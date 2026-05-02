सिलिंडर दरवाढीचा मोठा फटका! 993 रुपयांची वाढ, पेट्रोल-डिझेलचेही दर वाढणार का?

एकीकडे कमर्शियल गॅसच्या दरामध्ये भरमसाठ वाढ, तर दुसरीकडे सोलापुरात व्यावसायिक पैसे  द्यायला तयार असूनही गॅस मिळत नसल्याने हॉटेल व्यवसायिक त्रस्त झाले आहेत. सोलापुरात दोन महिने उलटले तरीही व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा कायम आहे, त्यामुळे व्यवसाय बंद होण्याची भीती व्यावसायिकांना सतावत आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 2, 2026, 09:31 PM IST
Photo Credit - Social Media

देशामधील पाच विधानसभा निवडणूका संपल्या आहेत, त्यानंतर आता शुक्रवारी सिलिंडर दरवाढीचा मोठा फटका आता नागरिकांना बसला आहे. केंद्र सरकारने  सिलिंडरच्या दरामध्ये झाल्याची घोषणा केली आहे. सिलिंडरच्या दरामध्ये आता 993 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर पाच किलो वजनाच्या सिलिंडरच्या दरात 261.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या सिलिंडरच्या दरात वाढ झाल्यानंतर आता त्याचा फटका हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळीं बसत आहे. आता हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळींच्या खाद्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

आखाती देशातील युद्धाला दोन महिने उलटले तरीदेखील सोलापुरात व्यवसायिक गॅस सिलेंडरचा तुकडा कायम आहे. देशात एकीकडे व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीत भरमसाठ वाढ करण्यात आलीय तर दुसरीकडे सोलापुरात मात्र गॅस दरवाढ देऊन देखील व्यावसायिक गॅस मिळत नसल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हॉटेल व्यवसायिकांनी इलेक्ट्रिक शेगडी, कोळशाची शेगडी, आणि जमतेम मिळणारा व्यावसायिक गॅस यावर कसंबसं आपलं हॉटेल व्यवसाय सुरु ठेवल आहे. हॉटेल - ढाबा चालकांना एका व्यावसायिक गॅस सिलेंडरसाठी 3200 ते 3500 रुपये मोजावे लागत आहेत. मात्र एवढं करून देखील व्यावसायिक गॅस मिळत नाहीये.

हे ही वाचा 

सावधान! जनगणनेच्या वेळी तुमचीही होऊ शकते फसवणूक, ही माहिती कोणालाही देणे टाळा...

खरंतर हॉटेल व्यावसायिक दुहेरी कात्रीत सापडलेत. हॉटेल व्यावसायिक सध्या मोठ्या चिंतेत आहेत, पण हा गॅस पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची प्रतिक्रिया वारंवार प्रशासनाकडून दिली जातेय. इस्रायल-अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरु झालेल्या युद्धामुळे सर्वाधिक फटका बसलाय तो गॅस पुरवठ्यावर. 2 महिने होऊनही गॅस पुरवठा सुरळीत होण्याचं नाव घेत नाहीये. अशीच परिस्थिती राहिली तर हॉटेल व्यावसायिकांना आपले व्यावसाय बंद करण्याची वेळ येईल, यात केवळ हॉटेल व्यावसायिक नाही तर कामगारही भरडले जातील

व्यावसायिक गॅसचे दर आता गगनाला भिडत चाललेत. दर वाढले तरी आम्ही पैसे देण्यास तयार आहोत. फक्त आम्हाला गॅसचा पुरवठा करा. आमचे व्यवसाय बंद पडू देऊ नका अशी मदतीची साद व्यावसायिक सरकारला घालतायत. 50% सिलिंडरच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे आता सिलिंडरची किंमती ही 3000 रुपयांपेक्षा जास्त मोजावी लागणार आहे. सिलिंडरचा दर हा आता 3071.50 इतकी पोहोचली आहे. तर घरगुती सिलिंडरच्या दरामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

इतर बातम्या

पुण्यात पुन्हा घडली महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना! 3 वर्षाच्...

महाराष्ट्र बातम्या