्चिम मेदिनीपूर जिल्ह्यांत पावसाचा अंदाज आहे. स्थानिक प्रशासनाने पूर आणि अतिवृष्टीला तोंड देण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.

प्रश्न: दिल्ली-एनसीआरमधील हवामान आणि हवेच्या गुणवत्तेची सध्याची स्थिती काय आहे?

उत्तर: दिल्ली-एनसीआरमध्ये तापमानात घसरण सुरू झाली असून, शनिवारी किमान तापमान 16.9 अंश आणि कमाल तापमान 32 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) 292 वर आहे, जो ‘खराब’ श्रेणीत आहे. रविवारी सकाळी हलके धुके आणि दिवसा निरभ्र आकाशाचा अंदाज आहे, तर कमाल आणि किमान तापमान अनुक्रमे 31 आणि 17 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहील. नागरिकांना प्रदूषण आणि धुक्यापासून सावध राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

cyclonecyclone warningHeavy Rain In Next 24 Hourscyclone in bay of bengalcyclone odisha

