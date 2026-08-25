/तरुणांकडे पदवी आहे पण नोकरी नाही! भारतातील शिक्षण-रोजगारातील मोठी दरी उघड; सरकारी आकडे पाहून धक्का बसेल!

भारताची तरुण लोकसंख्या देशासाठी मोठी ताकद मानली जाते. मात्र शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यांच्यात योग्य समन्वय नसल्यास हीच ताकद आव्हान ठरू शकते. नीती आयोगच्या ऑगस्ट 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रिइमॅजीनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत @2047’ अहवालाने देशाच्या कौशल्य विकास व्यवस्थेतील अनेक संरचनात्मक अडचणी अधोरेखित केल्या आहेत. शिक्षण घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाच्या जगासाठी आवश्यक कौशल्ये, उद्योगांच्या गरजा आणि प्रशिक्षण यांच्यात अजूनही मोठी दरी असल्याचे अहवालातून दिसते.
आजच्या रोजगार बाजारात शैक्षणिक प्रमाणपत्रापेक्षा प्रत्यक्ष कौशल्य, कामाचा अनुभव आणि रोजगारासाठीची तयारी अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. नीती आयोगच्या अहवालानुसार, भारतातील अनेक शिक्षण व प्रशिक्षण पद्धती अजूनही सैद्धांतिक स्वरूपाच्या आहेत. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव, प्रूफ ऑफ वर्क, उद्योगाशी संपर्क आणि जॉब रेडीनेस मिळण्याच्या संधी मर्यादित आहेत. त्यामुळे पदवी आणि रोजगार यांच्यात थेट संबंध निर्माण होत नाही.
महाविद्यालयात शिकवले जाणारे विषय आणि कंपन्यांना आवश्यक असणारी कौशल्ये यांचा मेळ बसणे ही मोठी गरज आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमेशन, ग्रीन इकॉनॉमी आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांमुळे नोकऱ्यांचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे आज शिकलेले कौशल्य काही वर्षांनी अपुरे ठरू शकते. नीती आयोगने शिक्षणासोबत सतत रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
अहवालानुसार भारताच्या कामगार बाजारात नियमित पगारदार नोकरी करणाऱ्यांपेक्षा स्वयंरोजगाराचे प्रमाण मोठे आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार सुमारे 65.4 कोटींच्या श्रमशक्तीत 58.4 टक्के स्वयंरोजगार, 21.7 टक्के नियमित वेतनधारक आणि 19.8 टक्के आकस्मिक कामगार आहेत. त्यामुळे कौशल्य विकासाचा अर्थ फक्त कॉर्पोरेट नोकरी मिळवणे असा नसून छोटा व्यवसाय, स्वयंरोजगार आणि सूक्ष्म उद्योजकतेलाही त्यात स्थान देणे आवश्यक आहे.
शिक्षण, रोजगार किंवा प्रशिक्षण यापैकी कोणत्याही व्यवस्थेत नसलेल्या तरुणांना नीट म्हणजेच नॉट इन इज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑर ट्रेनिंग म्हटले जाते. संबंधित नीती आयोग विश्लेषणानुसार 2021च्या आकडेवारीत 15 ते 29 वयोगटातील सुमारे 8.7 कोटी तरुण नीट श्रेणीत होते. शिक्षणाचा खर्च, उपलब्ध करिअर पर्याय आणि बाजारपेठेला आवश्यक कौशल्यांमधील तफावत ही या समस्येची महत्त्वाची कारणे म्हणून समोर आली आहेत.
2014-15 पासून 7.67 कोटींपेक्षा अधिक व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे नीती आयोगच्या अहवालात नमूद आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या कौशल्यविषयक खर्चासाठी सुमारे 34 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तरीही प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना रोजगार किंवा उत्पन्नाच्या चांगल्या संधी मिळण्याचे परिणाम सर्वत्र समान नाहीत. त्यामुळे आता ‘किती जणांना प्रशिक्षण दिले?’ याऐवजी ‘किती जणांना टिकाऊ रोजगार किंवा उत्पन्न मिळाले?’ हा परिणामकेंद्री प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अहवालात शाळेपासूनच रोजगारक्षम कौशल्यांचा पाया मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सहावीपासून कम्युनिकेशन, डिजिटल बेसिक्स, फायनान्शियल लिटरसी टीमवर्क, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग आणि एंटरप्रेन्योरशिप यांसारख्या जनरल एम्प्लॉबिलीटी आणि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्सचा समावेश करण्याची शिफारस आहे. नववीपासून स्थानिक गरजेनुसार वॉकेशनल ट्रॅक्स, तर पुढे अप्रेंटसशिप आणि उद्योगाशी जोडलेले अभ्यासक्रम वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
NITI Aayogने भविष्यातील कौशल्य व्यवस्थेसाठी पाच प्रमुख सुधारणा आणि चार सिस्टिम इनॅब्लर्स सुचवले आहेत. त्यात इंडस्ट्री बॅक्ड ट्रेनिंग, अप्रेंटशिप,स्किल फर्स्ट हायरिंग, डिजिटल लाईफलॉंग लर्निंग अकाऊंट्स किंवा स्किल पासपोर्ट आणि नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्क यांचा समावेश आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्याचा प्रवास शाळा,कॉलेज आणि नोकरी एवढाच सरळ न राहता शिक्षण, कौशल्य, काम आणि पुन्हा प्रशिक्षण असा लवचिक असावा, अशी दिशा अहवाल देतो.