/धावत्या बसमध्ये 17 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी धक्कादायक खुलासे! पोलिसांकडून सर्वात मोठी चूक, तब्बल 11...

दिल्लीमध्ये 4 ऑगस्ट रोजी एका 17 वर्षीय अल्पवयीन तरुणीवर कथितपणे सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. या बसने ग्रेटर नोएडापासून शहरातल्या काश्मिरी गेटपर्यंत 47 किमीचा प्रवास केला. या प्रवासादरम्यान ती पोलिसांच्या नजरेतून सुटल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. ही बस व्यावसायिक प्रवासी वाहनांसाठीच्या अनिवार्य सुरक्षा नियमांचे पालन करत नव्हती असं समजत आहे.
एका खासगी ट्रॅव्हल कंपनीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या या 'स्लीपर' बसवर वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल 11 वेळा दंड (चलान) आकारण्यात आला होता; त्यापैकी सात दंड केवळ जुलै महिन्यातच ठोठावण्यात आले होते. यात अतिवेगाने वाहन चालवणे आणि परवान्याशिवाय (परमिट) वाहन चालवणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश होता. तसेच, या बसच्या खिडक्यांवर जाड पडदे लावलेले होते ज्यामुळे बाहेरून आत पाहणे कठीण होते. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन आहे. शिवाय, 2012 मधील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर कायद्यानुसार अनिवार्य करण्यात आलेली सीसीटीव्ही (CCTV) यंत्रणाही या बसमध्ये कार्यरत असल्याचे दिसत नाही.
कायद्यानुसार, व्यावसायिक प्रवासी वाहनांमध्ये 'व्हेईकल-ट्रॅकिंग सिस्टिम' आणि 'पॅनिक बटन्स' असणे अनिवार्य आहे. तसंच या पॅनिक बटन्सवर आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेद्वारे देखरेख ठेवली जाणे आवश्यक आहे. या बसमध्ये अशा सुविधा होत्या की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तसेच, जर त्या सुविधा होत्या, तर प्रवासादरम्यान या यंत्रणांना काही अलर्ट दिले होते का, याची तपासणी पोलीस करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बस ग्रेटर नोएडातील सुरजापूर येथील एका वर्कशॉपमधून (जिथे ती काही दुरुस्तीच्या कामासाठी नेण्यात आली होती) उत्तर दिल्लीतील तिमारपूर येथील पार्किंग लॉटमध्ये नेण्यात आली; ड्युटीवर नसताना ही बस तिथेच उभी केली जाते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, 4 ऑगस्ट रोजी रात्री 9 ते 9.30 च्या दरम्यान, बस परत घेऊन जात असताना चालक कुलदीप आणि वाहक संदीप यांना ग्रेटर नोएडातील 'परी चौक' येथे एक तरुणी एकटी उभी असलेली दिसली.
आईसोबत झालेल्या वादामुळे घर सोडून नोएडाच्या सेक्टर 63 मधील चुलत भावाच्या घरी जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या तरुणीला, कथितरीत्या त्या रिकाम्या बसमध्ये चढण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. त्यानंतरच्या तिच्यावर दोघांनी सामूहिक बलात्कार केला. महत्त्वाची बाब म्हणजे, जेव्हा बस दिल्ली-नोएडा सीमेवरील एका चेक पॉइंटसह अनेक पोलीस तपासणी नाक्यांवरून न थांबता पुढे गेली. पोलिसांनी या बसची तपासणीच केली नाही.
त्यानंतर त्यांनी त्या तरुणीला रिंग रोडवर, काश्मिरी गेट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुठेतरी सोडून दिले; तिथून तिने पोलीस ठाणे गाठून मदत मागितली. "प्रकरणाचे संवेदनशील स्वरूप आणि नवीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी लक्षात घेऊन, काश्मिरी गेट पोलिसांनी तत्काळ पीडितेच्या वैद्यकीय तपासणीची व्यवस्था केली आणि गुन्हा दाखल केला... तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने पोलिसांनी अवघ्या चार तासांत ती बस शोधून काढली आणि दोन्ही आरोपींना अटक केली," अशी माहिती डीसीपी (उत्तर दिल्ली) निहारिका भट्ट यांनी सोमवारी दिली.