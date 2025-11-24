English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
December Bank Holiday: वर्षाअखोर अर्ध्याहून जास्त महिन्यात बॅंकेला सुट्टी, आताच करा नियोजन!

December Bank Holiday: डिसेंबरच्या सुरुवातीला विविध राज्यांत स्थानिक सण-उत्सवांमुळे बँकिंग सेवा विस्कळीत होणार आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 24, 2025, 09:37 PM IST
बॅंक हॉलीडे

December Bank Holiday: 2025 हे वर्ष संपायला 1 महिना आणि काही दिवस राहिलेयत. यानंतर आणखी एका वर्षाला आपण निरोप देऊ. डिसेंबर या 31 दिवसांच्या महिन्यात अनेक सुट्ट्या आहेत. विशेष म्हणजे अर्ध्या महिन्याहून अधिक दिवस बॅंक हॉलीडे आहे. त्यामुळे तुम्हाला बॅंकेसंदर्भातील काही कामे करायची असतील तर आधीच उरकून घ्यावी लागतील. कधी आहेत या सुट्ट्या? सविस्तर जाणून घेऊया. 

डिसेंबरच्या सुरुवातीला विविध राज्यांत स्थानिक सण-उत्सवांमुळे बँकिंग सेवा विस्कळीत होणार आहेत. 1 डिसेंबरला अरुणाचल प्रदेशात आदिवासी श्रद्धा दिनानिमित्त बँका बंद राहतील. 3 डिसेंबरला गोव्यात सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्या स्मृती दिवसानिमित्त, तर 12 डिसेंबरला मेघालयात पा टोगन नेंगमिंजा संगमा यांच्या स्मृतीनिमित्त बँकांना सुट्टी जाहीर. हे दिवस स्थानिक वारसा जपणारे असल्याने RBI ने घोषित केले आहेत.

जयंती आणि मुक्ती दिवस

महिन्याच्या मध्यभागी छत्तीसगडमध्ये 18 डिसेंबरला गुरु घासीदास जयंतीनिमित्त आणि मेघालयात यू सोसो थाम यांच्या स्मृती दिवसानिमित्त बँका बंद राहतील. 19 डिसेंबरला गोव्यात मुक्ती दिन साजरा होईल, ज्यामुळे बँकिंग व्यवहार थांबतील. या सुट्ट्या राज्यिक महत्त्वाच्या असल्याने मतदारांना बँकेत जाण्यापूर्वी यादी तपासावी लागेल.

नाताळ उत्सव

ख्रिसमसचा उत्सव डिसेंबरला रंगवतो. 24 डिसेंबरला मेघालय आणि मिझोराममध्ये नाताळ पूर्वसंध्येनिमित्त बँका सुट्टी असतील. 25 डिसेंबरला देशभरात नाताळमुळे बहुतेक राज्यांत बँकिंग सेवा बंद राहतील. हा राष्ट्रीय स्तरावरील उत्सव असल्याने RBI ने सर्वत्र सुट्टी जाहीर केली असून, ऑनलाइन सेवा मात्र चालू राहतील.

26-27 डिसेंबर

26 डिसेंबरला नाताळच्या दुसऱ्या दिवशी मेघालय, मिझोराम आणि तेलंगणात बँका बंद राहतील. हरियाणात शहीद उधम सिंह जयंतीनिमित्तही सुट्टी असेल. 27 डिसेंबरला गुरु गोविंद सिंह जयंतीमुळे हरियाणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशात बँकांना सुट्टी मिळेल. या दिवसांत धार्मिक आणि शहीद स्मृती जपण्यावर भर आहे

नववर्ष 

30 डिसेंबरला मेघालयात यू किआंग नांगबाह दिनानिमित्त आणि सिक्कीममध्ये तमू लोसार उत्सवानिमित्त बँका बंद राहतील. 31 डिसेंबरला मिझोराम आणि मणिपूरमध्ये नवीन वर्षानिमित्त बँकिंग सेवा थांबतील. एकूण 18 दिवसांच्या या सुट्ट्यांमुळे बँक ग्राहकांना RBI च्या अधिकृत यादीचा संदर्भ घेऊन कामे आधीच पूर्ण करावी लागणार आहेत.RBI च्या गाईडलाईननुसार राज्यनिहाय सुट्ट्या जाहीर होतात, म्हणून स्थानिक बँकेकडून पडताळणी करणे उचित ठरेल.

FAQ

प्रश्न: डिसेंबर २०२५ मध्ये बँका किती दिवस बंद राहणार आहेत?

उत्तर: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या यादीप्रमाणे डिसेंबरमध्ये बँका एकूण १८ दिवस बंद राहतील. यात रविवार, दुसरा व चौथा शनिवार आणि राज्यनिहाय प्रादेशिक सण-उत्सवांच्या सुट्ट्या समाविष्ट आहेत. मात्र ही संख्या राज्यांनुसार बदलू शकते.

प्रश्न: नाताळमुळे किती दिवस बँका बंद राहतील?

उत्तर: २४ डिसेंबरला मेघालय आणि मिझोरममध्ये नाताळ पूर्वसंध्या, २५ डिसेंबरला देशभरात नाताळ आणि २६ डिसेंबरला मेघालय, मिझोरम, तेलंगणा आणि हरियाणात (शहीद उधम सिंह जयंतीसह) बँका बंद राहतील. म्हणजे नाताळच्या निमित्ताने सलग ३ दिवस अनेक ठिकाणी बँकिंग सेवा बंद असतील.

प्रश्न: डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात कोणत्या राज्यांत बँका बंद राहतील?

उत्तर:  २७ डिसेंबर: हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश (गुरु गोविंद सिंह जयंती)  
३० डिसेंबर: मेघालय (यू किआंग नांगबाह), सिक्कीम (तमू लोसार)  
३१ डिसेंबर: मिझोराम, मणिपूर (नवीन वर्ष पूर्वसंध्या)
त्यामुळे या राज्यांतील ग्राहकांनी आधीच बँकेची कामे उरकून घ्यावीत किंवा ऑनलाइन-एटीएम सेवांचा वापर करावा.

