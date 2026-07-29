/चिकनमधून पसरतोय जीवघेणा बॅक्टेरीया,वैज्ञानिकांच्या इशाऱ्यानंतर सरकारकडून 31 जुलैपासून चिकन विक्री बंदचे आदेश; कुठे घडलंय?

सणासुदीचे दिवस सोडले तर आपल्याकडे रविवार, बुधवार, शुक्रवार हे नॉन व्हेज खाण्याचे दिवस आहेत. या दिवशी मोठ्या प्रमाणात नॉन व्हेज खाल्ल जातं. ज्यात चिकन खाण्याचे प्रमाण जास्त असते. पण आता चिकन खाणाऱ्यांची मोठी अडचण झालीय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
चिकन हे जगभरात सर्वाधिक खाल्ले जाणारे मांस असले तरी त्याच्या सुरक्षिततेबाबत आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एका नव्या वैज्ञानिक अभ्यासात कुक्कुटपालन उद्योगामुळे कॅम्पिलोबॅक्टर (Campylobacter) या धोकादायक जीवाणूचा प्रसार वाढत असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे, तामिळनाडूमध्ये 31 जुलैपासून चिकन विक्री बंद करण्याचा निर्णय व्यापाऱ्यांनी जाहीर केला आहे. या दोन्ही घडामोडींमुळे अन्नसुरक्षा, ग्राहकांचे आरोग्य आणि कुक्कुटपालन उद्योग पुन्हा चर्चेत आला आहे.
नवीन संशोधनानुसार, औद्योगिक पद्धतीने होणाऱ्या कुक्कुटपालनामुळे कॅम्पिलोबॅक्टर या जीवाणूचा प्रसार वेगाने होत आहे. हा जीवाणू अतिसार, पोटदुखी, ताप आणि उलट्या यांसारख्या आजारांचे प्रमुख कारण मानला जातो. संशोधकांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर एकत्र पाळल्या जाणाऱ्या कोंबड्यांमध्ये विविध जीवाणूंचे मिश्रण होऊन त्यांचे नवे प्रकार तयार होण्याचा धोका वाढत आहे. त्याचबरोबर प्रतिजैविक (Antibiotic) औषधांना प्रतिकार करणारे जीवाणूही वाढत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरीतील चिकन व्यापारी संघटनांनी 31 जुलैपासून अनिश्चित काळासाठी ब्रॉयलर चिकन विक्री बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. हा सरकारचा बंदी आदेश नसून व्यापाऱ्यांचे आंदोलन आहे. व्यापाऱ्यांचा आरोप आहे की काही उत्पादक कत्तलीपूर्वी ठरावीक कालावधीसाठी खाद्य बंद करण्याच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे पक्ष्यांचे वजन कृत्रिमरीत्या वाढते आणि मांसाच्या स्वच्छतेवरही परिणाम होतो.
तज्ज्ञांच्या मते, कत्तलीपूर्वी किमान 8 ते 12 तास पक्ष्यांना खाद्य न दिल्यास त्यांच्या आतड्यांतील अन्नाचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे कत्तलीदरम्यान आतडी फुटण्याचा किंवा मल मांसावर लागण्याचा धोका कमी होतो. अन्यथा साल्मोनेला, कॅम्पिलोबॅक्टर आणि ई. कोलाई यांसारख्या जीवाणूंनी मांस दूषित होऊ शकते. याच कारणामुळे व्यापारी विद्यमान नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत.
जर चिकन विक्री बंद दीर्घकाळ सुरू राहिली, तर त्याचा परिणाम किरकोळ विक्रेते, हॉटेल व्यवसाय, पोल्ट्री शेतकरी, वाहतूकदार आणि ग्राहकांवर होऊ शकतो. बाजारात चिकनचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असून किंमतींमध्येही चढ-उतार होऊ शकतात. मात्र राज्य सरकारने अद्याप चिकन विक्रीवर कोणतीही अधिकृत बंदी घातलेली नाही.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, चिकन पूर्णपणे शिजवून खाणे, कच्चे आणि शिजलेले अन्न वेगळे ठेवणे, स्वयंपाकघरातील सुरी व चॉपिंग बोर्ड स्वच्छ धुणे आणि हात साबणाने धुणे या सवयी महत्त्वाच्या आहेत. योग्य तापमानावर शिजवलेले चिकन खाल्ल्यास जीवाणूंचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतो.
वैज्ञानिक संशोधन आणि तामिळनाडूतील व्यापाऱ्यांचे आंदोलन या दोन्ही घटनांमधून अन्नसुरक्षा ही केवळ उद्योगाची नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याचीही महत्त्वाची बाब असल्याचे स्पष्ट होते. ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता स्वच्छता, सुरक्षित प्रक्रिया आणि अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणाऱ्या विक्रेत्यांकडूनच चिकन खरेदी करावे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.