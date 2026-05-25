/500 रुपयांच्या पेन्शनसाठी सुनेची जीवघेणी धडपड; 90 वर्षीय सासूला खांद्यावर घेऊन बँकेत पोहोचली

Effors For Pension: छत्तीसगडमधील सरगुजा जिल्ह्यातून समोर आलेल्या एका घटनेने सरकारी यंत्रणेच्या दाव्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. वृद्धापकाळ पेन्शन मिळवण्यासाठी एका महिलेने आपल्या 90 वर्षीय सासूला खांद्यावर उचलून अनेक किलोमीटर पायी प्रवास केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. ही घटना ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील लोकांना मूलभूत सरकारी सुविधांसाठी अजूनही किती संघर्ष करावा लागतो, याचे वास्तव दाखवते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वृद्ध महिलेची दरमहा मिळणारी 500 रुपयांची पेन्शन KYC प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून थांबवण्यात आली होती. घरातील परिस्थिती अत्यंत कठीण असल्याने कुटुंबाला या पैशांची गरज होती. मात्र बँकेकडून वृद्ध महिलेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आल्याने सुनेला हा कठीण निर्णय घ्यावा लागला.
सुखमनिया नावाच्या महिलेने आपल्या अशक्त आणि वृद्ध सासूला पाठीवर घेत जंगलमार्ग, खडकाळ रस्ते आणि उष्ण वातावरणातून बँकेपर्यंत प्रवास केला. काही अहवालांमध्ये हे अंतर 3 किलोमीटर तर काही ठिकाणी 5 ते 9 किलोमीटरपर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रवासादरम्यान एका प्रवाशाने हा संपूर्ण प्रकार मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला आणि त्यानंतर ही घटना देशभर चर्चेत आली.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, सरकार घरपोच सेवा आणि डिजिटल सुविधा उपलब्ध असल्याचा दावा करत असताना आदिवासी भागातील वृद्धांना अजूनही अशा हालअपेष्टा का सहन कराव्या लागतात? विशेषतः बँकिंग, पेन्शन आणि ओळख पडताळणीसारख्या प्रक्रियांमध्ये ग्रामीण भागातील लोकांना अजूनही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची टीका करण्यात आली.
घटना चर्चेत आल्यानंतर प्रशासन आणि बँक अधिकाऱ्यांनी तत्काळ हालचाल केली. बँकेतच KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आणि थकीत पेन्शनची रक्कम देण्यात आली. काही अहवालांनुसार वृद्ध महिलेला 1500 ते 2000 रुपयांपर्यंतची थकीत रक्कम मिळाली. अधिकाऱ्यांनी पुढील महिन्यापासून घरपोच पेन्शन सुविधा पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
ही घटना केवळ भावनिक नाही, तर ग्रामीण भारतातील प्रशासनिक वास्तव समोर आणणारी आहे. इंटरनेट, ऑनलाइन KYC आणि डिजिटल सेवा याबाबत मोठ्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी दुर्गम भागात आजही लोकांना मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागतो. वृद्ध, आजारी आणि अशक्त नागरिकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसल्यास अशा घटना पुन्हा घडू शकतात, अशी भीती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.