/भारताची अणुसुरक्षा धोक्यात! देशातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पातून डेटा चोरी, एकच खळबळ, 19 हजार कागदपत्रं लीक

देशात खळबळ उडवणारी एक घटना समोर आली आहे. तामिळनाडूत असणाऱ्या देशातील सर्वात मोठ्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित संवेदनशील माहिती लीक झाली आहे. 'वर्ल्ड लीक्स' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या दोन हॅकर गटांनी ही माहिती चोरली आहे. यामध्ये प्रकल्पाच्या काही भागांचे आराखडे, पुरवठादारांची माहिती, बैठका आणि तपासणीच्या नोंदी, उपकरणांची पुनरावलोकनं आणि विमा पॉलिसींशी संबंधित सुमारे 19 हजार महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा तपशील समाविष्ट आहे. 'वर्ल्ड लीक्स' हॅकर गटाचा दावा आहे की, ही कागदपत्रं अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपची आहेत, जो या प्रकल्पावर कंत्राटदार म्हणून काम करत आहेत.
भारतात एकूण सात अणुऊर्जा प्रकल्प असून तामिळनाडूमधील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प सर्वात मोठा आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपने आपला डेटा काही प्रमाणात हॅक झाल्याचं कळवलं आहे. कंपनीने सांगितलं की, हा डेटा थर्ड पार्टी डेटा सेंटर सर्व्हिस प्रोवायडर योट्टाच्या सर्व्हरवर होस्ट केला होता. रिलायन्सने या घटनेची माहिती भारत सरकारला दिली आहे. मात्र, चोरी झालेल्या डेटाचा प्रकार कंपनीने उघड केलेला नाही.
अणुसुरक्षेच्या बाबींवर सरकारांना सल्ला देणाऱ्या आणि देशांच्या तयारीचं मूल्यांकन करणाऱ्या 'न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्ह'चे वरिष्ठ संचालक निकोलस रॉथ म्हणाले की, डेटा लीकमुळे अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा घटनांमुळे कंपन्यांच्या या धोक्यांना तोंड देण्याच्या क्षमतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
रॉयटर्सने आपण लीक झालेल्या कागदपत्रांची तपासणी केल्याचा दावा केला आहे. यामध्ये 2016 ते 2025 दरम्यानच्या फाईल आहेत. पण रॉयटर्सने या फाईल्स वैध आहेत की नाही यासंदर्भात पुष्टी केलेली नाही. वर्ल्ड लीक्स वेबसाइटवर रिलायन्सच्या एकूण 8,58,000 फाईल्स उपलब्ध आहेत, त्यापैकी 19,000 फायली सर्वात संवेदनशील आणि गुप्त असल्याचे दिसून येते.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या रिलायन्स ग्रुप कंपनीला 2018 मध्ये कुडनकुलम प्लांटच्या युनिट 3 आणि युनिट 4 च्या डिझाइन आणि बांधकामाचं कंत्राट मिळाले. सध्या ही दोन्ही युनिट्स बांधली जात आहेत आणि 2027 पर्यंत सुरु होतील अशी अपेक्षा आहे. कार्यान्वित झाल्यानंतर, ते एकूण 2000 मेगावॅट वीज निर्मिती करेल.
या हॅकर गटाचे मुख्य काम कंपनीचा डेटा चोरणं आणि खंडणी उकळणं आहे. पैसे न दिल्यास, ते डार्क वेबवर डेटा सार्वजनिक करतात. यापूर्वी, या गटाने नायकी (Nike) आणि भारताच्या टाटा ग्रुपला लक्ष्य केलं आहे. जूनमध्ये, या गटाने टाटा ग्रुपचा डेटा लीक केला होता, ज्यामध्ये ॲपल (Apple) आणि टेस्ला (Tesla) सारख्या प्रमुख ब्रँड्सच्या घटकांच्या गोपनीय डिझाइनचा समावेश होता. त्यावेळी, हॅकर्सनी 1.5 दशलक्ष डॉलर्सची मागणी केली होती. जेव्हा कंपनीने नकार दिला, तेव्हा डेटा लीक करण्यात आला.