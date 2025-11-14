English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली बॉम्बस्फोटांच्या तपासात पुलवामा येथील डॉ. उमरचा या हल्ल्यामागे हात असल्याचे समोर आले. त्याने जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) सोबत कट रचला होता. तपास यंत्रणांनी उमरचे घरही उद्ध्वस्त केले आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 14, 2025, 10:56 AM IST
Delhi Blast Dr Umar: दिल्ली कार ब्लास्टनंतर सुरक्षा यंत्रणांची मोठी कारवाई; मास्टरमाइंड उमरचे घर IED ने उडवले

Red Fort Car Blast: देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये सोमवारी (10 नोव्हेंबर) संध्याकाळी झालेल्या कार ब्लास्टने संपूर्ण शहराला एक क्षणात भीतीच्या सावटाखाली आणले. लाल किल्ल्याच्या जवळ झालेल्या या स्फोटात 12 जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. सुरुवातीला हा साधा अपघात असल्याची शंका होती, परंतु काही तासांतच तपासात हे स्पष्ट झाले की हा एक नियोजित दहशतवादी हल्ला होता. स्फोटात वापरलेल्या पदार्थांवरूनही तेच दिसून आले.

पुलवामाचा ‘डॉ. उमर’च होता सूत्रधार

या घटनेची जबाबदारी कोणीही उघडपणे स्वीकारली नव्हती, परंतु चौकशीत एक मोठा धक्का बसला. या संपूर्ण कटाचा मास्टरमाइंड जम्मू-कश्मीरातील पुलवामाचा रहिवासी डॉ. उमर असल्याचे निष्पन्न झाले. उमर शिक्षणाने डॉक्टर असला, तरी अनेक वर्षांपासून कट्टरपंथी विचारसरणीकडे झुकला होता. तपास संस्थांनी सांगितले की उमर मागील दोन वर्षांपासून हल्ल्याची रणनीती आखत होता आणि त्याचे थेट संबंध जैश-ए-मोहम्मदच्या मॉड्यूलशी होते. एनआयए, एसआयटी आणि दिल्ली पोलिसांच्या संयुक्त तपासात उमरच या ऑपरेशनचा मुख्य मेंदू असल्याचे पुरावे मिळाले.

स्फोटानंतर देशभर छापेमारी

या भीषण घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांनी एका रात्रीत देशभरात मोठ्या प्रमाणावर छापेमारी सुरू केली. जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सलग शोधमोहीमा केल्या गेल्या. तपासादरम्यान उमरच्या गटातील अनेक सदस्यांना अटक झाली. त्यांच्या ठिकाणांहून शस्त्रसाठा, ब्लास्टमध्ये वापरण्यात येऊ शकणारी सामग्री आणि महत्त्वाची डिजिटल साधने जप्त करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी उघड केले की या गटाने विविध राज्यांमध्ये सेल्स तयार केले होते, जे योग्य वेळ येताच मोठी कारवाई करण्यासाठी तयार होते.

उमरचा अंत झाला, पण ठसे सापडले

तपासात आणखी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली. या स्फोटात उमरचाही मृत्यू झाला. त्याचे अवशेष डीएनए चाचणीतून पुष्टी करण्यात आले. तपासकर्त्यांच्या मते, उमरने स्वतः कारमध्ये ठेवलेल्या IED ची तपासणी करताना हे स्फोट झाले असावेत किंवा त्याने स्वतः आत्मघाती हल्ला करण्याचाच मनसुबा आखला असावा. स्फोटाच्या ठिकाणी सापडलेल्या काही पुराव्यांमध्ये त्याची ओळख स्पष्ट झाली होती.

सुरक्षा यंत्रणांची सर्वात कठोर कारवाई

हल्ल्याच्या सूत्रधाराची ओळख पटताच सुरक्षा दलांनी जम्मू-कश्मीरच्या पुलवामामध्ये त्याच्या घरावर धाड टाकली. घराच्या प्रत्येक भागाची तपासणी करून, तिथे दडवलेले साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. परंतु घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्फोटकांची साठवण असल्याची शक्यता लक्षात घेता, सुरक्षा दलांनी अखेर ते IED च्या सहाय्याने पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले. हे पाऊल भावी कोणत्याही दहशतवादी क्रियाकलापांना रोखण्यासाठी उचलले गेल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

उमरच्या आईचे धक्कादायक खुलासे

चौकशीत उमरच्या आईने सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत उमर अत्यंत कट्टर विचारसरणीकडे वळला होता. तो अनेक दिवस घरच्यांशी संपर्कात राहत नसे. स्फोटाच्या काही दिवस आधी त्याने “कॉल करू नका, संपर्क करू नका” असे कुटुंबाला सांगितले होते. ती आपल्या मुलाच्या बदललेल्या वागणुकीबद्दल चिंतित होती, परंतु तिने कधीही पोलिसांकडे तक्रार केली नव्हती.

 उमरच्या गटाकडून 2900 किलो स्फोटक जप्त

तपासात एक मोठा स्फोटक खुलासा झाला. उमरच्या गटातून 2900 किलो स्फोटक जप्त करण्यात आले. हे प्रमाण इतके मोठे आहे की याचा वापर करून अनेक शहरांत एकाच वेळी मोठे हल्ले केले जाऊ शकले असते. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही योजना आणखी भयानक असू शकली असती, परंतु स्फोट अकाली झाल्याने मोठी दुर्घटना टळली.

नेटवर्कचे आणखी सदस्य रडारवर

तपास यंत्रणा आता उमरच्या मॉड्यूलशी संबंधित अन्य सहकाऱ्यांचा शोध घेत आहेत. त्यापैकी अनेक जण भारताबाहेर लपून बसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

