/DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवरात्रीत मिळणार महागाई भत्ता,सरकारने स्पष्टच सांगितले

पश्चिम बंगालमधील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने दुर्गापूजेच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्त्याची (DA) थकबाकी देण्याची तयारी सुरू केली असून, सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या डीए वाढीनंतर आता थकीत रकमेच्या वितरणाबाबत हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
पश्चिम बंगाल सरकारने दुर्गापूजेपूर्वी सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले होते.
राज्य सरकारने नुकत्याच अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता 18 टक्क्यांवरून 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. ही वाढ 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहे. त्यानंतर आता थकीत रकमेच्या देयकांबाबतही प्रक्रिया सुरू झाली असून, ती टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाणार असल्याचे संकेत आहेत.
राज्य सरकारवर मोठा आर्थिक भार येणार असल्यामुळे संपूर्ण थकीत रक्कम एकाचवेळी देण्याऐवजी हप्त्यांमध्ये देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काही रक्कम दुर्गापूजेपूर्वी मिळेल, तर उर्वरित रक्कम पुढील काही महिन्यांत दिली जाऊ शकते. अंतिम वेळापत्रक अधिकृत आदेशानंतर स्पष्ट होणार आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2026 पासून 60 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. त्याच्या तुलनेत पश्चिम बंगाल सरकारने डीए 38 टक्क्यांपर्यंत वाढवला असला तरी दोन्हीमध्ये अजूनही 22 टक्क्यांची तफावत कायम आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना भविष्यात आणखी डीए वाढीची मागणी कायम ठेवण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम देण्याच्या हालचालींमुळे कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, संपूर्ण थकबाकी लवकरात लवकर देण्याची मागणी त्यांनी कायम ठेवली आहे. तसेच भविष्यात केंद्र सरकारप्रमाणे समान डीए आणि वेतन संरचना लागू करण्याची मागणीही कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.
महागाई भत्त्याची थकबाकी कधी, किती आणि कोणत्या हप्त्यांमध्ये दिली जाणार याबाबत राज्य सरकारकडून स्वतंत्र अधिकृत आदेश जारी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अपूर्ण किंवा अप्रमाणित माहितीकडे कर्मचारी वर्गाने दुर्लक्ष करून अधिकृत अधिसूचनेची प्रतीक्षा करावी, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.