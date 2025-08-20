English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'हात आणि केस पकडून खेचले अन् नंतर...', दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांवर हल्ला, टेबलावर डोकं आपटून जखमी

Delhi Chief Minister Rekha Gupta Attacked: मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थानातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यावेळी मुख्यमंत्री जनसुनावणी करत होत्या तेव्हा एक व्यक्ती तक्रार घेऊन तिथे पोहोचला. यावेळी त्याने मुख्यमंत्र्यांच्या कानाखाली लगावली. त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 20, 2025, 11:13 AM IST
Delhi Chief Minister Rekha Gupta Attacked: दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला झाला आहे. बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जनसुनावणीदरम्यान ही घटना घडली. आरोपी व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आलं असून त्याची चौकशी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री जनसुनावणी घेत असताना, एक व्यक्ती त्याची तक्रार घेऊन तिथे पोहोचली. यादरम्यान त्याने मुख्यमंत्र्यांना कानाखाली मारली. त्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. आरोपीला सिव्हिल लाइन्स पोलिस ठाण्यात नेण्यात आलं. 

हल्ला करणारा कोण?

प्राथमिक माहितीनुसार, हल्ला करणाऱ्याने आपलं नाव राजेश भाई खिमजी सकरिया सांगितलं आहे. आरोपी राजकोटचा राहणारा आहे. त्याचं वय 41 आहे. गृहमंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली पोलिसांनी गृहमंत्रालयाला मुख्यमंत्र्यांवर झालेल्या हल्ल्याची माहिती दिली आहे. 

कानाखाली मारली?

दिल्ली भाजपाचे प्रवक्ता प्रवीण शंकर यांनीही सांगितलं आहे की, "जनसुनावणी सुरु असताना एक व्यक्ती मुख्यमंत्री रेखा  गुप्ता यांच्याजवळ पोहोचला. त्याने आधी काही कागद दिले, नंतर ओरडू लागला आणि कानाखाली मारली". मात्र दिल्लीच्या भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी कानाखाली मारल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. 

दिल्लीच्या भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी हल्ल्यावर काय म्हटलं?

संपूर्ण घटनेची माहिती देताना दिल्ली भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा म्हणाले की, "आज सकाळी जनसुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनतेमध्ये होत्या आणि त्यांच्याशी बोलत होत्या. दरम्यान, एक व्यक्ती त्यांच्याकडे येते, काही कागदपत्रे ठेवते आणि अचानक त्यांच्या हाताला स्पर्श करून त्यांना ओढण्याचा प्रयत्न करते. यादरम्यान, धक्काबुक्की झाली आणि त्यांचे डोके टेबलाच्या एका कोपऱ्यावर आदळले असावे. तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्या व्यक्तीला पकडले. पोलीस सध्या ती व्यक्ती कोण आहे याचा तपास करत आहेत. पोलीस सध्या कसून चौकशी करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती स्थिर आहे. डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली आहे. त्यांना या प्रकारामुळे धक्का बसला आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना भेटलो आहे, त्या एक खंबीर महिला आहेत, त्यांना माहिती आहे की दिल्लीप्रती एक बांधिलकी आहे. त्यांनी सांगितले आहे की त्या त्यांच्या दैनंदिन कामापासून थांबणार नाही. त्यांना दगड किंवा कानाखाली मारलेली नाही. जे काही चालले आहे ते चुकीचे आहे".

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करणाऱ्या आरोपीचे वय 35 वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. दिल्ली भाजपाने या घटनेचा निषेध केला आहे. भाजाप नेते रमेश बिधुरी म्हणाले की, रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला करण्याचा हा प्रयत्न जनसुनावणी उधळण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे असे मला वाटते. 

भाजपा नेते तजिंदर बग्गा म्हणाले की, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर जनसुनावणीदरम्यान झालेल्या हल्ल्याच्या बातमीने मला धक्का बसला आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि लवकर बरे होण्यासाठी मी प्रार्थना करतो. 

आम आदमी पक्षानेही नोंदवला निषेध

आम आदमी पक्षानेही दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवरील हल्ल्याचा निषेध केला आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते अनुराग धांडा म्हणाले की, दिल्ली पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. अशा बाबींवर आमचा पक्ष स्पष्ट भूमिका घेत आहे. 

पोलिसांचे म्हणणे आहे की, पोलिस उपायुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आहेत आणि प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. या घटनेवर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्या आतिशी म्हणाल्या की, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवरील हल्ला निंदनीय आहे. लोकशाहीत मतभेद आणि निषेधाला जागा आहे पण हिंसाचाराला जागा नाही. दिल्ली पोलिस दोषींवर कठोर कारवाई करतील अशी आशा आहे. मुख्यमंत्री पूर्णपणे सुरक्षित राहतील अशी आशा आहे.

 

FAQ

1) दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला कधी आणि कुठे झाला?
20 ऑगस्ट 2025 रोजी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर त्यांच्या सिव्हिल लाइन्स येथील निवासस्थानी साप्ताहिक जनसुनवाई दरम्यान हल्ला झाला. एका व्यक्तीने त्यांच्यावर हल्ला केला, ज्यामध्ये त्यांना कानाखाली मारली आणि केस ओढले गेले, असे काही अहवालात म्हटले आहे.

2)  हल्लेखोर कोण होता?
हल्लेखोराची ओळख राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया (वय 41, राजकोट, गुजरात) अशी झाली आहे. तो जनसुनावणीसाठी याचिकाकर्ता म्हणून आला होता आणि त्याने काही कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अचानक हल्ला केला.

3) हल्ल्याचे कारण काय होते?
प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, हल्लेखोराचा एक नातेवाईक तुरुंगात आहे आणि त्याने त्याच्या सुटकेसाठी याचिका घेऊन आला होता, जो विषय कोर्टात प्रलंबित आहे. त्याच्या कुटुंबाने दावा केला आहे की तो मानसिक आजारी आहे आणि प्राण्यांचा प्रेमी आहे. हल्ल्याचे नेमके कारण अद्याप तपासात आहे

