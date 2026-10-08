'शारीरिक संबंध ठेवा आणि 63 जन्मांसाठी राणी बना',स्वतःला 'शिव' म्हणवून घेणारा शिष्य; आश्रमात नक्की चाललंय तरी काय?

दिल्लीतील रोहिणी परिसरात असलेल्या ‘आध्यात्मिक विश्व विद्यालय’ आणि त्याचे संचालक म्हणून सांगितल्या जाणाऱ्या वीरेंद्र देव दीक्षित याच्याशी संबंधित प्रकरणाची दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दीक्षित याच्यावर महिला आणि मुलींना कथितरीत्या जबरदस्तीने आश्रमात ठेवणे, त्यांना बाहेरील जगापासून दूर ठेवणे तसेच लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणी दिल्लीतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने आश्रम आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांच्या कारभाराबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. विशेषतः वीरेंद्र देव दीक्षित यांच्या मृत्यूनंतर किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीनंतर या संस्थांचे व्यवस्थापन कोण करत आहे, तसेच त्यासाठी जबाबदार व्यक्ती कोण आहे, याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे आश्रमाच्या सध्याच्या व्यवस्थापनाची आणि संस्थात्मक जबाबदारीची बाब चर्चेत आली आहे.
तपासाशी संबंधित अहवालांमध्ये वीरेंद्र देव दीक्षित अनुयायांमध्ये स्वतःबद्दल विविध दावे करत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही अहवालांनुसार ते स्वतःला राम, कृष्ण किंवा शिव यांच्याशी जोडत असल्याचे सांगत होते. या दाव्यांच्या माध्यमातून अनुयायांवर प्रभाव निर्माण केला जात असल्याचे तपास अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणातील आरोप आणि दावे हे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन आहेत.
या प्रकरणावर आधारित अलीकडील माध्यमांच्या ग्राउंड रिपोर्टमध्ये आश्रमाच्या आतील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. आश्रमात राहणाऱ्या महिला, अनुयायी आणि तेथील दैनंदिन व्यवस्थेबाबत विविध बाबी समोर आणण्यात आल्या आहेत. आश्रमातील वास्तव आणि बाहेरील जगापासून तेथील रहिवाशांचे कथित अंतर याबाबतही या रिपोर्टमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, ब्रह्माकुमारीज संस्थेने वीरेंद्र देव दीक्षित किंवा त्यांच्या ‘आध्यात्मिक विश्व विद्यालय’शी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दोन्ही संस्थांमध्ये कोणताही थेट संबंध नसल्याचे ब्रह्माकुमारी संस्थेने सांगितले आहे. दरम्यान, वीरेंद्र देव दीक्षित याच्याशी संबंधित आरोप, आश्रमाची जबाबदारी आणि संस्थेच्या कारभाराबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील आरोप सिद्ध झाले आहेत, असे समजणे योग्य नसून अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.