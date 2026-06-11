/भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या एका निर्णयामुळे खळबळ, लाखो सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना धोका ! 5,00,000 पैकी फक्त 50,000 कर्मचाऱ्यांनाच...

AI Agents in TCS: भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या एका निर्णयामुळे भारताच्या IT सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहेय टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात TCS कंपनीने AI Anthropic सोबत पार्टनरशीप केली आहे. TCS कंपनी एआय एजंट्सना कामावर ठेवणार आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्ससाठी ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. TCS कंपनी आपल्या 50,000 कर्मचाऱ्यांना क्लाउड एआयची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस एआय तंत्रज्ञानावर आधारीत काम करणार आहे, पुढील तीन वर्षांत TSC मध्ये कर्मचाऱ्यांसोबत एआय एजंट्सही काम करणार आहेत. कंपनीचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी TCS च्या मोठ्या प्रोजेक्टची माहिती दिली. टीसीएसच्या भरती प्रक्रियेत मोटा बदल होणार आहे. TCS कंपनी आता कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करून त्याऐवजी एआय एजंट्सची नियुक्ती करणार आहे. यामुळे AI तंत्रज्ञान असलेल्यांना नवीन संधी निर्माण होतील.
कंपनीच्या वार्षिक सभेत, अनेक पार्टनर्सनी कंपनीच्या भरती योजनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावर प्रतिक्रिया देताना, चंद्रशेखरन यांनी स्पष्ट केले की, टीसीएस आता पूर्वीप्रमाणे मोठ्या संख्येने नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती करणार नाही. कंपनीत अंदाजे 5,00,000 कर्मचारी आहेत आणि तो दिवस दूर नाही जेव्हा 5,00,000 एआय एजंट कंपनीसाठी काम करत असतील. याचा परिणाम भरतीवर होईल आणि पूर्वीप्रमाणे मोठ्या संख्येने नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार नाही. तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की, भरतीचा वेग मंदावला तरी, कंपनीला एआय तंत्रज्ञानासाठी नवीन प्रतिभेची गरज भासेल.
एआयमुळे (AI) ऑटोमेशन वाढत असूनही, कार्यबलामध्ये लोकांची अजूनही गरज आहे, असे टीसीएसचे मत आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना बदलत्या मागण्यांशी जुळवून घ्यावे लागेल. चंद्रशेखरन म्हणाले की, येत्या काही वर्षांत नोकऱ्या टिकवून ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांची एआय कौशल्ये अधिक मजबूत करावी लागतील. TCS कंपनीने अलीकडेच 26,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. कंपनीतील सर्वात मोठी कर्मचारी कपात होती.
आयटी सेक्टर हे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सवर अवलंवून आहे. मात्र, आता यात AI तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. टीसीएसने देखील मॉडेल बदलले आहे. महसूल मिळवण्यासाठी कंपनी यापुढे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर अवलंबून राहणार नाही. तर, मोठ्या प्रमाणात AI तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे.
भारताचे आयटी क्षेत्र हे AI तंत्रज्ञानाच्या वापराकडे वळत आहे. यामुळे IT सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सचे करिअर धोक्यात आले आहे. टीसीएससारख्या एका मोठ्या कंपनीचे एआयकडे वळणे हे संपूर्ण क्षेत्रासाठी एका मोठ्या बदलाचे संकेत देत ठरु शकते. भविष्यात, इन्फोसिस, विप्रो आणि इतर कंपन्याही याच मार्गाचा अवलंब करू शकतात. याचा अर्थ असा की, आयटी क्षेत्रातील कौशल्यांची मागणी बदलणार आहे. केवळ कोडिंग कसे करायचे हे माहित असणे यापुढे पुरेसे ठरणार नाही. एआय (AI) समजून घेणे आणि त्याच्यासोबत काम करणे अत्यावश्यक असेल. टीसीएस (TCS) आणि अँथ्रोपिक (Anthropic) यांच्यातील हा करार केवळ एक भागीदारी नाही. हा एका अशा स्थित्यंतराची सुरुवात आहे, जिथे कर्मचारी आणि एआय (AI) यांच्यासोबत मिळून काम करतील.