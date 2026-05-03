English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • D-Mart मध्ये सर्वात जास्त या वस्तूंची चोरी होते; समोर सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचारी असताना ग्राहक बिनधास्त या वस्तू चोरतात

D-Mart मध्ये सर्वात जास्त 'या' वस्तूंची चोरी होते; समोर सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचारी असताना ग्राहक बिनधास्त 'या' वस्तू चोरतात

D-Mart मध्ये नेहमीच ग्रहकांची मोठी गर्दी असते. असे असताना D-Mart मध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात चोरी होते. सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचारी समोर असताना ग्राहक बिनधास्त काही वस्तू चोरतात. 

वनिता कांबळे | Updated: May 3, 2026, 10:22 PM IST
D-Mart मध्ये सर्वात जास्त 'या' वस्तूंची चोरी होते; समोर सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचारी असताना ग्राहक बिनधास्त 'या' वस्तू चोरतात

D Mart Stealing Customers :  डी-मार्ट हे भारतातील सर्वात मोठे आणि लोकप्रिय रिटेल स्टोर आहे.   डी-मार्टमध्ये कपडे, चप्पल, भांडी, बेडशीट,  घरगुती वापरातील वस्तू यासह  दैनंदिन गरजेच्या वस्तू अगदी स्वस्त दरात मिळतात. D Mart मध्ये   गरेजेच्या सर्व वस्तू कमी किमती एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने नेहमीच ग्राहकांची तुफान गर्दी असते. भारतात जवळपास प्रत्येक राज्यात मुख्य शहरांमध्ये डी मार्ट स्टोर उघडले आहेत.  डी मार्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची चोरी देखील होते. डी मार्ट कोणत्या वस्तूंची चोरी होते समजल्यावर आश्चर्य वाटेल. विशेष म्हणजे समोर सुरक्षा रक्षक आणि कर्मचारी असताना ग्राहक बिनधास्त या वस्तू चोरतात. जाणून घेऊया वस्तू कोणत्या आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

डी मार्टमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी ग्रहाकांन आपल्या बॅग बॅगेज काऊंटरवर जमा कराव्या लागतात. तसेच त्यांच्याकडे छोटी बॅग असेल तरी ती सिल केली जाते. ग्राहक मोकळ्या हाताने डी मार्टमध्ये जातात. तसेच सुरक्षा रक्षक ग्राहकांची तपासणी देखील करतात. एवढं चेकिंग होऊन डी मार्ट मध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी असताना देखील येथे चोरी होते.  या गर्दीत ग्राहकच डी मार्टमधील वस्तूंची चोरी करतात. डी मार्ट मध्ये ग्राहक अशा वस्तू चोरतात की येथे काम करणारे कर्मचारी  आणि सुरक्षा रक्षकांच्याही चोरी लक्षात येत नाही.  

हे देखील वाचा... कोकणातील सर्व आंबा उत्पादकांना हा एकटा माणूस टक्कर देतो! भारतातील सर्वात मोठ्या आंब्याच्या बागेचा मालक आणि जगातील पहिल्या नंबरचा आंबा निर्यातदार

देशभरात डी मार्टचे 375 हून अधिक स्टोअर्स आहेत. प्रत्येक स्टोअरमध्ये स्वस्त आणि आवश्यक वस्तू विक्रीसाठी ठेवलेल्या असतात.  भारतातील 11 राज्यांमध्ये  डी-मार्टच्या शाखा आहेत.  महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली यासारख्या राज्यांमध्ये सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये डी मार्ट स्टोर पहायला मिळतात. 

डी मार्टमध्ये ग्राहक कोणत्या वस्तू चोरतात?

डी मार्टमध्ये अंडरगारर्मेंट्स देखील विक्रीसाठी ठेवले जातात. डी मार्टमध्ये अंडरगारर्मेंट्सची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याचे समजते. अनेक ग्राहक अंडरगारर्मेंट्स तसेच इतर कपडे चेंजिंगरुमध्ये ट्राय करण्याच्या बहाण्याने घेऊन जातात. चेंजिंग रुममध्ये  कॅमेरा नाही. यामुळे अनेक ग्राहक अंडरगारर्मेंट्स तसेच इतर लक्षात येणार नाहीत अशा प्रकारच्या लहान वस्तू चेंजिंगरुमध्ये लपवून चोरुन नेतात. यामुळेच  डी मार्टच्या चेंजिगरुमध्ये मोठ्या प्रमाणात चोरी होते. इथचं ग्राहक चोरी केलेल्या वस्तू लपवतात. 

चॉकलेट, आईसक्रीमची चोरी 

अंडरगारर्मेंट्स डी मार्टमध्ये विक्रीसाठी ठेवलेल्या चॉकलेट, आईसक्रीम यासारख्या वस्तूंची देखील मोठ्या प्रमाणात चोरी होते.  ग्राहक  चॉकलेट, आईसक्रीम खरेदी करण्याच्या बहाण्याने उचलतात आणि चोरी करतात.  चोरी डी मार्टच्या कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येवू नये यासाठी ग्राहक चोरलेले  चॉकलेट, आईसक्रीम खाऊन टाकतात. विशेषत: लहान मुलांना मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारे  चॉकलेट, आईसक्रीम  तसेच इतर खाद्यपदार्थ खायला दिले जातात.   डी मार्टमध्ये चॉकलेट, आईसक्रीम यासारख्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात चोरी होते. डी मार्टच्या कर्मचाऱ्यांसमोरच ही चोरी होते. मात्र, डी मार्टच्या कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. 
कमी किमतीत उत्तम वस्तू विकण्याचा दावा करणाऱ्या डी मार्टमध्ये ग्राहकांची प्रचंड गर्दी असते. डी मार्टमध्ये किराणा सामानापासून, गृहउपयोगी वस्तू तसेच कपडे देखील मिळतात. सर्व डी-मार्ट स्टोर हे स्वतःच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये आहेत. यामुळे डी मार्टचा भाडे खर्च वाचतो. याचा फायदा थेट ग्राहकांना होतो. डी मार्ट स्टोरच्या जागेचे पैसे द्यावे लागत नाहीत. यामुळे  डी मार्टमध्ये स्वस्त दरात वस्तू मिळतात.   याचा फायदा ग्राहकांनाच नाही तर डी मार्टला देखील होतो. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
D Mart Stealing Customersmost stolen items in D-Martडी मार्टडी मार्ट स्टोरडी मार्ट वस्तू

इतर बातम्या

6,6,4,4,6...पंजाबने 45 धावांवर 5 विकेट्स गमावल्यानंतर या खे...

स्पोर्ट्स