  • DA Hike बाबत मोठी बातमी! जानेवारी 2026 मध्ये पगारवाढ? सरकारच लवकरच करणार घोषणा

DA Hike : केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. त्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 7, 2026, 03:04 PM IST
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जानेवारी 2026 पासून महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) मध्ये 2% वाढ जवळजवळ निश्चित आहे. यामुळे वाढत्या महागाईपासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की केंद्र सरकारच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त पेन्शनधारकांना पगार आणि पेन्शन वाढ मिळण्याची वेळ आली आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना 58% दराने महागाई भत्ता मिळतो आणि येणाऱ्या 2% वाढीसह तो 60 % पर्यंत पोहोचेल.

डीए कशाच्या आधारावर निश्चित केला जातो?

मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, डीए आणि डीआरमध्ये 2% वाढ होण्याची बातमी केवळ अटकळ नाही; तर ती कामगार ब्युरोच्या ठोस सरकारी आकडेवारीवर आधारित आहे. नोव्हेंबर 2025  मध्ये डीए मोजण्यासाठी वापरला जाणारा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) 0.5 अंकांनी वाढून 148.2 झाला.

सातव्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार, मागील 12 महिन्यांचा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) DA निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो, जो दैनंदिन अन्न खर्च, वाहतूक, घरबांधणी आणि आरोग्यसेवेवर आधारित असतो.

तज्ज्ञ काय म्हणतात?

जुलै ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीकडे पाहता, आलेख स्थिर वाढीचा कल दर्शवितो. नोव्हेंबरच्या आकडेवारीवर आधारित, महागाई भत्ता (DA) 59.93  टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जे स्पष्टपणे दर्शवते की महागाई भत्ता (DA) 60 टक्क्यांच्या अगदी जवळ आहे आणि तो त्यापेक्षा खाली येण्याची शक्यता नाही.

सर्वांच्या नजरा आता डिसेंबर 2025 च्या निर्देशांकावर आहेत, जो अद्याप जाहीर झालेला नाही. परंतु तज्ञांच्या मते, चित्र बदलण्याची शक्यता नाही. गणित सोपे आहे: जरी डिसेंबरमध्ये निर्देशांक स्थिर राहिला तरी, सरासरी डीए ६०.३४ टक्के असेल. निर्देशांकात थोडीशी घट झाली तरी ती ६० टक्क्यांवरच राहील.

घोषणा कधी होणार?

सरकारचे धोरण नेहमीच दशांशात नव्हे तर पूर्ण संख्येत महागाई भत्ता जाहीर करण्याचे राहिले आहे. त्यामुळे 60.00 टक्के ते 60.99 टक्के दरम्यानचा कोणताही आकडा शेवटी 60 टक्के मानला जाईल. याचा अर्थ असा की सध्याचा महागाई भत्ता 58 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांपर्यंत 2 टक्क्यांनी वाढणे जवळजवळ निश्चित आहे.

जरी हे वाढलेले दर 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील, तरी सरकारी प्रक्रियेमुळे अधिकृत घोषणा आणि अधिसूचना सहसा मार्च किंवा एप्रिलमध्ये येते. कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि घोषणेमधील फरक थकबाकी म्हणून दिला जाईल. ही वाढ देखील महत्त्वपूर्ण आहे कारण ८ व्या वेतन आयोगाचे नवीन चक्र १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
DA hikeDA Hike NewsDA Hike Updatedearness allowances

