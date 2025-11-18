English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हादरवणारी बातमी! 'आत्मघातकी बनणार... मरणार...'; Delhi Blast आधीचा दहशतवादी उमरचा खळबळजनक व्हिडीओ

Delhi Blast News : दिल्लीतील लाल किल्ल्यानजीक झालेल्या आत्मघातली हल्ल्यानं सारा देश हळहळला आणि तपास यंत्रणांनी या हल्ल्यानंतर देश पिंजून काढला आणि पाहता काही मोठे खुलासे झाले.... 

सायली पाटील | Updated: Nov 18, 2025, 10:21 AM IST
हादरवणारी बातमी! 'आत्मघातकी बनणार... मरणार...'; Delhi Blast आधीचा दहशतवादी उमरचा खळबळजनक व्हिडीओ
Delhi Blast News : दिल्लीतील (Delhi red Fort Blast) लाल किल्ला परिसरात झालेल्या आत्मघातकी स्फोटानंतर या स्फोटाची पाळंमुळं शोधण्यासाठी संरक्षण आणि तपास यंत्रणांनी देश पिंजून काढला. दहशतवादाचं हे जाळं नेमकं कुठवर पसरलं आहे याचा तपास घेतानाच काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आणि काही कट्टरतावादी अन् स्फोटातील दोषींवर तातडीनं अटकेची कारवाईसुद्धा झाली. याच स्फोटातील आत्मघाती हल्लेखोर डॉ. उमर याचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ दिल्ली स्फोटाआधीचा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

दहशतवादी डॉ. उमर याच्या या व्हिडीओमध्ये तो आपण आत्मघाती होणार असल्याचं बोलताना दिसत आहे. दिल्लीमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी असणाऱ्या उमरचा हा व्हिडीओ स्फोटाआधीचा असून खुद्द उमरनंच रेकॉर्ड केल्याचं सांगण्यात येत असून, त्यात त्यानं आपण आत्मघाती हल्ला करणार असल्याचंही म्हटलं आहे. 

विविध तपासयंत्रणा या स्फोटानंतर दहशतवाद्यांचा मागोवा घेतला. ज्यादरम्यान हा व्हिडीओ समोर आला आहे. डॉ. उमरनं त्याचे मनसुबे या व्हिडीओमध्ये बोलून दाखवले असून, आत्मघाती हल्ल्याचाच उल्लेख तो करताना दिसत आहे. हल्ल्याचं समर्थन करत त्यामागचं कारणही त्यानं सांगितलं. आपण आत्मघाती हल्ला का करत आहोत हेसुद्धा त्यानं सांगितलं. 

काय म्हणाला डॉ. उमर? 

हल्ल्यााधीच्या व्हिडीओमध्ये दहशतवादी, डॉ. उमर त्यानंच रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडीओमध्ये म्हणाला होता, 'आत्मघातकी हल्ल्यांचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जेव्हा कोणी व्यक्ती हे ठरवतो की तो कोणत्या वेळी कोणत्या ठिकाणी निश्चित स्वरुपात मरणार आहे, तेव्हा तो एका घातक मानसिकतेत जातो. तो स्वत:ला अशा स्थितीत ठेवतो जिथं मृत्यू हाच एकमात्र पर्याय आहे आणि अंतिम स्थान आहे असंच तो ठरवतो. पण, वास्तव असं आहे की कोणत्याही लोकशाही किंवा मानवी व्यवस्थेमध्ये अशी विचारधारणा स्वीकारार्ह नाही. कारण हे जगणं, समाज आणि कायदा अशा सिद्धांतांच्या विरोधात आहे.'

तपास यंत्रणांच्या आतापर्यंतच्या तपासातून या स्फोटानंतरचे अनेक धागेदोरे समोर येत असून, विविध यंत्रणांनी या स्फोटानंतर काही महत्त्वाची माहिती मिळवली आहे. जम्मू काश्मीर, फरिदाबाद, राजस्थान इथपासून मुंबई आणि पुण्यातही याबाबतचा तपास झाला असून, डॉक्टरांचा एक मोठा गट या हल्ल्यात दोषी असल्याचं प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे. डॉ. शाहीनसुद्धा या हल्ल्यातील मुख्य आरोपी असून, तिने एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करून या माध्मयातून डॉक्टर एकमेकांची चॅट करत होते. याबाबतचा खुलासा यंत्रणांनी केला असून, हा कट कशा प्रकारे शिजवण्यात आला होता याचीसुद्धा धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

FAQ

दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ स्फोट नेमका कधी आणि कसा झाला?
10 नोव्हेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी सुमारे 6.50 वाजता लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन गेट नं. 1 बाहेर पांढऱ्या Hyundai i20 कारमध्ये (HR 26CE7674) मोठा स्फोट झाला. 

मुख्य आरोपी कोण आहे? तो जिवंत आहे की मृत?
डॉ. उमर मोहम्मद उर्फ उमर-उन-नबी (वय 36, पुलवामा, काश्मीर). तो Al-Falah University, फरिदाबादमध्ये प्रोफेसर होता. DNA टेस्टने कन्फर्म – तोच कारमध्ये होता आणि स्फोटात मृत्युमुखी पडला.

डॉ. उमरचा व्हिडीओ खरा आहे का? त्यात तो नेमकं काय म्हणतो?
व्हिडीओ 100% खरा आहे, NDTV, India Today, Times Now ने आज (18 नोव्हेंबर) प्रसिद्ध केला. पण तुम्ही शेअर केलेल्या मराठी पोस्टमधील कोट मोठ्या प्रमाणात ट्विस्टेड/फेक आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

