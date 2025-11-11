Delhi Blast: सेकंड हॅंड गाडी खरेदी करताय? आधी ही कागदपत्र तपासा नाहीतर होईल पश्चाताप!

Delhi Blast: दिल्लीतील कार बॉम्बस्फोटाच्या धक्कादायक घटनेमुळे वापरलेल्या गाड्यांच्या व्यवहारात सुरक्षिततेची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे झालं. घाई घाईत कागदपत्रे न तपासता व्यवहार केल्यास तुम्ही कायदेशीर अडचणीत येऊ शकतात. शिवाय गाडी गुन्हेगारी कृत्यात वापरली गेल्यास जुना आणि नवा मालक दोघेही अडकू शकतात. रस्त्यावरील सुरक्षेसाठी प्रत्येकाने अनोळखी व्यक्तीकडून गाडी घेण्यापूर्वी काही महत्त्वाची पावले उचलावीत. याबद्दल जाणून घेऊया.
गाडी घेण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे नीट पाहा. नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) विक्रेत्याच्या नावावर असावे. चेसिस आणि इंजिन क्रमांक गाडीशी मिळते का हे पडताळा. प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) आणि विमा वैध असावा. कर्ज असल्यास बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्या. कागदांमध्ये शंका आली तर तात्काळ व्यवहार थांबवा.
फक्त बाहेरूनच नव्हे, आतूनही तपासा. विश्वासू मेकॅनिककडून डॅशबोर्डखाली, सीटखाली, बूटमध्ये असामान्य वायर्स किंवा बदल शोधा. इंजिन आणि इंधन टाकीभोवती छेडछाड झाली का हे बघा. स्फोटक साहित्य लपवण्यासाठी असे बदल होऊ शकतात. मेकॅनिकच्या होकाराशिवाय गाडी घेऊ नका.
विक्रेत्याने गाडी दिल्यानंतर लगेच आरटीओत जाऊन आरसी नव्या मालकाच्या नावावर करावे. हस्तांतरण होईपर्यंत जुना मालक जबाबदार राहतो. उशीर झाला आणि गाडी गुन्ह्यात सापडली तर पोलिस तपासात अडकता येईल. विक्रीनंतर अर्जाचा पुरावा ठेवा आणि फॉलोअप करा.
दोघांनी एकमेकांची ओळखपत्रे, पत्ता पडताळा. व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता ठेवा.
जुन्या गाड्यांचा व्यवहार हा पैशाचा सौदा नव्हे, तर कायदेशीर आणि सुरक्षेची बाब असते हे लक्षात असू द्या. दिल्लीसारख्या घटनांनी आपल्याला सतर्क राहण्याची शिकवण दिली आहे. कागदपत्रे, फिटनेस आणि हस्तांतरण हे तीन मुख्य आधार आहेत. या पायऱ्या पाळल्याने गुन्हे किंवा अडचणीपासून वाचता येईल.
