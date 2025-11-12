English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Delhi Blast News : दिल्लीतील भयंकर आत्मघातकी स्फोटानंतर आणखी एक हादरवणारी माहिती समोर. अयोध्या आणि वाराणासी...   

सायली पाटील | Updated: Nov 12, 2025, 02:14 PM IST
मोठी बातमी! अयोध्या, वाराणासीत होता स्फोटाचा कट; स्लीपर मॉड्यूलनं...
Delhi Blast News : दिल्लीत झालेल्या स्फोटानंतर तपासयंत्रणांपासून गुप्तचर यंत्रणांनी शक्य त्या सर्व मार्गांनी या घटनेचा तपास सुरू केला. यादरम्यान दहशतवाद विरोधी पथकानंही सक्रिय होत देश पिंजून काढला आणि अनेक राज्यांमध्ये करण्यात आलेल्या धडक कारवाईतून कैक धक्कादायक खुलासे झाले. ज्यामध्ये दिल्लीसमवेत देशाच्या इतरही शहरांना धोका असल्याचं स्पष्ट झालं. 

अटकेत असणाऱ्या दहशतवाद्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेशातील अनेक मंदिरं आणि धार्मिक स्थळं यावेळी दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होती. यामध्ये प्रामुख्यानं अयोध्या आणि वाराणासी ही ठिकाणं दहशतवाद्यांच्या रडारवर असल्याची खळबळजनक बाब उघडकीस आली आहे. 

स्फोटाचा कटही रचला आणि...

सूत्रांच्या माहितीनुसार दहशतवाद्यांनी अयोध्येमध्ये स्फोट घडवून आणण्यासाठीचा कट रचला होता. ज्यासाठी सध्या अटकेत असणाऱ्या शाहीननं अयोध्येत एक स्लीपर सेलसुद्धा सक्रिय ठेवली होती. मात्र, दहशतवादी त्यांचा हा कावा साधतील त्याआधीच स्फोटकांसह त्यांच्या या कटाची माहिती पोलिसांना मिळाली आणि एकामागून एक धाडसत्र सुरू झाली. ज्यातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली. 

प्राथमिक स्तरावर लाल किल्ल्यात स्फोट घडवून आणण्याची योजना नव्हती, कारण या स्फोटासाठी टायमर किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीचा वापर करण्यात आला नसल्याचं वृत्त समोर येत आहे. अतिघाई, घाबरलेपणा आणि गोंधळातून हा स्फोट करण्यात आला. अटकेत असणाऱ्या दहशतवाद्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या मॉड्यूलकडून रुग्णालयं आणि गर्दीची ठिकाणं निशाण्यावर घेण्याचाही कट होता. जिथं अधिकाधिक नागरिकांना या कटातून निशाण्यावर घेतलं जात होतं अशी माहिती समोर आली.  

महाराष्ट्र एटीएसचं पुण्यातही धाडसत्र...

महाराष्ट्र एटीएसची पुण्यात सुद्धा छापेमारी सुरु असून, पुण्यातील कोंढवा भागात दहशतवाद विरोधी पथकाने छापेमारी केली. दहशतवाद विरोधी पथकाकडून पुण्यातील एका व्यक्तीची कसून चौकशी करण्यात आली. या व्यक्तीचा दहशतवादी जुबेर हंगरगेकरशी संबंध असल्याच्या संशयावरून ही छापेमारी करण्यात आली. अद्याप त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतलेले नसलं तरी त्याच्या घराची झडती घेण्यात आली. मंगळवारी दुपारी ही छापेमारी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

