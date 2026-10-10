Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /जंतर मंतरवर रक्तपात करून..., CJP आंदोलनावरुन मोदी-शाहांवर हल्लाबोल; प्रायव्हेट आर्मीचा वापर करून..., हिटलरपेक्षा हे...

'जंतर मंतरवर रक्तपात करून...', CJP आंदोलनावरुन मोदी-शाहांवर हल्लाबोल; 'प्रायव्हेट आर्मीचा वापर करून...', 'हिटलरपेक्षा हे...'

"लोकशाहीने तरुणांना बहाल केलेला आंदोलनाचा अधिकार दडपून टाकण्यासाठी दडपशाहीच्या कुठल्याही पातळीवर जाण्याचा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा इरादा त्यामुळे स्पष्ट झाला आहे."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 10, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 06:58 AM IST
'जंतर मंतरवर रक्तपात करून...', CJP आंदोलनावरुन मोदी-शाहांवर हल्लाबोल; 'प्रायव्हेट आर्मीचा वापर करून...', 'हिटलरपेक्षा हे...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेचा सरकारवर हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'प्रिय पंतप्रधान अंबानी', एलॉन मस्क यांची एक्स पोस्ट, म्हणाले 'तुम्हीच भारताचे खरे बॉस...'
2
3
4
5