Bus Accident : दोन बसची जोरदार धडक, भीषण अपघातात 11 जणांचा मृत्यू, 40 जण जखमी

रविवारी तामिळनाडूतील तिरुपथूरजवळ दोन सरकारी बसेसमध्ये समोरासमोर झालेल्या धडकेत आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि सुमारे 40 जण जखमी झाले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक बस कराईकुडीकडे जात होती तर दुसरी मदुराईकडे जात असताना तिरुपथूरजवळील रस्त्याच्या कडेला अपघात झाला. स्थानिक रहिवासी आणि आपत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी त्यांना बाहेर काढण्यात यश मिळवण्यापूर्वी अनेक प्रवासी वाहनांमध्ये अडकले होते.
या अपघातात 9 महिलांचा आणि 2 पुरुषांचा समावेश आहे. ज्यांचा या अपघातात मृत्यू झाला आहे. जखमींना शिवगंगाई सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. काही प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा वाढू शकतो, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी दाखल आहेत आणि मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती प्रतिबंधित करण्यात आली आहे.
तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यात झालेल्या भीषण अपघातात मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती आहे, कारण या भीषण अपघातात अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. शिवगंगा येथील गुम्मीदिपुंडी उड्डाणपुलाजवळ दोन सरकारी बसेस समोरासमोर आदळल्याने हा अपघात झाला. अपघातानंतर प्रशासनाने घटनास्थळी तातडीने बचावकार्य सुरू केले. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे.
जखमींना शिवगंगा येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे आणि डॉक्टर त्यांना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांच्या निवेदनात असे दिसून आले आहे की एक बस करीकुडीला आणि दुसरी मदुराईला जात होती. तिरुपत्तूरजवळ त्यांची समोरासमोर टक्कर झाली. टक्कर इतकी तीव्र होती की बहुतेक प्रवासी बसमध्ये अडकले होते, ज्यांना स्थानिकांनी वाचवले.