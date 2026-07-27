तीन बहिणींनी एकाच तरुणाशी केलं लग्न; सप्तपदीचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल, कारण सांगत म्हणाल्या 'लहानपणापासून तिघींना एकाच....'

उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यात तीन तरुणींनी एकाच तरुणाशी लग्न केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यानंतर या विवाहसोहळ्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. मंदिरात पार पडलेल्या या विवाहसोहळ्याचा व्हिडीओत इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. व्हिडीओत तिन्ही महिला एकाच नवरदेवासोबत पारंपारिक हिंदू विवाहविधी पार पाडताना दिसत आहेत. या व्हिडिओंमध्ये तरुण तिघींसोबत सप्तपदी घेताना आणि त्यानंतर नंतर सिंधूर भरताना दिसत आहे.
या तरुणींची ओळख अमरोहा जिल्ह्यातील ढोरिया गावातील सरोज, सावित्री आणि संतोष अशी पटली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यापैकी दोघी सख्ख्या बहिणी आहेत आणि तिसरी त्यांची चुलत बहीण आहे.
तर नवरदेवाचं नाव विकास आहे. तो या तरुणींच्या सोशल मीडियावरील कंटेंटसाठी कॅमेरामन म्हणून काम करत होता असं समजत आहे. संबंधित गटाच्या माहितीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांपासून तो त्यांच्या व्हिडिओमध्ये त्यांचा 'ऑन-स्क्रीन पती' म्हणून भूमिका साकारत होता.
सुरुवातीला, सोशल मीडियावरील अनेक युजर्सना हे लग्न म्हणजे त्यांच्या कंटेंटचा भाग असल्याचं वाटलं. मात्र, नंतर हे चौघेही कॅमेऱ्यासमोर आले आणि त्यांनी हे लग्न खरं असून फक्त रीलचा भाग नसल्याचं सांगितलं.
तरुणींच्या म्हणण्यानुसार, त्या एकत्रच लहानाच्या मोठ्या झाल्या आहेत आणि लग्नानंतर त्यांना एकमेकींपासून वेगळं व्हायचं नव्हतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबीयांनी त्यांची लग्नं वेगवेगळ्या तरुणांशी लावून देण्याची तयारी सुरू केली होती, ज्यामुळे त्या अस्वस्थ झाल्या होत्या. याच कारणास्तव त्यांनी एकत्र कुटुंब म्हणून राहता यावं यासाठी विकासशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. आपण सर्व प्रौढ आहेत आणि हा निर्णय परस्पर संमतीने घेतला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच, सोशल मीडिया युजर्सनी त्यांना 'ट्रोल' करणं किंवा त्यांच्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पण्या करणं थांबवावे, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
"आम्ही लहानपणापासून एकत्र राहिलो आहोत आणि एकमेकींपासून वेगळे राहण्याचा विचारही करू शकत नव्हतो. लग्नामुळे आमची ताटातूट होईल हे लक्षात आल्यावर, आम्ही अगदी आत्महत्येचाही विचार केला होता. पण नंतर, जीव देण्याऐवजी एकत्र राहून एकाच पुरुषाशी लग्न करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. आम्ही सर्वजणी प्रौढ आहोत आणि हा निर्णय आम्ही स्वेच्छेने घेतला आहे," असं त्या बहिणींपैकी एकीने सांगितलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरोज बी.टेक.चे शिक्षण घेत आहे, तर सावित्री आणि संतोष यांनी बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलं आहे. विकासने सांगितलं की, त्या महिलांमधील जवळीक त्याला समजली होती आणि त्यांच्या इच्छेचा आदर करायचा होता, म्हणूनच त्याने या प्रस्तावाला संमती दिली.
या व्हिडीओवरुन सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक हिंदू संघटनांनी या कथित विवाहाच्या आणि त्यातील धार्मिक विधींच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. याउलट, काहींनी असा युक्तिवाद केला की, जर यात सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्ती प्रौढ असतील आणि त्यांची संमती असेल, तर त्यांना स्वतःचे वैयक्तिक निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य असायला हवं.
टीका होऊ लागल्यानंतर या बहिणींनी आपल्या विवाहाच्या समर्थनार्थ आणखी एक व्हिडिओ पोस्ट केला. हिंदू पौराणिक कथांचा संदर्भ देत त्यांनी विचारलं की, "प्राचीन काळी राजा दशरथाला तीन राण्या होत्या. तेव्हा त्याला अपमान मानले गेले होते का?"
एक दूल्हे को मिली 3 दुल्हनें!— Farman Saifi (@FarmanSaifi1077) July 23, 2026
दुल्हन सरोज- "लोग कह रहे है कि तू इन्हें प्यार कर पायेगा या नही कर पायेगा? इसका जबाब इनसे ही सुन लो."
दूल्हा विकास- "ये लोग आपस में इतना प्यार करे है, मेरे प्यार की तो इन्हें जरूरत ही नाय है." pic.twitter.com/ZfyGRbAkim
'हिंदू विवाह कायदा, 1955' (Hindu Marriage Act, 1955) बहुपत्नीत्वास मनाई करतो. या कायद्याच्या कलम 5 नुसार, वैध हिंदू विवाह तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा विवाहाच्या वेळी दोन्हीपैकी कोणाचाही जोडीदार (पती किंवा पत्नी) हयात नसेल. एखादा हिंदू पुरुष एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त स्त्रियांशी कायदेशीररित्या विवाह करू शकत नाही; पहिल्या जोडीदाराच्या हयातीत केलेला दुसरा विवाह 'अवैध' (void) मानला जातो.
अशा प्रकारच्या विवाहामुळे 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम 82 (पूर्वीचे भारतीय दंड संहितेचे कलम 494) अंतर्गत फौजदारी कारवाईही होऊ शकते; हे कलम 'द्वि-विवाह' (bigamy) किंवा एकाच वेळी दोन जोडीदार असण्याशी संबंधित गुन्ह्यांबाबत आहे.