  • भारतीय गुंतवणुकदारांचे तब्बल 5 लाख कोटींचे नुकसान, ही आहेत 5 मुख्य कारणे!

गेल्या दोन दिवसांत उच्चांक गाठलेल्या भारतीय बाजारपेठेत अचानक मोठी घसरण झालेली पाहायला मिळतेय. भारतीय गुंतवणुकदारांना तब्बल 5 लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 27, 2026, 03:00 PM IST
Decline In Indian Share Market: आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम फक्त सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होतच आहे, पण त्याहीपेक्षा मोठा फटका भारतीय गुंतवणुकदारांना बसला आहे. आज शेअर बाजारात मोठी घसरण झालेली पाहायला मिळत आहे. सेन्सेक्समध्ये 1 हजारपेक्षा अधिक अंकांनी घसरण झाली आहे तर, निफ्टीचा आकडा 50 हजार 211 वरून 23,050 टक्क्यांवर येऊन थांबला. गेल्या 2 दिवसात शेअर बाजाराने उच्चांक गाठला होता. मात्र, आज एकदम खाली पडला आहे. परिणामी मुंबई शेअर बाजाराशी (BSE) सूचीबद्ध असलेल्या सर्व कंपन्यांच्या एकूण बाजार भांडवलात अंदाजे तब्बल 5 लाख कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे. ही घसरण 4.26 लाख कोटी रुपयांवर येऊन थांबली आहे. यामागे मुख्य 5 कारणे आहेत, ती कोणती हे जाणून घेऊया. 

सेन्सेक्समधील अनेक कंपन्यांचे मोठे नुकसान 

दरम्यान, सेन्सेक्समधील घसरण झालेल्या कंपन्यांव्यतिरिक्त काही कंपन्यांचे भांडवल मात्र, स्थिर राहिले आहे. इटरनल ही झोमॅटोची मूळ कंपनी, बजाज फिनसर्व्ह, बजाज फायनान्स, इंडिगो, एल अँड टी, एचडीएफसी बँक आणि एसबीआय या कंपन्यांच्या भांडवलामध्ये सर्वाधिक घसरण झाली आहे, जी 2 ते 3 टक्क्यांइतकी आहे. तसेच काही आयटी कंपन्यांचे भांडवल अजूनही सुरक्षित आहे, ज्यामध्ये टिसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस आणि टेक महिंद्रा या कंपन्याचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या भांडवलात 1 टक्क्यांपर्यंतची वाढ झालेली आहे. 

 

भारतीय बाजारात घसरण होण्याची 5 मुख्य कारणे कोणती? 

युद्ध सुरू झाल्यानंतर काही काळात अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया काही प्रमाणात पडल्याचे पाहायला मिळाले. म्हणजेच, याआधी 1 डॉलर खरेदी करण्यास 93.98 रुपये मोजावे लागत होते, तिथे आता 94.15 रुपये मोजावे लागत आहेत. युद्ध सुरू झाल्यापासून रुपया साधारणतः 3.5 टक्क्यांनी घसरला आहे. 

 

अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. महागाई वाढल्यामुळे विदेशी गुंतवणुकदार (FPI) भारतीय शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढून घेत आहेत, हेच भारतीय रुपया कमकुवत होण्याचे मुख्य कारण बनले आहे.  

 

इराण हा तेलाचा मोठा उत्पादक आहे. युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या भीतीने आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. तेलाच्या किमती वाढल्याचा मोठा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने शेअर बाजारालाही बसला आहे. 

 

शेअर बाजार उच्चांक गाठत असतानाच युद्धाच्या बातम्या आल्यामुळे मोठ्या गुंतवणुकदारांनी सावधगिरी म्हणून त्यांचा नफा काढून घेण्यास सुरुवात केली. यावेळी जेव्हा अनेकजण शेअर्स विकतात, तेव्हा बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. 

 

परदेशी गुंकवणुकदारांनी भारतीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणात पैसै काढून जोखीम टाळण्यासाठी गंतवणुकीसाठी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या सोने किंवा अमेरिकी डॉलरमध्ये गुंतवणूक केल्याने रुपया मोठ्या प्रमाणात घसरला. 

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

