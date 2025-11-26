English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नेहा चौधरी | Updated: Nov 26, 2025, 03:17 PM IST
दोन लग्न, एक पत्नी अभिनेत्री...चिठ्ठीत बरंच काही; कमला पसंद, राजश्री पान मसाला कंपनीच्या मालकाच्या सुनेने उचललं टोकाचं पाऊल

Crime News : प्रसिद्ध कमला पसंद आणि राजश्री पान मसाला कंपनीचे मालक कमल किशोर यांच्या सुनेने टोकाचे पाऊल उचललं. 40 वर्षीय दीप्ती चौरसिया हिने दिल्लीतील वसंत बिहार परिसरात  राहत्या घरात आत्महत्या केली. मंगळवारी सायंकाळी दीप्ती यांचा मृतदेह आढळला. दीप्ती आत्महत्या केलेल्या खोलीत पोलिसांना सुसाईड नोटसह एक डायरीदेखील हाती लागली आहे. या सुसाईट नोट आणि डायरीमध्ये पतीसोबतच्या अनेक वादांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. .

मिळालेल्या माहितीनुसार, दीप्ती यांचा पती हरप्रीत चौरसिया यांच्यासोबत वाद सुरू होता. त्यांच्या कुटुंबीयांकडून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दिली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरात सुसाइड नोटही आढळून आली. मात्र पोलिसांनी अद्याप त्याची माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. तर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुसाईट नोटमध्ये दीप्तीने असं लिहिलंय की, नात्यात प्रेम नाही, विश्वास नाही तर त्या नात्याला काही अर्थ उरत नाही. दीप्ती आणि हरप्रीत यांचं 2010 मध्ये लग्न झालं होतं. त्यांना एक 14 वर्षांचा मुलगा आहे.
 
मिळालेल्या माहितीनुसार हरप्रीत यांनी दोन लग्न केली होती असं समोर आलं आहे. त्यांची दुसरी पत्नी दक्षिण भारतातील असून, ती एक अभिनेत्री असल्याचे म्हटलं जातंय. प्रथम दर्शनी दीप्ती यांनी आत्महत्या केली असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. पण, त्यांनी आत्महत्या कोणत्या कारणांमुळे केली, याचा तपास पोलीस करत आहे.

दरम्यान कमला पसंद कंपनीचे मालक कमल किशोर यांची सून दीप्ती चौरसिया यांचा भाऊ ऋषभ म्हणाला की, "तिची सासू आणि नवरा त्यांना मारहाण करायचे. तिचा नवरा हरप्रीतचे अफेअर होते. जेव्हा आम्हाला हे कळले तेव्हा आम्ही आमच्या बहिणीला घरी घेऊन गेलो. त्यानंतर, तिची सासू तिला परत घेऊन गेली. माझी बहीण मला फोन करून म्हणायची की तिच्यावर अत्याचार झाले आहेत आणि तिच्या नवऱ्याचे अफेअर आहेत. माझ्या बहिणीचा मृत्यू झाला की आत्महत्या करून झाला हे मला माहित नाही. मी तिच्याशी 2 - 3 दिवसांपूर्वी बोलतोय... मला फक्त न्याय हवा आहे... माझ्या बहिणीचे लग्न 2010 मध्ये झाले होते. त्याचे तिच्या नवऱ्याशी संबंध चांगले नव्हते. तो तिच्यावर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार करायचा..."

गुटखा व्यवसाय ते कोट्यवधींचा उद्योग

प्रसिद्ध पान मसाला कंपनी कमला पसंद कंपनीचे मालक मूळचे कानपूरचे असून कानपूरमधील फीलखाना परिसरात कमला कांत चौरसिया यांनी गुटखा व्यवसाय सुरू केला होता.

40-45 वर्षांपूर्वी ते पान मसाला विकायचे. त्याला त्यांनी हळूहळू मोठ्या व्यवसायात बदलले आणि आज त्यांच्या कंपनीची उलाढाल कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे. 1980 - 85 मध्ये त्यांनी पान मसाला घरी बनवायला सुरूवात केली होती. कमला पसंदचा व्यवसाय कानपूर, दिल्ली, कोलकाता आणि मुंबई या शहरांमध्ये पसरलेला आहे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

