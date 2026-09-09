Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /CCTV लावून नेहमी माझ्यावर...., करोडपती सासऱ्यांची हत्या करणाऱ्या सूनेने सांगितलं खरं कारण, एकदा रात्री उशिरा..., धक्कादायक दावे

'CCTV लावून नेहमी माझ्यावर....', करोडपती सासऱ्यांची हत्या करणाऱ्या सूनेने सांगितलं खरं कारण, 'एकदा रात्री उशिरा...', धक्कादायक दावे

63 वर्षीय औषध व्यावसायिक विनीत मिनोचा यांची हत्या बाहेरील व्यक्तीने नव्हे, तर त्यांच्या 36 वर्षीय एकुलत्या एक सून शालूने केली असल्याचं उघड झालं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 09, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:32 PM IST
'CCTV लावून नेहमी माझ्यावर....', करोडपती सासऱ्यांची हत्या करणाऱ्या सूनेने सांगितलं खरं कारण, 'एकदा रात्री उशिरा...', धक्कादायक दावे

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
2026 चे शेवटचे 4 महिने 4 राशीच्या लोकांना ताकही फुंकून प्यावं लागेल, शनिमुळे पैसा, नोकरी, प्रेमात...
2
3
4
5