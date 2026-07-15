भारताच्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पात डेट लीक! 'डार्क वेब'वर गोपनीय माहिती कोणी अपलोड केली?

भारतातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असलेल्या कुडनकुलम (KKNPP) प्रकल्पाशी संबंधित संवेदनशील कागदपत्रे 'डार्क वेब'वर लीक झाल्याचे वृत्त आहे. आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था 'रॉयटर्स'च्या अहवालानुसार, 'वर्ल्ड लीक्स' (World Leaks) नावाच्या रॅन्समवेअर गटाने या प्रकल्पाशी संबंधित हजारो गोपनीय कागदपत्रे आपल्या ताब्यात असल्याचा दावा केला आहे. यामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पाचे आराखडे (ब्लूप्रिंट्स), पुरवठादारांची माहिती, तपासणी अहवाल आणि विम्याशी संबंधित नोंदींचा समावेश आहे. कुडनकुलम हा भारताचा सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे.
अहवालानुसार, डार्क वेबवर अपलोड केलेल्या ८,५८,००० फाइल्सपैकी सुमारे १९,००० फाइल्स अत्यंत संवेदनशील मानल्या जात आहेत. यामध्ये युनिट ३ आणि ४ च्या वायुवीजन (व्हेंटिलेशन) आणि शीतकरण (कूलिंग) प्रणालींचे कथित आराखडे, सामायिक नियंत्रण कक्षाचा (कॉमन कंट्रोल रूम) संपूर्ण लेआउट आणि पुरवठादारांची यादी यांचा समावेश आहे. अहवालात नमूद केल्यानुसार, ही कागदपत्रे रिलायन्स समूहाशी संबंधित एका कंत्राटदार कंपनीच्या सर्व्हरवरून आली होती; हा सर्व्हर एका त्रयस्थ (थर्ड-पार्टी) डेटा सेंटरमध्ये होस्ट केलेला होता.
तमिळनाडूमध्ये स्थित असलेला कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प हा भारताचा सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प आहे. येथे आधीच दोन अणुभट्ट्या कार्यरत आहेत आणि अनेक नवीन युनिट्सचे काम सुरू आहे. दोन्ही नवीन युनिट्स २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे, त्यानंतर त्यातून २,००० मेगावॅट वीज निर्मिती होईल.
अहवालानुसार, रिलायन्स समूहाने कबूल केले आहे की त्यांच्या प्रणालींमध्ये अंशतः डेटा लीक झाली होती. मात्र, नेमका कोणता डेटा लीक झाला, हे कंपनीने स्पष्ट केलेले नाही. दरम्यान, 'न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्ह' (NTI) चे वरिष्ठ संचालक निकोलस रॉथ यांनी सांगितले की, जर अशी कागदपत्रे चुकीच्या लोकांच्या हाती लागली, तर त्यातून प्रकल्पाची प्रणाली, पुरवठा साखळी आणि सुरक्षा उपाययोजनांमधील त्रुटी उघड होऊ शकतात, ज्यामुळे सुरक्षेचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
अणुऊर्जा प्रकल्पाचा डेटा लीक करण्यास जबाबदार असलेल्या गटाला "वर्ल्ड लीक्स" (World Leaks) म्हणून ओळखले जाते. यापूर्वी हा गट "हंटर्स इंटरनॅशनल" (Hunters International) या नावाने ओळखला जात असे. हा रॅन्समवेअर (ransomware) प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये माहिर असलेला गट असून, तो जगभरातील कंपन्या आणि सरकारी संस्थांना लक्ष्य करतो. २०२५ मध्ये, या गटाने स्वतःचे नाव बदलून "वर्ल्ड लीक्स" असे केले आणि आपली कार्यपद्धतीही बदलली.
वर्ल्ड लीक्स 'रॅन्समवेअर-ॲज-अ-सर्व्हिस' (RaaS) या मॉडेलवर काम करतो. सुरुवातीच्या काळात, हा गट संगणक प्रणालींमध्ये घुसखोरी करून डेटा 'एनक्रिप्ट' (कूटबद्ध) करायचा आणि त्यानंतर खंडणीची मागणी करायचा. नंतर त्यांनी आपली रणनीती बदलली; आता ते थेट डेटा चोरण्यावर आणि ब्लॅकमेल करण्यावर अधिक भर देतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, फाइल्स लॉक करण्याऐवजी ते संवेदनशील डेटा चोरतात आणि तो सार्वजनिक करण्याची धमकी देतात.
वर्ल्ड लीक्स सहसा फिशिंग ईमेल्स, कमकुवत किंवा चोरलेले पासवर्ड्स, व्हीपीएन (VPN) किंवा रिमोट डेस्कटॉप (RDP) प्रणालींमधील त्रुटी आणि सॉफ्टवेअरमधील सुरक्षा दोष यांचा गैरफायदा घेतात.
नेटवर्कमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, ते संवेदनशील डेटा गोळा करतात आणि तो स्वतःच्या सर्व्हरवर हस्तांतरित करतात. त्यानंतर, खंडणीची रक्कम न मिळाल्यास डेटा लीक करण्याची धमकी देऊन ते संबंधित कंपनीकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतात.
वर्ल्ड लीक्स 'रॅन्समवेअर-ॲज-अ-सर्व्हिस' (RaaS) या मॉडेलवर काम करतो. सुरुवातीच्या काळात, हा गट संगणक प्रणालींमध्ये घुसखोरी करून डेटा 'एनक्रिप्ट' (कूटबद्ध) करायचा आणि त्यानंतर खंडणीची मागणी करायचा. नंतर त्यांनी आपली रणनीती बदलली; आता ते थेट डेटा चोरण्यावर आणि ब्लॅकमेल करण्यावर अधिक भर देतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, फाइल्स लॉक करण्याऐवजी ते संवेदनशील डेटा चोरतात आणि तो सार्वजनिक करण्याची धमकी देतात. ते कोणत्या पद्धतींचा वापर करतात?
वर्ल्ड लीक्स सहसा फिशिंग ईमेल्स, कमकुवत किंवा चोरलेले पासवर्ड्स, व्हीपीएन (VPN) किंवा रिमोट डेस्कटॉप (RDP) प्रणालींमधील त्रुटी आणि सॉफ्टवेअरमधील सुरक्षा दोष यांचा गैरफायदा घेतात.
नेटवर्कमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, ते संवेदनशील डेटा गोळा करतात आणि तो स्वतःच्या सर्व्हरवर पाठवतात. त्यानंतर, खंडणीची रक्कम न मिळाल्यास डेटा लीक करण्याची धमकी देऊन ते संबंधित कंपनीकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतात.