दोन लग्न, एक पत्नी अभिनेत्री...चिठ्ठीत बरंच काही; कमला पसंद, राजश्री पान मसाला कंपनीच्या मालकाच्या सुनेने उचललं टोकाचं पाऊल

Crime News : प्रसिद्ध कमला पसंद आणि राजश्री पान मसाला कंपनीचे मालक कमल किशोर यांच्या सुनेने टोकाचे पाऊल उचललं. 40 वर्षीय दीप्ती चौरसिया हिने दिल्लीतील वसंत बिहार परिसरात राहत्या घरात आत्महत्या केली. मंगळवारी सायंकाळी दीप्ती यांचा मृतदेह आढळला. दीप्ती आत्महत्या केलेल्या खोलीत पोलिसांना सुसाईड नोटसह एक डायरीदेखील हाती लागली आहे. या सुसाईट नोट आणि डायरीमध्ये पतीसोबतच्या अनेक वादांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. .
मिळालेल्या माहितीनुसार, दीप्ती यांचा पती हरप्रीत चौरसिया यांच्यासोबत वाद सुरू होता. त्यांच्या कुटुंबीयांकडून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या प्रकरणी पोलिसात तक्रार दिली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरात सुसाइड नोटही आढळून आली. मात्र पोलिसांनी अद्याप त्याची माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. तर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुसाईट नोटमध्ये दीप्तीने असं लिहिलंय की, नात्यात प्रेम नाही, विश्वास नाही तर त्या नात्याला काही अर्थ उरत नाही. दीप्ती आणि हरप्रीत यांचं 2010 मध्ये लग्न झालं होतं. त्यांना एक 14 वर्षांचा मुलगा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार हरप्रीत यांनी दोन लग्न केली होती असं समोर आलं आहे. त्यांची दुसरी पत्नी दक्षिण भारतातील असून, ती एक अभिनेत्री असल्याचे म्हटलं जातंय. प्रथम दर्शनी दीप्ती यांनी आत्महत्या केली असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. पण, त्यांनी आत्महत्या कोणत्या कारणांमुळे केली, याचा तपास पोलीस करत आहे.
Delhi | Kamla Pasand company owner Kamal Kishore's daughter-in-law, Deepti Chaurasia (40), died allegedly by suicide last evening. Her body was found hanging. Police have recovered a diary in which she mentions a dispute with her husband, Harpreet Chaurasia. Deepti married…
#WATCH | Delhi: Rishabh, brother of Kamla Pasand company owner Kamal Kishore's daughter-in-law, Deepti Chaurasia, says, "... Her mother-in-law and husband used to beat them. Her husband, Harpreet, had affairs. When we got to know about it, we took our daughter home... After that,… https://t.co/LByyepc72Y pic.twitter.com/fzmNVGbT3n
प्रसिद्ध पान मसाला कंपनी कमला पसंद कंपनीचे मालक मूळचे कानपूरचे असून कानपूरमधील फीलखाना परिसरात कमला कांत चौरसिया यांनी गुटखा व्यवसाय सुरू केला होता.
40-45 वर्षांपूर्वी ते पान मसाला विकायचे. त्याला त्यांनी हळूहळू मोठ्या व्यवसायात बदलले आणि आज त्यांच्या कंपनीची उलाढाल कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे. 1980 - 85 मध्ये त्यांनी पान मसाला घरी बनवायला सुरूवात केली होती. कमला पसंदचा व्यवसाय कानपूर, दिल्ली, कोलकाता आणि मुंबई या शहरांमध्ये पसरलेला आहे.