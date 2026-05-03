Delhi AC Blast : 9 पैकी तिघांच्या मृत्यूचं कारण ठरलं डिजिटल लॉक? आईला बिलगलेल्या चिमुकल्याचा करुण अंत

दिल्लीत AC ब्लास्टच्या या दुःखद घटनेने सगळ्यांना विचार करायला लावला आहे. आपण सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून जे निर्णय घेतो ते अशा प्रसंगांना आपल्याला विचार करायला लावणारे आहेत. दुपारी सुमारे 3.55 वाजता, एका नातेवाईकाला घाबरून फोन आला, "घराला आग लागली आहे." पण तोपर्यंत परिस्थिती झपाट्याने हाताबाहेर गेली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, घराला डिजिटल लॉक होता, जो आगीनंतर निकामी झाला. बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात कुटुंब दारापर्यंत पोहोचले, पण लॉक उघडत नव्हता. तिथे एक मृतदेहही आढळला, ज्यामुळे कुटुंबियांना धक्का बसला. तो एका आई आणि मुलाचा मृतदेह होता. ज्यात आईने आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्याला कवेत घेतले होते.
दिल्लीच्या शाहदरा भागातील विवेक विहार येथे लागलेल्या आगीत नऊ जणांचा मृत्यू झाला, तर सहा जण गंभीर जखमी झाले. त्यापैकी चार जण गंभीररित्या भाजले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, आगीच्या ज्वाला पाहून अग्निशमन दलाच्या जवानांसोबत आत गेल्यावर त्यांना आईच्या छातीला बिलगलेल्या एका मुलाचा जळालेला मृतदेह आढळला. गादीवर झोपलेल्या एका महिलेचा जळून मृत्यू झाला. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, छतावर जाण्याचा मार्ग बंद होता. कुटुंबाच्या एका नातेवाईकाने सांगितले की, पहाटे 3.55 वाजता त्यांना फोन आला आणि कळवण्यात आले की दरवाजा डिजिटल पद्धतीने लॉक करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना तो उघडता येत नाही. या कुटुंबाचाही मृत्यू झाला.
दिल्लीच्या शाहदरा परिसरात एसीच्या स्फोटामुळे लागलेल्या आगीत एक मृतदेह सापडला, ज्यामध्ये आई आपल्या मुलाला छातीशी कवटाळून झोपलेली होती आणि दोघेही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले होते. या फोटोने जबलपुरच्या बोट दुर्घटनेचा आठवण करुन दिली. त्या फोटोतही एक आई आपल्या मुलाला छातीशी कवटाळून मृतावस्थेत आढळली, जणू काही तिने शेवटच्या श्वासापर्यंत आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते.
विभागीय अधिकारी मुकेश वर्मा यांनी सांगितले की, छतावरील कुलूप तोडल्यानंतर तीन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. डिजिटल लॉकमुळे दरवाजा उघडता आला नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी पाच पायऱ्यांचा वापर करून 15 जणांचे प्राण वाचवले. जर दरवाजा डिजिटल पद्धतीने लॉक केलेला नसता, तर कदाचित त्या बंद दरवाज्यामागे अडकलेल्या त्या तीन लोकांनाही वाचवता आले असते.
घटनास्थळी केलेल्या पाहणीत असे दिसून आले की, इमारतीचा मागील भाग लोखंडी जाळीने पूर्णपणे बंद करण्यात आला होता, ज्यामुळे बचावकार्य अवघड आणि अशक्य झाले होते. आग आणि धुरामध्ये अडकलेले निशांतचे कुटुंब मदतीची वाट पाहत होते, परंतु काही मिनिटांतच परिस्थिती इतकी बिघडली की त्यांना बाहेर पडणे अशक्य झाले. हा अपघात केवळ एक तांत्रिक त्रुटी किंवा सुरक्षेतील दोष नव्हता, तर संपूर्ण परिसराला हादरवून टाकणारी एक शोकांतिका होती. या घटनेने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा कधीकधी जीवघेण्या ठरू शकतात का? आणि अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी आपत्कालीन पर्याय असणे आवश्यक नाही का?