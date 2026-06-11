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भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या एका निर्णयामुळे खळबळ, लाखो सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना धोका ! 5,00,000 पैकी फक्त 50,000 कर्मचाऱ्यांनाच...

भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या एका निर्णयामुळे IT सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहे.  सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्ससाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.  TCS आणि AI Anthropic ने पार्टनरशीप केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 11, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:55 PM IST
भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या एका निर्णयामुळे खळबळ, लाखो सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सना धोका ! 5,00,000 पैकी फक्त 50,000 कर्मचाऱ्यांनाच...

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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