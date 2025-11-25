December School Holiday: डिसेंबरमध्ये शालेय मुलांची मजाच मजा, यादी वाचून होईल आनंद!

December School Holiday: नोव्हेंबर संपायला काही दिवस शिल्लक आहेत. म्हणजेच 2025 मधील शेवटचा महिना सुरु व्हायला काही दिवसच शिल्लक राहिलेयत. प्रत्येकाने डिसेंबर महिन्याचा काही ना काही प्लान केलाय. यात शालेय विद्यार्थीदेखील मागे नसतात. शाळांच्या सुट्ट्यांमध्ये धमाल करता यावी, यासाठी त्यांचे लक्ष प्रत्येक महिन्याच्या शालेय सुट्ट्यांकडे असते. डिसेंबरमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची मजा होणार आहे. कारण डिसेंबर महिना शालेय विद्यार्थ्यांसाठी अनेक सुट्ट्या घेऊन आलाय.कधी आणि कुठे असतील या सुट्ट्या? सविस्तर जाणून घेऊया.
नोव्हेंबर संपताच डिसेंबरमध्ये उत्तर भारतात कडाक्याची थंडी सुरू होते. सकाळ-संध्याकाळचे दाट धुके, तापमानाचा झपाट्याने झालेला ऱ्हास आणि थंड वारे यामुळे लहान मुलांना शाळेत जाणे कठीण जाते. त्यामुळे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदी राज्यांनी हिवाळी सुट्ट्यांची घोषणा किंवा तयारी सुरू केली आहे. मुलांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेचा विचार हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
उत्तर प्रदेशात सरकारी आणि खासगी शाळांना 20 डिसेंबर 2025 ते 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हिवाळी सुट्टी जाहीर झाली आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांना एकूण 12 दिवस सुट्टी मिळणार आहे. तर पीएम श्री शाळांमध्ये 23 डिसेंबर 2025 ते 1 जानेवारी 2026 पर्यंत सुट्टी राहील. यूपीमध्ये यंदा सर्वात आधी व सर्वाधिक दिवसांची सुट्टी असणार आहे.
राजस्थान सरकारने अधिकृतरीत्या हिवाळी सुट्टी 25 डिसेंबर 2025 ते 5 जानेवारी2026 अशी जाहीर केली आहे. ही सुट्टी राज्यातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळांना लागू राहील. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राजस्थानमध्ये तापमान खूप खाली जाते, म्हणून ही सुट्टी मुलांच्या हिताचा विचार करून ठेवण्यात आली आहे.
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही; पण थंडी आणि धुका वाढल्यावर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुट्टी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांच्या ट्रेंडनुसार या राज्यांत 25-30 डिसेंबरपासून सुट्ट्या सुरू होतात आणि 10-15 दिवस चालतात.
24 डिसेंबर 2025 ला ख्रिसमस ईव्ह आणि 25 डिसेंबरला ख्रिसमसमुळे देशभर बहुतांश शाळा बंद राहतील. तसेच 24 नोव्हेंबर 2025 ला गुरु तेग बहादुर शहीद दिवसानिमित्त दिल्ली-एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा आदी ठिकाणी सुट्टी आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये एकूणच खूप दिवस शाळा बंद राहणार असल्याने मुलांना आराम आणि कुटुंबासोबत वेळ मिळणार आहे. पालकांनी शाळेच्या नोटिसा, वेबसाइट आणि एसएमएस तपासत राहणे आवश्यक आहे. कारण हवामानानुसार सुट्ट्या वाढवल्या किंवा बदलल्या जाऊ शकतात, याची नोंद घ्या.
