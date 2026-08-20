Explained: 'तुमचे बापही रोखू शकत नाहीत,' वनमंत्र्याच्या मुलीने थेट मुख्यमंत्र्यांना दिलं आव्हान, म्हणाल्या 'गुलामगिरी करणं...'

तेलंगणा काँग्रेसमध्ये एका मोठ्या राजकीय वादाला तोंड फुटलं आहे. राज्याच्या वनमंत्री कोंडा सुरेखा यांची कन्या कोंडा सुष्मिता यांनी थेट मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी यांना खुलं आव्हानच दिलं आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी पक्षाचे आमदार रेवुरी प्रकाश रेड्डी यांना अलीकडेच जाहीरपणे दिलेल्या पाठिंब्यावरून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर उघडपणे टीका केली आहे.
कोंडा सुष्मिता यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पार्कालमधील जनतेला मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार रेवुरी प्रकाश रेड्डी यांना पुन्हा निवडून देण्याचे आवाहन केलं होतं. सुष्मिता यांनी हा 'कोंडा यांचा बालेकिल्ला' (कोंडा टेरिटरी) असल्याचं म्हणत टीका केली आहे.
कोंडा सुष्मिता यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. त्यांची ही विधाने निवडणुकीच्या तिकिटावरून होणाऱ्या नेहमीच्या वादांच्या पलीकडची होती. विद्यमान आमदाराला मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे दिलेल्या पाठिंब्यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, "दोन वर्षे वाट कशाला पाहायची? त्यांना आत्ताच राजीनामा द्यायला सांगा. त्यांना राजीनामा देऊन निवडणूक लढवायला सांगा." त्यानंतर त्यांनी ठामपणे सांगितले, "तुम्ही या, तुमचे वडील येवोत किंवा तुमचे आजोबा येवोत; पार्कालची आमदार मीच होणार आहे."
सुष्मिता यांनी स्वतःच आगामी विधानसभा निवडणुकीत पार्काल मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली असल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या भावांनी राज्याचे नुकसान करून स्वतःचा फायदा करून घेतला, असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच, 200 कोटी रुपये किमतीची सरकारी जमीन आणि केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या बनावट कंपनीशी संबंधित गैरव्यवहाराचा आरोपही त्यांनी केला. त्या म्हणाल्या, "तुम्ही आणि तुमच्या भावांनी राज्यावर तुटून पडून त्याचे शोषण करण्यापलीकडे दुसरे काहीही केलेले नाही."
"तुम्ही (मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी) आमच्याशी वाद का घालत आहात? तुम्ही आमच्यासोबत असे का करत आहात?" असा सवाल सुष्मिता यांनी केला आहे. त्यांनी आपल्या टीकेमध्ये जातीचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या की, कापू समाजातील लोकांना शेती करता येते, पण गुलामगिरी करणे किंवा आधीन राहणे त्यांना जमत नाही.
"आम्ही कापू समाजातील आहोत... आम्हाला शेती करता येते, पण गुलामगिरी करणे किंवा अधीन राहणे आम्हाला माहीत नाही," असे सुष्मिता म्हणाल्या. त्या पुढे म्हणाल्या, "आम्ही पद्मशाली आहोत. आम्हाला कापड विणता येते, पण या लोकांप्रमाणे गुलामगिरी करणे आम्हाला जमत नाही." सुष्मिता यांनी असाही आरोप केला की, मुख्यमंत्र्यांच्या भोवती असलेले आणि 'दलाली' करणारे लोक त्यांना चुकीची माहिती किंवा चुकीचे संकेत देत आहेत.
कोंडा सुष्मिता यांना या विधानामुळे तेलंगणा काँग्रेस नेतृत्व आणि तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या (TPCC) शिस्तपालन समितीचा रोष ओढवला आहे. शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष मल्लू रवी यांनी सुष्मिता यांच्या विधानावर आक्षेप घेतला असून, त्यांच्या मुलीने केलेल्या या विधानाबाबत संबंधित मंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. "पक्षाच्या शिस्तपालन समितीने या प्रकरणाची दखल घेतली असून, सुष्मिता यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे," असे रवी यांनी सांगितले. या विधानाचा निषेध करतानाच, यामुळे मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा मलीन झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, एआयसीसीच्या (AICC) तेलंगणा प्रभारी मीनाक्षी नटराजन यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली असून, टीपीसीसी (TPCC) अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
आपल्या आई, कोंडा सुरेखा यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात सुष्मिता यांनी वादग्रस्त विधान केल्याने हा वाद निर्माण झाला. वारंगल जिल्ह्यातील गीसुगोंडा भागात त्यांच्या समर्थकांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. तिथे सुष्मिता यांनी आगामी निवडणूक पार्काल मतदारसंघातून लढवण्याचा आपला हेतू जाहीर केला. तसेच, जर पक्षाच्या हायकमांडने त्यांना उमेदवारी (तिकीट) दिली नाही, तर त्या अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केलेल्या एका विधानानंतर सुष्मिता यांची ही प्रतिक्रिया आली होती. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी यापूर्वी असे प्रतिपादन केले होते की, पार्कालचे विद्यमान काँग्रेस आमदार रेवुरी प्रकाश रेड्डी हेच पुढील निवडणुकीत या जागेसाठी पक्षाचे उमेदवार असतील.
सुष्मिता यांनी आरोप केला की मुख्यमंत्र्यांचे बंधू अनेक व्यवहारांमध्ये गुंतलेले आहेत आणि मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यापासून रेवंत रेड्डी यांची वृत्ती बदलली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर विविध आरोप केले आणि त्यांना तिकीट नाकारण्याचा अधिकार कोणी दिला, असा सवालही उपस्थित केला.
यापूर्वीही सुष्मिता यांनी मुख्यमंत्र्यांबाबत अनेक गंभीर विधाने केली होती; मात्र, त्यांचे वडील आणि माजी एमएलसी कोंडा मुरली यांनी स्पष्टीकरण देऊन व त्यांच्या वतीने माफी मागून हे प्रकरण मिटवले होते.
कोंडा सुष्मिता (कोंडा सुष्मिता पटेल) या तेलंगणातील काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आणि मंत्री कोंडा सुरेखा व राजकारणी कोंडा मुरली यांच्या कन्या आहेत. त्या तेलंगणा राजकारणात आणि सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. तेलंगणा राजकारणात त्या बऱ्याचदा आपल्या स्पष्ट वक्त्यांमुळे चर्चेत असतात.