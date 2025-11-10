दिल्ली स्फोटामुळे चांदणी चौकातील 150,000,000,000 रुपयांचा व्यवसाय धोक्यात; 27000 दुकाने बंद, 50000 लोक...

Delhi Lal Qila Bomb Blast : दिल्लीत लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक 1 जवळ भीषण स्फोट झाला आहे. यात 13 जणांचा मृत्यू झाला असून, 24 जण जखमी झाले आहेत. पार्किंमध्ये उभ्या असलेल्या एका कारमध्ये संध्याकाळी पाऊणे सात वाजण्याच्या सुमाराला स्फोट झाला. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की त्याचा आवाज दूरवर ऐकू आला. बॉम्बस्फोट इतका तीव्र होता की केवळ मेट्रो स्टेशनच नाही तर जवळच्या दुकानांच्या आणि इमारतींच्या काचा फुटल्या. डझनभर गाड्यांना आग लागली. बॉम्बस्फोटाची बातमी पसरताच लाल किल्ल्याभोवती घबराट पसरली. स्फोटाची वेळ खूप गर्दीचा होता, लोक ऑफिसमधून घरी परतत होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जवळच मोठी चांदणी चौक बाजारपेठ आहे. दिल्ली स्फोटामुळे चांदणी चौकातील 150,000,000,000 रुपयांचा व्यवसाय धोक्यात आला.
लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटात अनेक लोक जखमी झाले आहेत आणि काही जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्तही समोर येत आहे. ज्या भागात स्फोट झाला तो गर्दीचा परिसर आहे. तिथे दररोज बाजार भरतो, पण सुदैवाने, लाल किल्ला सोमवारी बंद असतो. ज्या रस्त्यावर स्फोट झाला त्या रस्त्यावर एक बाजार भरतो, तर दुसऱ्या बाजूला 1650 मध्ये मुघलांनी बांधलेला आशियातील सर्वात मोठा बाजार, चांदणी चौक आहे. दिवाळी असो किंवा लग्नाचा हंगाम असो, चांदणी चौकात गर्दी असते. हे बाजार लग्नाच्या लेहेंगा आणि साड्यांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. दररोज गर्दी इतकी जास्त असते की आत जाणारी वाहतूकही बंद होते. हे बाजार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खरेदी आणि जेवणासाठी प्रसिद्ध आहे. लग्नाच्या हंगामात येथे गर्दी असते आणि या स्फोटामुळे लोक घाबरले आहेत.
चांदणी चौक हे दिल्लीतील सर्वात जुने आणि सर्वात प्रसिद्ध बाजारपेठ आहे. त्याची लोकप्रियता इतकी आहे की दिल्लीला भेट देणारा कोणीही, मग तो भारतीय असो वा परदेशी, किमान एकदा तरी त्याला भेट देण्यास बांधील आहे. हे विशाल आणि ऐतिहासिक बाजारपेठ इतके मोठे आहे की ते दरवर्षी 15,000 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल करते. येथे 64 कापड बाजारपेठा आहेत. या बाजारपेठेत 27,000 हून अधिक दुकाने आहेत आणि ५०,००० हून अधिक लोक रोजगार देतात. स्फोटामुळे बाजारपेठेच्या व्यवसायाला हानी पोहोचू शकते. वृत्तानुसार, बाजारपेठ उद्या रात्रीपर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहे. स्फोटानंतर, चांदणी चौक बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आली आहे. बाजारपेठ बंद केल्याने व्यवसायांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
चांदणी चौक हे केवळ राष्ट्रीय राजधानीसाठीच नाही तर संपूर्ण उत्तर भारतातील एक प्रमुख व्यवसाय केंद्र आहे. देशभरातून लोक येथे येतात. देशाच्या विविध भागातील दुकानदार येथे घाऊक आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. कपडे, मसाले, गृहसजावट, सजावटीच्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, पुस्तके इत्यादी सर्व गोष्टींसाठी हे एक केंद्र आहे. चांदणी चौक केवळ खरेदीसाठीच नाही तर त्याच्या अन्न आणि पेयांसाठी देखील प्रसिद्ध आहे. पराठा गलीपासून चाटपर्यंत, चांदणी चौक त्याच्या स्वादिष्ट अन्नासाठी प्रसिद्ध आहे.