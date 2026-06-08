/दिल्ली Airport वर आपोआप चालू लागली शिडी...; अचानक अंधार पडला, वावटळ आलं आणि विमान... घाबरवणारा व्हिडीओ व्हायरल..

Delhi Airport Storm Video : सर्वकाही सुरळीत सुरु असतानाच दिल्लीमध्ये रविवारची संध्याकाळ अनाकलनीय होती. अचानकच हवामानात झालेल्या बदलांमुळं आणि आलेल्या वादळामुळं नागरिकांची तारांबळ उडाली. क्षणात जनजीवन विस्कळीत झाली. इतकंच नव्हे, तर दिल्ली विमानतळावर निसर्गाचं रौद्र रुप पाहून प्रवाशांना धडकीच भरली. कारण इथं इतक्या प्रचंड ताकदीनं वारे वाहू लागले, की विमानतळावरील शिडी अर्थात Indigo या कंपनीची Stepladder वाऱ्याच्या वेगानं आपोआपच पुढे गेली आणि तिथं काही मीटर अंतरावर उभ्या असणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानावर जाऊन आदळली. अतिशय प्रचंड प्रमाणात वाऱ्याचा वेग वाढल्यामुळं विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांसह उपस्थित प्रवाशांमध्येसुद्धा भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं आणि या क्षणाचे व्हिडीओसुद्धा व्हायरल झाले.
How alert Agile (6E ground handling co) staff ran to stop an @IndiGo6E stepladder just in time - 6.5 metres away from an @airindia ✈️ parked at @DelhiAirport T2 bay 206 on Sunday evening— Saurabh Sinha (@27saurabhsinha) June 7, 2026
There was no prior storm/bad weather warning, say IGIA and airlines https://t.co/inrJqMawHB pic.twitter.com/5fGnxqWcLt