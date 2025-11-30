English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bus Accident : दोन बसची जोरदार धडक, भीषण अपघातात 11 जणांचा मृत्यू, 40 जण जखमी

दोन सरकारी बसमध्ये भीषण अपघात. या अपघातात आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 30, 2025, 07:19 PM IST
Bus Accident : दोन बसची जोरदार धडक, भीषण अपघातात 11 जणांचा मृत्यू, 40 जण जखमी

रविवारी तामिळनाडूतील तिरुपथूरजवळ दोन सरकारी बसेसमध्ये समोरासमोर झालेल्या धडकेत आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि सुमारे 40 जण जखमी झाले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक बस कराईकुडीकडे जात होती तर दुसरी मदुराईकडे जात असताना तिरुपथूरजवळील रस्त्याच्या कडेला अपघात झाला. स्थानिक रहिवासी आणि आपत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी त्यांना बाहेर काढण्यात यश मिळवण्यापूर्वी अनेक प्रवासी वाहनांमध्ये अडकले होते.

या अपघातात 9 महिलांचा आणि 2 पुरुषांचा समावेश आहे. ज्यांचा या अपघातात मृत्यू झाला आहे. जखमींना शिवगंगाई सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. काही प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढू शकतो, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी दाखल आहेत आणि मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती प्रतिबंधित करण्यात आली आहे.

सरकारी बसेसमध्ये टक्कर

तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यात झालेल्या भीषण अपघातात मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे, कारण या भीषण अपघातात अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. शिवगंगा येथील गुम्मीदिपुंडी उड्डाणपुलाजवळ दोन सरकारी बसेस समोरासमोर आदळल्याने हा अपघात झाला. अपघातानंतर प्रशासनाने घटनास्थळी तातडीने बचावकार्य सुरू केले. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे.

जखमींवर उपचार सुरू आहेत

जखमींना शिवगंगा येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे आणि डॉक्टर त्यांना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांच्या निवेदनात असे दिसून आले आहे की एक बस करीकुडीला आणि दुसरी मदुराईला जात होती. तिरुपत्तूरजवळ त्यांची समोरासमोर टक्कर झाली. टक्कर इतकी तीव्र होती की बहुतेक प्रवासी बसमध्ये अडकले होते, ज्यांना स्थानिकांनी वाचवले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
bus accidentTwo Buses accidentaccident 11 dead40 injured

इतर बातम्या

जगप्रसिद्ध मीडिया सम्राट डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या Zee समुहा...

भारत