DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, महागाई भत्ता वाढला अन् एरियर्सदेखील मिळणार; मोठी घोषणा

DA Hike: मध्य प्रदेश सरकारने सहाव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात 5 टक्के वाढ जाहीर केली आहे. हजारो सरकारी नोकरदारांसाठी मोठी दिलासादायक अपडेट आहे. महागाईच्या काळात वेतनात थोडासा तरी भर पडावी, यासाठी सरकारकडून ही घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशात थोडा जास्त पैसा येणार आहे आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारण्यास मदत होणार आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्केलवर वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) 5 टक्के वाढ केली आहे. यापूर्वी हा भत्ता 252 टक्के होता, तो आता 257 टक्क्यांवर गेला आहे. ही वाढ महागाईच्या दबावामुळे करण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांना थोडा तरी दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. सामान्यतः होळीच्या आसपास अशी घोषणा होते, पण यावेळी थोडा उशीर झाला तरी आता ही चांगली बातमी समोर आली आहे.
ही 5 टक्के वाढ 1 जुलै 2025 पासून मागील तारखेपासून (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) लागू झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ही वाढ 1 एप्रिल 2026 पासून दिसणार आहे. म्हणजे जुलै 2025 ते मार्च 2026 या नऊ महिन्यांचा कालावधी बकाया स्वरूपात राहील. कर्मचाऱ्यांना पूर्ण फायदा मिळेल, फक्त थोडा वेळ लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जुलै 2025 ते मार्च 2026 पर्यंतचा शिल्लक मे 2026 ते ऑक्टोबर 2026 या काळात सहा समान मासिक हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे राज्याच्या खजिन्यावर एकदम मोठा भार पडणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनाही एकदम मोठी रक्कम मिळण्याची चिंता राहणार नाही. ही व्यवस्था कर्मचाऱ्यांसाठी सोयीची आणि सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या संतुलित ठरेल.
जर या कालावधीत कोणत्याही कर्मचाऱ्याने निवृत्ती घेतली किंवा निधन झाले तर त्याला किंवा त्याच्या नामनिर्देशित कुटुंबीयांना संपूर्ण शिल्लक रक्कम एकदम दिली जाईल. यामुळे कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत मिळून त्यांच्या अडचणी कमी होतील. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेतली आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे.
भत्त्याची रक्कम काढताना 50 पैशांपेक्षा जास्त असल्यास पूर्ण रुपयात वर मोजली जाईल आणि 50 पैशांपेक्षा कमी असल्यास दुर्लक्ष केले जाईल. ही छोटीशी पण उपयुक्त तरतूद कर्मचाऱ्यांना पूर्ण फायदा मिळवून देणारी आहे. यामुळे गणितात काही फरक पडणार नाही आणि कर्मचारी निश्चिंत राहतील.
सध्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्ट्रक्चरमध्ये काम करणारे सुमारे एक लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी या वाढीचा थेट लाभ घेतील. यात विविध विभागातील कर्मचारी, शिक्षक, आरोग्य सेवक आणि इतर अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही संख्या मोठी असल्याने राज्यातील सरकारी कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यापूर्वी सातव्या वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांसाठी 3 टक्के वाढ करून त्यांचा डीए 58 टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मात्र जानेवारी-जून 2026 चा डीए अद्याप मिळालेला नाही; त्यासाठी 2 ते 3 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.