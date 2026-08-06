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वृद्धाश्रमात वडिलांचा मृत्यू, भारतात असूनही तिन्ही मुली आल्या नाहीत! Video कॉलवरुन अत्यंदर्शन; 'आमचं अजून जेवण...'

सोनिपतमध्ये वडिलांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या मुलींनी अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यास नकार दिला आणि केवळ व्हिडिओ कॉलद्वारेच वडिलांचे अंतिम विधी पाहिले. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 06, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:24 PM IST
वृद्धाश्रमात वडिलांचा मृत्यू, भारतात असूनही तिन्ही मुली आल्या नाहीत! Video कॉलवरुन अत्यंदर्शन; 'आमचं अजून जेवण...'
Image Credit: Daughters watch Father funeral on video call says Send Us The Video

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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