/जंतरमंतरवर आंदोलक महिलेला कानशिलात लगावलेल्या पोलिसावर काय कारवाई झाली? व्हिडिओ व्हायरल

दिल्लीत जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांनी नीट पेपर फुटीप्रकरणी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी एकटवले आहेत. देशातील कानाकोपऱ्यातून विद्यार्थी दिल्लीत पोहोचले आहेत. 20 जुलै रोजी कॉ़क्रोच जनता पार्टीच्या संसद चलो मोर्चादरम्यान या आंदोलनाचा भीषण वळण लागले. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. यावेळी काही महिलांवरही पोलिसांनी लाठ्या-काठ्यांचा वापर केला. अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यातील एका व्हिडिओत दिल्ली पोलिस तरुणीच्या कानशिलात लगावताना दिसतोय. या व्हिडिओवरुन संताप व्यक्त केला जातोय.
सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओत एक पोलिस अधिकारी महिला आंदोलकाच्या कानशिलात लगावताना दिसतोय. हा व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर संपात व्यक्त करण्यात येत होता. 20 जुलै 2026 रोजी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) च्या 'संसद चलो' मोर्चादरम्यान ही घटना घडली होती, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये ईशान्य दिल्लीचे अतिरिक्त पोलीस उपायुक्त संदीप लांबा हे एका बाजुला उभ्या असलेल्या महिला आंदोलकाच्या कानशिलात लगावताना दिसत आहे. हा सर्व प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या घटनेनंतर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आणि काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांसारख्या विरोधी नेत्यांनी पोलिसांच्या या वर्तनाचा तीव्र निषेध केला असून दोषी अधिकाऱ्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
व्हिडिओवरून देशभरातून संताप व्यक्त झाल्यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन संदीप लांबा यांना तातडीने जंतरमंतरवरील सुरक्षेच्या जबाबदारीतून मुक्त केले आणि त्यांना त्यांच्या मूळ उत्तर-पूर्व जिल्ह्यात परत पाठवले आहे.
1. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा
2. आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई
3. शांततापूर्ण आंदोलकांवर खटला चालवू नये