DA Hikes Announced: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर; 50 हजार पगार असलेल्यांना किती फायदा?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 18, 2026, 02:30 PM IST
महागाई भत्त्यात वाढ

DA Hikes: केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. महागाईच्या काळात त्यांच्या खिशाला थोडा आधार मिळणार आहे. 18 एप्रिल 2026 रोजी कॅबिनेटने डीए (महागाई भत्ता) आणि डीआर (महागाई राहत) मध्ये 2 टक्के वाढीला मंजुरी दिली. ही अपडेट लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. आता नवीन डीए दर 60 टक्के झाला आहे. यापूर्वी तो 58 टक्के होता. महागाईमुळे वाढलेल्या खर्चाला सामोरं जाण्यासाठी सरकारने हा भत्ता वाढवला आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

2 टक्के वाढीचा सरळ फायदा

सरकारने डीएमध्ये 2 टक्के वाढ केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित भत्ता आता 60 टक्के झाला. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 50 हजार रुपये असेल तर त्याला पूर्वी 29 हजार रुपये डीए मिळत होता. आता तो 30 हजार रुपये होईल. म्हणजे महिन्याला 1000 रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मिळेल हे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतील. ही वाढ छोटी वाटली तरी वर्षभरात ती मोठी रक्कम होते आणि कुटुंबाचा खर्च सांभाळण्यास मदत करते.

एप्रिलमध्ये तीन महिन्यांचा एरियर

ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी आहे. म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांचा भत्ता एप्रिलच्या पगारासोबत एरियर स्वरूपात मिळेल. कर्मचाऱ्यांना एकदम तीन महिन्यांची रक्कम मिळणार असल्याने बँक बॅलन्स थोडा सुधारेल. पेन्शनधारकांनाही हा एरियर मिळेल. ही प्रक्रिया वेगवान होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

पेन्शनधारकांनाही समान फायदा

केवळ सध्या नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या लाखो ज्येष्ठ नागरिकांनाही 2 टक्के वाढीचा लाभ मिळणार आहे. त्यांच्या डीआरमध्येही 2 टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे त्यांचा मासिक पेन्शन वाढेल आणि महागाईच्या दबावातही त्यांना आराम मिळेल. ही बातमी वृद्धांसाठी खूप समाधानकारक आहे.

घोषणेत पहिल्यांदाच इतकी उशीर

सामान्यतः जानेवारी ते जून या सहामाहीसाठी डीए मार्चमध्ये (होळीच्या आसपास) जाहीर होतो. पण यंदा 10 वर्षांत पहिल्यांदा एप्रिल महिन्यात, म्हणजे एप्रिलच्या 15 दिवस उलटल्यानंतर घोषणा झाली. ऑक्टोबर 2025 मध्ये शेवटची वाढ झाली होती, ज्यात 55 टक्क्यांवरून 58 टक्के झाले होते. ही उशीर कर्मचाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय होता, पण आता निर्णय झाल्याने तणाव कमी झाला आहे.

महागाईशी लढण्यासाठी सरकारी पाऊल

डीए आणि डीआर हे महागाई निर्देशांक (AICPI-IW) वर आधारित असतात. सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) हा भत्ता बदलते. याचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांचा जीवनमान कायम ठेवणे आहे. सध्याच्या महागाईच्या वातावरणात ही 2 टक्के वाढ ही छोटीशी तरी प्रभावी मदत  असल्याचे म्हटले जात आहे. कर्मचारी संघटनांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

8व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व

नोव्हेंबर 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाचे गठन झाले आहे. तो 18 महिन्यांत शिफारशी देईल आणि 2027 पर्यंत नवीन वेतन रचना लागू होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ही डीए वाढ सातव्या वेतन आयोगानुसार आहे. कर्मचारी संघटना आता वेतन रचनेत मोठे बदल मागत आहेत. हा निर्णय त्यांना थोडा दिलासा देणारा आहे.

लाखो कुटुंबांसाठी सकारात्मक परिणाम

केंद्र सरकारचे सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 60 लाखांहून अधिक पेन्शनधारक या वाढीचा फायदा घेतील. यामुळे त्यांच्या खर्चात थोडा दिलासा मिळेल. बाजारात महागाई वाढत असताना ही रक्कम किराणा, शिक्षण, आरोग्य यासाठी उपयुक्त ठरेल. सरकारने ही वाढ केल्याने कर्मचाऱ्यांचा विश्वास वाढला आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

