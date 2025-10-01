DA Hike: दसऱ्यापूर्वी मोदी सरकारची मोठी घोषणा, वाढला महागाई भत्ता; किती रुपयांनी वाढणार तुमचा पगार?

DA Hike: भारतातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी यंदाची दिवाळी खूप खास असणार आहे. कारण केंद्रातील मोदी सरकारने दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिलाय. केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता व महागाई सवलतीत वाढ करण्यात आलीय. ही सुधारणा 1 जुलै 2025 पासून लागू होणार आहे. यामुळे थकबाकीचे भत्ते जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांचे ऑक्टोबर पगारासोबत मिळणार आहेत. महागाई भत्ता वाढल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कितीने वाढ होणार? जाणून घेऊया.
आता महागाई भत्ता मूळ पगार व पेन्शनच्या 55 टक्क्यांवरून 58 टक्के झाला आहे. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली असून, महागाईविरुद्ध संरक्षण देण्यासाठी ती महत्त्वपूर्ण आहे. याचा थेट लाभ अंदाजे 48 लाख कर्मचाऱ्यांना व 68 लाख पेन्शनधारकांना होईल, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक भार कमी होईल.
सरकार दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात भत्त्यात दुरुस्ती करते, जी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI-IW) आधारित असते. यंदाची ही दुसरी वाढ असून, जानेवारीत 2 टक्क्यांची सुधारणा झाली होती, ज्याने भत्ता 53 वरून 55 टक्के झाला. जुलैची ही शेवटची वाढ सातव्या आयोगाच्या अंतर्गत ठरेल.
#WATCH केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है।" pic.twitter.com/ebHUG4sJCz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 1, 2025
उदाहरणार्थ, ज्यांचे मूळ वेतन 60 हजार रुपये आहे, त्यांना आता 34 हजार 800 रुपये भत्ता मिळेल. जो यापूर्वी 33 हजार रुपये इतका होता. यामुळे मासिक उत्पन्नात 1800 रुपयांची भर पडेल. ही वाढ कर्मचारी व कुटुंब पेन्शनधारकांसाठी राहणीमान सुधारण्यास मदत करेल. दिवाळीपूर्वीची ही घोषणा कर्मचाऱ्यांच्या उत्साहवर्धक ठरली असून, सुमारे 1.15 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होईल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या या निर्णयामुळे पेन्शनधारकांना सणांच्या खरेदीसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे.
उत्तर: केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात (DA) आणि महागाई सवलतीत (DR) ३ टक्के वाढ केली आहे. ही वाढ १ जुलै २०२५ पासून लागू होईल. यामुळे भत्ता मूळ पगार व पेन्शनच्या ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांवर गेला आहे, आणि जुलै ते सप्टेंबरच्या थकबाकी ऑक्टोबरच्या पगारासोबत मिळतील.
उत्तर: ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना लागू आहे. अंदाजे ४८ लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना, म्हणजेच सुमारे १.१५ कोटी लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल. ही वाढ सणासुदीच्या काळात आर्थिक दिलासा देईल.
उत्तर: ३ टक्के वाढीनंतर महागाई भत्ता ५५% वरून ५८% झाला आहे. उदाहरणार्थ, ज्यांचे मूळ वेतन ६०,००० रुपये आहे, त्यांना आता ३३,००० ऐवजी ३४,८०० रुपये भत्ता मिळेल. यामुळे त्यांच्या मासिक पगारात १,८०० रुपयांची वाढ होईल, ज्यामुळे राहणीमानाचा खर्च समायोजित होण्यास मदत होईल.