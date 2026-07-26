/DA Hike: महागाई भत्त्यावर सरकारचा मास्टरप्लान; केंद्र-राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील तफावत संपणार!

केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) असलेली मोठी तफावत कमी करण्यासाठी महत्त्वाची हालचाल सुरू झाली आहे. विशेषतः पश्चिम बंगाल सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करत केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या डीएमधील फरक टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना भविष्यात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा बदल एका दिवसात होणार नसून टप्प्याटप्प्याने राबवला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 60 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये अद्याप जुन्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते दिले जात असल्याने महागाई भत्त्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय प्रक्रियेत आणला असून, त्यासाठी आवश्यक अटी व संदर्भ (Terms of Reference) तयार करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की महागाई भत्त्यात मोठी झेप एकाच वेळी दिली जाणार नाही. त्याऐवजी आर्थिक भार लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने डीए वाढवण्यात येईल. काही कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे तत्काळ समान दर लागू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने आर्थिक शिस्त कायम ठेवत नियोजनबद्ध पद्धतीने केंद्र आणि राज्यातील अंतर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या मूळ वेतनाच्या 60 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये नव्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात डीएमध्ये 20 टक्क्यांची वाढ जाहीर करून तो 38 टक्क्यांवर नेला आहे. त्यामुळे पूर्वी असलेली 42 टक्क्यांची तफावत आता 22 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. पुढील काळात हा फरक आणखी कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
महागाई भत्त्यातील फरकाचे मुख्य कारण म्हणजे वेगवेगळे वेतन आयोग. केंद्र सरकारमध्ये 7 वा वेतन आयोग लागू असून, 8 व्या वेतन आयोगाची तयारी सुरू आहे. मात्र पश्चिम बंगालसह काही राज्यांमध्ये अजूनही 5 वा किंवा 6 वा वेतन आयोग लागू असल्याने डीएची गणना वेगळ्या पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात लक्षणीय फरक निर्माण झाला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर ही दरी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
महागाई भत्त्यातील वाढीचा थेट परिणाम सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या मासिक उत्पन्नावर होतो. केंद्राच्या तुलनेत कमी डीए मिळणाऱ्या राज्य कर्मचाऱ्यांना भविष्यात वाढीव भत्ता मिळाल्यास त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. तसेच महागाईच्या वाढत्या परिणामांचा सामना करण्यासही मदत होईल. मात्र अंतिम लाभ हा संबंधित राज्य सरकारच्या निर्णय, आर्थिक क्षमता आणि वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.
सध्याच्या घडीला हा निर्णय प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल सरकारच्या उपक्रमाशी संबंधित असला, तरी इतर राज्यांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये कर्मचारी संघटना केंद्राप्रमाणे समान महागाई भत्ता आणि नवीन वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करत आहेत. जर सातवा वेतन आयोग प्रभावीपणे लागू झाला, तर केंद्र आणि राज्य कर्मचाऱ्यांमधील डीएतील असमानता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. मात्र यासाठी प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय घ्यावे लागतील.