English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मोठी बातमी! प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत एअरस्पेस राहणार बंद, तब्बल 600 हून अधिक विमानांवर होणार परिणाम

मोठी बातमी! प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत एअरस्पेस राहणार बंद, तब्बल 600 हून अधिक विमानांवर होणार परिणाम

Delhi Airspace Closed : सरकारने 21 जानेवारी ते 26 जानेवारी दरम्यान दिल्लीचे हवाई क्षेत्र काही काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 17, 2026, 05:34 PM IST
मोठी बातमी! प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीत एअरस्पेस राहणार बंद, तब्बल 600 हून अधिक विमानांवर होणार परिणाम

Republic Day 2026 : 21 जानेवारी ते 26 जानेवारी या कालावधीत दिल्लीचे हवाई क्षेत्र दररोज काही तासांसाठी बंद राहील. याचा अर्थ असा की या काळात कोणतीही विमाने दिल्लीत उतरू किंवा उतरू शकणार नाहीत. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणूनच, शेवटच्या क्षणी होणाऱ्या त्रासांपासून वाचण्यासाठी प्रवाशांनी आगाऊ तयारी करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः ज्यांना तातडीने प्रवास करायचा आहे त्यांनी त्यांच्या विमानाचे वेळापत्रक आणि स्थिती वारंवार तपासावी. अचूक माहिती असल्याने कोणत्याही समस्या टाळता येतील.

Add Zee News as a Preferred Source

हवाई क्षेत्र का बंद केले?

दरवर्षी, दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनाची व्यापक तयारी होते. परेड, तालीम, ड्रेस रिहर्सल, भारतीय हवाई दलाचे उड्डाणपूल आणि राजपथावरील व्हीआयपींच्या हालचालींमुळे सुरक्षा व्यवस्था कडक केली जाते. या कारणास्तव, सरकारने २१ जानेवारी ते २६ जानेवारी दरम्यान दिल्लीवरून विमानांची वाहतूक तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक नोटम (विमानचालकांना सूचना) देखील जारी करण्यात आली आहे. त्याचा उद्देश आकाशाची संपूर्ण सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि कोणत्याही धोक्यांपासून बचाव करणे आहे.

उड्डाणे 'या' काळात बंद राहणार?

सरकारी आदेशानुसार, 21 जानेवारी ते 26 जानेवारीपर्यंत दररोज सकाळी 10.20 ते दुपारी 12.45 पर्यंत दिल्लीचे हवाई क्षेत्र पूर्णपणे बंद राहील. याचा अर्थ असा की सुमारे अडीच तासांसाठी कोणतेही विमान दिल्लीत उड्डाण किंवा उतरू शकणार नाही. या काळात, उड्डाणे पूर्णपणे थांबवली जातील. जरी हा वेळ मर्यादित असला तरी, दिवसभराच्या उड्डाणांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अनेक उड्डाणे उशिरा येऊ शकतात किंवा त्यांचे वेळापत्रक बदलले जाऊ शकते. म्हणून, प्रवाशांनी या वेळेची जाणीव ठेवावी आणि त्यानुसार त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करावे.

600 हून अधिक उड्डाणे प्रभावित

दिल्लीचे इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे देशातील सर्वात व्यस्त विमानतळ आहे. या विमानतळावरून दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात आणि दररोज शेकडो उड्डाणे निघतात. आता, अडीच तासांच्या ब्रेकसह, अनेक उड्डाणांवर परिणाम होईल. विमान कंपनी सिरियमच्या मते, या सहा दिवसांत 600 हून अधिक उड्डाणे प्रभावित होऊ शकतात. काही उड्डाणे पुन्हा वेळापत्रकबद्ध केली जाऊ शकतात, तर काही रद्द केली जाऊ शकतात. शिवाय, जानेवारी असल्याने धुके ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. यामुळे विलंब आणि रद्द होण्याची शक्यता वाढते. कनेक्टिंग फ्लाइट असलेल्या प्रवाशांनी विशेषतः सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

प्रवास करण्यापूर्वी तुम्ही कोणती खबरदारी घ्यावी?

जर तुम्ही २१ ते २६ जानेवारी दरम्यान तिकीट बुक केले असेल, तर विमानतळावर जाण्यापूर्वी तुमच्या फ्लाइटची स्थिती तपासा. तुमच्या एअरलाइन्सकडून येणारे कोणतेही संदेश, ईमेल किंवा कॉल काळजीपूर्वक वाचा. कोणत्याही बदलांना चांगल्या प्रकारे सामावून घेण्यासाठी नेहमीपेक्षा थोडे लवकर विमानतळावर पोहोचण्याचा प्रयत्न करा. जर तुमच्याकडे कनेक्टिंग फ्लाइट असतील, तर त्या दरम्यान जास्त वेळ द्या. यामुळे सुरक्षित आणि अधिक आरामदायी प्रवास सुनिश्चित होईल. प्रजासत्ताक दिनाच्या सुरक्षेसाठी ही बंदी आवश्यक आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Delhi airspace closureRepublic Day rehearsalsDelhi flight delaysIGI Airport disruptionsRepublic Day 2026 travel

इतर बातम्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुप्त हालचाली! शिवसेनेच्या सर्व न...

महाराष्ट्र बातम्या