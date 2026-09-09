'CCTV लावून नेहमी माझ्यावर....', करोडपती सासऱ्यांची हत्या करणाऱ्या सूनेने सांगितलं खरं कारण, 'एकदा रात्री उशिरा...', धक्कादायक दावे

शहरातील उच्चभ्रू वस्ती, आलिशान अपार्टमेंट आणि एका करोडपती औषध व्यावसायिकाचं कुटुंब. पण या झगमगाटामागे एक कट रचला जात होता, ज्यामुळे संपूर्ण शहर हादरलं आहे. 63 वर्षीय औषध व्यावसायिक विनीत मिनोचा यांची हत्या बाहेरील व्यक्तीने नव्हे, तर त्यांच्या 36 वर्षीय एकुलत्या एक सून शालूने केली असल्याचं उघड झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. या हत्येमागे सासऱ्यांनी घातलेले निर्बंध कारणीभूत ठरले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या कानपूरमध्ये ही घटना घडली आहे.
गेल्या शनिवारी रात्री कल्याणपूरच्या रतन ऑर्बिट अपार्टमेंटमध्ये विनीत मिनोचा यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यांच्या मृतदेहावर 26 वेळा चाकूने वार करण्यात आले होते. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, त्यांना विनीत यांचा 12 वर्षांपासूनचा माजी नोकर विशाल (30) आणि त्याचा साथीदार राज किशोर यांच्याविषयीचे धागेदोरे सापडले. रविवारी रात्री उशिरा, पोलिसांनी चकमकीनंतर दोघांना अटक केली.
प्रसारमाध्यमांनी विशालला हत्येमागील हेतूविषयी विचारले, तेव्हा त्याने एक असे नाव उघड केले ज्यामुळे या प्रकरणाची दिशाच पूर्णपणे बदलली. त्याने दावा केला की, सून शालू हिच्या सांगण्यावरुन हत्या केली. हा खुलासा झाल्यानंतर पोलिसांनी शालूला रात्रभर ताब्यात ठेवले. सुरुवातीला तिने पोलिसांची दिशाभूल केली, पण जेव्हा पोलिसांनी अधिक कठोर भूमिका घेतली, तेव्हा ती रडू लागली आणि तिने गुन्ह्याची कबुली दिली.
शालूने चौकशीदरम्यान दिलेले कारण धक्कादायक होते. तिने उघड केले की, तिचे सासरे विनीत घरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधून तिच्यावर नजर ठेवत असत. तिला रात्री उशिरा बाहेर जाण्यास किंवा पार्ट्यांना जाण्यास मनाई होती. "मी एका करोडपती कुटुंबाची सून होते, पण माझ्या आणि माझ्या पतीच्या खर्चावर माझ्या सासऱ्यांचे पूर्ण नियंत्रण होते. मला छोट्या-छोट्या खर्चासाठीही त्यांच्याकडे पैसे मागावे लागत, प्रत्येक पैशासाठी याचना करावी लागत होती", असा दावा तिने केला आहे. 28 जुलै रोजी शालू रात्री उशिरा एका पार्टीतून परतली, ज्यावर तिच्या सासऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांच्यात जोरदार वाद झाला आणि त्याच दिवशी शालूने स्वतःच्या सासऱ्यांच्या हत्येचा कट रचला.
शालूने तिच्या सासऱ्यांना संपवण्यासाठी माजी नोकर, विशाल याला सुपारी दिली. हा खून इतका सुनियोजित होता की, शालूने घराची डुप्लिकेट चावी मिळवून ती विशालला 15 दिवस आधीच दिली होती. 4 सप्टेंबर (जन्माष्टमी) रोजी, शालूने काही वस्तू पोहोचवण्याच्या बहाण्याने विशालला फोन केला आणि खुनाचा संपूर्ण प्लॅन आखला.
नियोजनानुसार, शनिवारी रात्री, शालू तिचा नवरा, सुब्रता आणि मुलासोबत यशोदा नगरमधील एका पार्टीला गेली. ते निघून गेल्यानंतर काही मिनिटांतच, विशाल त्याचा साथीदार, राजकिशोरसोबत अपार्टमेंटमध्ये पोहोचला. जेव्हा सुरक्षा रक्षक मदनने त्यांना थांबवले, तेव्हा विशालने शालूला त्याच्याशी फोनवर बोलण्यास सांगितले. शालूने सुरक्षारक्षकाला खोटे सांगितले की, "त्यांना आत येऊ द्या, ते औषधे घेऊन आले आहेत."
सुरुवातीला सासऱ्यांचा उशीने गळा दाबून जीव घेण्याची योजना होती, जेणेकरून हृदयविकाराचा झटका आल्याचे भासवता येईल. मात्र, जेव्हा मारेकरी मुलाच्या बेडरूममध्ये लपले होते आणि सासरे विनीत तिथे आले, तेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर 26 वेळा चाकूने वार केले आणि ते पळून गेले. जेव्हा शालू आणि तिचा नवरा पहाटे 3 वाजता एका पार्टीतून परत आले, तेव्हा त्यांना बेडरूममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह आढळला.
पोलिसांनी 6 लाखांची सुपारी देऊन केलेल्या हत्येचा पर्दाफाश केला आहे, ज्यापैकी 2 लाख रुपये 6 सप्टेंबरला द्यायचे होते. उर्वरित 4 लाख रुपये 15 दिवसांनंतर द्यायचे होते. शालूने विशालला पुन्हा कामावर ठेवण्याचा प्रस्तावही दिला होता.
डीसीपी कासिम अबिदी यांनी सांगितले की, मारेकऱ्यांनी घरातील कोणत्याही मौल्यवान वस्तूंना हात लावला नव्हता, त्यामुळे पोलिसांना संशय आहे की ही चोरी नसून वैयक्तिक वैमनस्याचे प्रकरण आहे. सध्या शालू तुरुंगात असून, या हत्येत तिच्या मुलाचाही (मृताचा मुलगा) काही सहभाग होता की नाही, हे शोधण्यासाठी पोलीस आता त्याच्या कॉल डिटेल्सची चौकशी करत आहेत.