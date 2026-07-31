विजेची तार अचानक ट्रेनवर पडली अन्...; दक्षिणेश्वर रेल्वे स्थानकावर 'हा' Video तुम्हाला घाबरवेल

पश्चिम बंगालमधील दक्षिणेश्वर रेल्वे स्थानकावर गुरुवारी सकाळी एक गंभीर घटना घडली. स्थानकावरील ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) वीजवाहिनी अचानक तुटल्याने मोठ्या प्रमाणात ठिणग्या उडाल्या आणि काही काळासाठी स्टेशन परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि मोठा अनर्थ टळला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थानकाच्या डाउन लाईनवरील ओएचईची वीजवाहिनी अचानक तुटून खाली आली. त्याचवेळी प्लॅटफॉर्मवर एक लोकल ट्रेन उभी होती आणि मोठ्या संख्येने प्रवासी उपस्थित होते. वीजवाहिनी तुटताच जोरदार आवाज झाला आणि त्यातून ठिणग्या उडू लागल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणांतच प्रवाशांनी सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतली. ट्रेनमध्ये बसलेले प्रवासीही घाबरल्याने काही काळ गोंधळ उडाला.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये प्लॅटफॉर्मवर उभी असलेली ट्रेन आणि मोठी गर्दी दिसून येते. काही क्षणांतच वरच्या वीजवाहिनीतून ठिणग्या उडताना आणि मोठा आवाज होताना दिसतो. हे दृश्य पाहताच प्रवासी घाईघाईने दूर पळताना दिसतात. या घटनेमुळे काही काळ स्टेशन परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेच्या तांत्रिक पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. वीजपुरवठा सुरक्षितपणे बंद करून तुटलेली ओएचई वीजवाहिनी दुरुस्त करण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात आले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.
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या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी रेल्वेच्या देखभाल व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अशा घटना टाळण्यासाठी नियमित तपासणीची गरज व्यक्त केली. तर अनेकांनी वेळेवर परिस्थिती नियंत्रणात आल्याने मोठी दुर्घटना टळल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
ओएचई (OHE) वायर में हुई दुर्घटना के बाद दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। अचानक हुए घटनाक्रम से लोग घबरा गए और स्टेशन पर कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। pic.twitter.com/rDwsGgjHtT— The Nalanda Index (@Nalanda_index) July 30, 2026
काही नागरिकांनी जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या ओव्हरहेड वीजवाहिन्यांची नियमित तपासणी करून आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्याची मागणीही केली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत.