/कोरोना, युद्ध आणि ऊर्जा संकट... पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली चिंता, भाषणातील 7 महत्त्वाचे मुद्दे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेदरलँड्सच्या दौऱ्यावर आहेत. हेग येथील भारतीय समुदायाला संबोधित करताना त्यांनी सध्याच्या जागतिक परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. मोदी म्हणाले की, आज मानवतेसमोर अनेक महत्त्वपूर्ण आव्हाने आहेत. हे दशक आपत्तींचे दशक ठरले आहे. जग कोविड-१९, त्यानंतर युद्ध आणि आता ऊर्जा संकटाशी झुंज देत आहे. जर परिस्थिती अशीच राहिली, तर गेल्या अनेक दशकांतील कार्य व्यर्थ ठरेल आणि जगातील मोठी लोकसंख्या गरिबीच्या दलदलीत अडकेल.
नेदरलँड बनणार बिझनेस गेटवे
भारतीय व्यवसायासाठी नेदरलँड युरोपमध्ये जाण्यासाठी एंट्रीसाठी नैसर्गिक गेटवे बनणार आहे. यामुळे प्रवासी भारतीयांना दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचा ब्रिज बनेल असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला आहे.
जगावर मोठं संकंट
जगावर आलेली परिस्थिती बदलली नाही तर मोठ्या संख्येने गरिबी वाढेल. मोदींनी यांनी कोरोना, युद्ध आणि ऊर्जा संकटावर चिंता व्यक्त केली आहे.
भारत स्टार्टअप हब
भारत आता जगातील तिसरा सर्वात मोठा स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे. देशात 2 लाखाहून अधिक स्टार्टअप आहे.
डिजिटल पेमेंटमध्ये भारत पुढे
भारतात एका वर्षी 20 बिलियनहून जास्त UPI ट्रांजेक्शन झाल. जगातील अर्ध्याहून अधिक डिजिटल ट्रांजेशन भारतात होतात.
मेड इन इंडिया
भारतात AI आणि सेमीकंडक्टर सेंटरमधून झपाट्याने पुढे जात आहेत. देशात 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्सवर काम सुरु आहे. ज्यामध्ये 2 प्रोडक्शन सुरु झाले आहेत.
16 मे महत्त्वाचा दिवस
16 मे हा अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे. याच दिवशी 12 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2014 रोजी भारतात 30 वर्षांनंतर पूर्ण बहुमत मिळून सरकार स्थापन झाले होते.
#WATCH नीदरलैंड्स: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज से 12 वर्ष पहले 2014 में 16 मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भारत में लंबे समय के बाद स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है… pic.twitter.com/d4tFOoJCET— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 16, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले, आज भारतात दर महिन्याला 20 अब्जाहून अधिक UPI व्यवहार होतात. याचा अर्थ, जागतिक स्तरावरील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी निम्मे व्यवहार एकट्या भारतातच होतात. बारा वर्षांपूर्वी देशात ५०० पेक्षा कमी स्टार्टअप्स होते. आज ही संख्या वाढून २ लाखांहून अधिक झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आधी कोविड आला, मग युद्धे आणि आता ऊर्जेचे संकट आहे. हे दशक जगासाठी आपत्तींचे दशक ठरत आहे. जर परिस्थितीत वेगाने बदल झाला नाही, तर गेल्या अनेक दशकांतील यश वाया जाईल. जगातील मोठी लोकसंख्या पुन्हा एकदा गरिबीत लोटली जाईल.