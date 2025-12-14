पृथ्वीच्या आत अथांग गुप्त महासागर! 40000000 वर्ष जुने सर्वात मोठे रहस्य उलगडले

Deep secret ocean inside the earth : पृथ्वीच्या निर्मीतीबाबतचे 40000000 वर्ष जुने सर्वात मोठे रहस्य उलगडले आहे. पृथ्वीच्या आत वाहणाऱ्या अथांग अशा गुप्त महासागर अचानक गायब कसा झाला याबाबत देखील संशोधनात महत्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. या महासागराचे अस्तित्व आणि पृथ्वीवर जीवसृष्टी निर्माण होण्याची प्रक्रिया समजून घेण्यास संशोधकांना मदत होणार आहे.
चिनी शास्त्रज्ञांनी ही महत्त्वाची यंत्रणा शोधून काढली आहे. पृथ्वीची निर्मिती सुरू असतानाच इतके पाणी कसे साठवले असेल हे स्पष्ट करते. एकेकाळी अग्नीचा गोळा असलेला पृथ्वी ग्रह जीवसृष्टी असलेला ग्रह आहे. पृथ्वीवर जीवसृष्टी कशी निर्माण झाली हे समजून घेण्यास या शोधामुळे आपल्याला मदत होते. चिनी अकादमी ऑफ सायन्सेसमधील संशोधकांनी केलेल्या प्रयोगांवरून असे दिसून आले आहे की पृथ्वीचा खोल आवरण 4 अब्ज वर्षांपूर्वी पाण्याचा एक विशाल साठा असू शकतो. हा अभ्यास सायन्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
पृथ्वीच्या खोल आवरणात वितळलेला मॅग्मा थंड होऊन घनरूप झाल्यामुळे पाणी गायब झाल्याचा दावा जर्नल लेखात करण्यात आला आहे. या शोधाचे केंद्रबिंदू ब्रिजमनाइट नावाचे खनिज आहे, जे पृथ्वीच्या खालच्या आवरणात मुबलक प्रमाणात आढळते. पूर्वी, असे मानले जात होते की हे खनिज जास्त प्रमाणात जमा होऊ शकत नाही. शास्त्रज्ञांनी प्रयोगशाळेत पृथ्वीच्या खालच्या आवरणासारखीच अत्यंत परिस्थिती पुन्हा निर्माण केली. त्यांनी डायमंड अॅन्व्हिल सेल आणि लेसर हीटिंगचा वापर करून अत्यंत उच्च दाब आणि सुमारे 4,100 अंश सेल्सिअस तापमान निर्माण केले. यावरून असे दिसून आले की तापमान जितके जास्त असेल तितकेच वितळलेल्या मॅग्मापासून तयार होणारे ब्रिजमनाइट खनिज पाणी अडकवण्यात आणि साठवण्यात चांगले होते. या प्रक्रियेमुळे आहे, पृथ्वीच्या घन आवरणात मोठ्या प्रमाणात पाणी गोठलेले असावे. हे पाणी आजच्या महासागरांच्या आकारमानाच्या 0.08 ते 1 पट असू शकते. लाखो वर्षांपासून, ज्वालामुखीच्या उद्रेकाद्वारे पाणी हळूहळू पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर परत सोडले जात आहे. या पाण्यामुळे पृथ्वीवर जीवसृष्टी निर्माण झाली.