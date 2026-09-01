/Explained: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैचा DA किती वाढणार? जानेवारी 2027 चं गणितही समोर

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. जुलै 2026 साठीच्या CPI-IW अर्थात औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाची आकडेवारी जाहीर झाली असून, त्यावरून पुढील DA वाढीचं गणित स्पष्ट होऊ लागलं आहे. श्रम ब्युरोने 31 ऑगस्ट रोजी जुलै 2026 ची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. जुलैमध्ये CPI-IW 153.2 अंकांवर पोहोचला, जो जूनच्या 151.9 अंकांपेक्षा 1.3 अंकांनी अधिक आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किती DA मिळतो? DA वाढल्यास पगारावर किती परिणाम होतो? कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावं? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा महागाई भत्ता 60 टक्के आहे. जानेवारी 2026 पासून DA मध्ये 2 टक्के वाढ करून तो 58 टक्क्यांवरून 60 टक्के करण्यात आला होता. DA मध्ये वर्षातून दोनदा—1 जानेवारी आणि 1 जुलै—बदल केला जातो. त्यामुळे जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या पुढील वाढीची अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे.DA हा कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत वेतनावर आधारित असतो. त्यामुळे DAमध्ये टक्केवारीने वाढ झाली की त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नावर होतो. पेन्शनधारकांसाठी याच धर्तीवर डियरनेस अलाऊन्स (DR) लागू होतो.
श्रम ब्युरोच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार जून 2026 मध्ये CPI-IW 151.9 होता. जुलैमध्ये तो वाढून 153.2 झाला. म्हणजे एका महिन्यात 1.3 अंकांची वाढ झाली. जुलै 2026 मधील वर्ष-दर-वर्ष CPI-IW महागाई दर 4.57 टक्के असल्याचे नमूद आहे.DAच्या गणितासाठी CPI-IWमधील बदल महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे जुलैची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता पुढील महिन्यांच्या निर्देशांकाकडे लागले आहे.
सध्या उपलब्ध ऑगस्ट 2025 ते जुलै 2026 या 12 महिन्यांच्या CPI-IW आकडेवारीचा सरासरी निर्देशांक 149.21 येतो. या आकडेवारीवर आधारित गणितानुसार जानेवारी 2027 साठी DA सुमारे 64 टक्के येत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.मात्र इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल—64 टक्के हा अंतिम DA दर नाही. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2026 या पाच महिन्यांची CPI-IW आकडेवारी अद्याप बाकी आहे. त्या आकडेवारीत बदल झाला तर जानेवारी 2027च्या DAचं गणितही बदलू शकतं. श्रम ब्युरोच्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार ऑगस्ट ते डिसेंबरचे CPI-IW आकडे सप्टेंबर 2026 ते जानेवारी 2027 दरम्यान प्रसिद्ध होणार आहेत.
इथेच अनेक कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ होऊ शकतो. जुलै 2026 चा DA आणि जानेवारी 2027 चा संभाव्य डीए हे दोन वेगळे गणना चक्र आहेत. जुलै 2026 ची वाढ निश्चित करण्यासाठी आधीच्या कालावधीतील CPI-IW आकडेवारीचा वापर होतो. त्यामुळे जुलैचा 153.2 हा आकडा मुख्यतः जानेवारी 2027च्या डीए चा सुरुवातीचा संकेत देतो.म्हणून ‘जुलैपासून डीए थेट 64 टक्के होणार’ असा निष्कर्ष सध्या काढणे चुकीचे ठरेल. सरकारची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच जुलै 2026 पासून लागू होणारा डीए किती आहे, हे निश्चित होईल.
डीए ची वाढ मूलभूत वेतनावर मोजली जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचं Basic Pay ₹35,400 असेल आणि डीए 60 टक्क्यांवरून 63 टक्के झाला, तर सध्याच्या तुलनेत DAमध्ये सुमारे ₹1,062 महिन्यांची वाढ होईल. Basic Pay ₹18,000 असल्यास 3 टक्के वाढीचा परिणाम सुमारे ₹540 इतका होईल. हे केवळ उदाहरण आहे; प्रत्यक्ष जुलै 2026चा अंतिम डीए दर सरकार जाहीर केल्यानंतरच अचूक वाढ मोजता येईल.यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ डीए टक्केवारी महत्त्वाची नसून त्यांच्या Basic Payनुसार प्रत्यक्ष वाढ किती होते, हेही महत्त्वाचे आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी डीए सोबतच 8वा वेतन आयोग हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी पुढील वर्षी सरकारकडे येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कर्मचारी सध्या डीए वाढ आणि वेतन आयोग या दोन्हींकडे लक्ष ठेवून आहेत.वेतन आयोगाच्या नव्या शिफारसी लागू झाल्यास बेसिक पे आणि भत्त्यांच्या रचनेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यातील डीए चे गणितही सध्याच्या वेतनरचनेपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने लागू होऊ शकते.
जुलै 2026च्या डीए वाढीची अधिकृत घोषणा केंद्र सरकारकडून होणे बाकी आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, जुलै-जूनऐवजी जुलै-डिसेंबर सहामाहीसाठीची डीए वाढ सरकारकडून ऑक्टोबरच्या आसपास जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, जुलै 2026चा CPI-IW 153.2 हा आकडा निश्चित झाला आहे. त्यामुळे जानेवारी 2027च्या डीए साठी सध्या 64 टक्क्यांचा प्राथमिक अंदाज दिसत आहे. मात्र पुढील पाच महिन्यांचे CPI-IW आकडे आणि त्यानंतरची सरकारी गणना महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे ‘डीए 64% निश्चित झाला’ असे म्हणण्यापेक्षा ‘जानेवारी 2027साठी 64%चा प्राथमिक अंदाज’ असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल. अंतिम आकडा सरकारच्या अधिकृत आदेशानंतरच स्पष्ट होईल.