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जंतरमंतरवर आंदोलक महिलेला कानशिलात लगावलेल्या पोलिसावर काय कारवाई झाली? व्हिडिओ व्हायरल

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान महिला आंदोलकाला कानशिलात मारल्याप्रकरणी अतिरिक्त डीसीपी (Additional DCP) संदीप लांबा यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:50 PM IST
जंतरमंतरवर आंदोलक महिलेला कानशिलात लगावलेल्या पोलिसावर काय कारवाई झाली? व्हिडिओ व्हायरल
Image Credit: Delhi cop who slapped woman during Parliament march now delhi police action againt him

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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