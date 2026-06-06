/DA Hike: महागाई भत्त्यात 2 टक्के वाढीची मोठी घोषणा; जुलैपासून कोणत्या कर्मचाऱ्यांचा पगार येणार वाढून?

DA Hike: महागाईच्या वाढत्या दबावात सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आसाम सरकारने राज्यातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात म्हणजेच डीएमध्ये 2 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होणार असून, 8व्या वेतन आयोगाच्या अपेक्षांदरम्यान हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
आसाम सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यामध्ये 2 टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे विद्यमान 58 टक्के दर आता 60 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा वाढीव लाभ कार्यरत कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, कौटुंबिक पेन्शनधारक तसेच इतर पात्र लाभार्थींना मिळणार आहे. जून 2026 च्या वेतन आणि पेन्शनसोबत हा लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
या निर्णयाचा थेट लाभ 8 लाखांपेक्षा अधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. महागाईमुळे वाढलेल्या दैनंदिन खर्चाचा काही प्रमाणात भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः अन्नधान्य, इंधन, आरोग्य आणि शिक्षण खर्च वाढलेल्या काळात अतिरिक्त भत्ता कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरणार आहे.
देशभरातील सरकारी कर्मचारी सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे लक्ष ठेवून आहेत. अशा परिस्थितीत महागाई भत्त्यातील वाढ ही तात्पुरती आर्थिक मदत मानली जात आहे. केंद्र सरकारनेही यापूर्वी DA मध्ये 2 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारांनीही कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अशाच प्रकारचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित असतो. औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) आधारे दर सहा महिन्यांनी त्याचा आढावा घेतला जातो. महागाई वाढल्यास DA वाढवला जातो, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती टिकून राहण्यास मदत होते. त्यामुळे हा भत्ता केवळ अतिरिक्त रक्कम नसून जीवनावश्यक खर्चाशी जोडलेला महत्त्वाचा आर्थिक घटक आहे.
8व्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचारी संघटनांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. वेतन संरचनेत बदल, फिटमेंट फॅक्टर वाढ आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित सुधारणांची मागणी सातत्याने होत आहे. अशा स्थितीत सध्याची 2 टक्के DA वाढ ही सकारात्मक पाऊल मानली जात असली, तरी कर्मचारी वर्गाचे लक्ष आता आगामी वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशींकडे लागले आहे. त्या अंमलात आल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणखी मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.