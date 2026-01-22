English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO.
  • Zomato मधून धक्कादायक बातमी! कंपनीचे फाऊंडर दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा, Blinkit चा CEO स्विकारणार पदभार

Deepinder Goyal resigns as CEO of Eternal: फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोची मूळ कंपनी Eternal मध्ये उच्च-स्तरीय फेरबदल करण्यात आला आहे. कंपनीचे संस्थापक दीपिंदर गोयल यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा राजीनामा दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 22, 2026, 09:01 AM IST
Deepinder Goyal resigns as CEO of Eternal: फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोची मूळ कंपनी Eternal मध्ये उच्च-स्तरीय फेरबदल करण्यात आला आहे. कंपनीचे संस्थापक दीपिंदर गोयल यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी, Blinkit चे संस्थापक अलबिंदर ढींडसा यांची इटरनल ग्रुपचे नवीन सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा बदल 1 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होईल.

दीपिंदर गोयल कंपनीतून पूर्णपणे पायउतार झालेल नाहीत. ते संचालक मंडळावर कायम राहणार असून, उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. ते कंपनीच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनावर आणि धोरणांवर देखील लक्ष केंद्रित करतील.

हा बदल का करण्यात आला?

तज्ञांच्या मते, ब्लिंकिटच्या जलद वाढीमुळे आणि ग्रपचे वाढते महत्त्व लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. अलबिंदर ढींडसा यांच्या नेतृत्वाखाली, ब्लिंकिटने क्विक कॉमर्स सेक्टरमध्ये एक मजबूत पाय रोवला आहे आणि तो बाजारपेठेतील मोठ्या कंपनींपैकी एक बनला आहे. या यशामुळे, आता त्यांना संपूर्ण इटरनल ग्रुपची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

दीपिंदर गोयल यांची नवीन भूमिका

दीपिंदर गोयल आता कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काम करतील. ते कंपनीच्या दीर्घकालीन योजना, विस्तार आणि धोरणांवर देखरेख करण्यासाठी मंडळासोबत काम करतील. त्यांचा अनुभव आणि दृष्टी इटरनलला पुढे जाण्यास मदत करेल असं कंपनीने म्हटलं आहे. 

“आज मी ग्रुप सीईओ पदावरून पायउतार होत आहे, आणि भागधारकांच्या मंजुरीच्या अधीन राहून, संचालक मंडळावर उपाध्यक्ष म्हणून कायम राहीन. अलबिंदर ढींडसा (अल्बी) हे इटरनलचे नवीन ग्रुप सीईओ असतील,” असं गोयल यांनी भागधारकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

“अलीकडे, मला काही नवीन कल्पनांकडे आकर्षण वाटू लागले आहे, ज्यात लक्षणीयरीत्या जास्त जोखीम असलेले संशोधन आणि प्रयोग समाविष्ट आहेत. या अशा प्रकारच्या कल्पना आहेत, ज्या इटरनलसारख्या सार्वजनिक कंपनीच्या बाहेर अधिक चांगल्या प्रकारे पुढे नेल्या जाऊ शकतात,” असं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

“जर या कल्पना इटरनलच्या धोरणात्मक कक्षेत आल्या असत्या, तर मी त्यांचा कंपनीमध्येच पाठपुरावा केला असता. पण त्या तशा नाहीत,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

मनीकंट्रोलने यापूर्वी वृत्त दिले आहे की, गोयल आपल्या इतर व्यवसायांसाठी निधी उभारण्यात अधिक वेळ घालवत आहेत. डिसेंबरमध्ये, मनीकंट्रोलने विशेष वृत्ताद्वारे सांगितले होते की, गोयल त्यांच्या 'टेम्पल' या वेअरेबल्स स्टार्टअपसाठी झोमॅटोच्या सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांकडून 50 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी उभा करत आहेत.

गोयल 'पिक्सेल' या स्पेस टेक कंपनीमध्ये सुमारे 25 दशलक्ष डॉलर्सची वैयक्तिक गुंतवणूक करून, निधी उभारणीच्या नवीन फेरीत नेतृत्व करण्याची शक्यता आहे. गोयल 'कंटिन्यू' ही संशोधन संस्था आणि 'एलएटी एरोस्पेस' ही कमी कालावधीच्या उड्डाणांसाठी असलेली विमान वाहतूक कंपनी देखील चालवतात.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

