25 वर्षे जुन्या प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर केल्याबद्दल सीबीआयचे सहसंचालक दोषी; आयआरएस अधिकाऱ्याच्या घरावर टाकला होता छापा

25 वर्षे जुन्या प्रकरणात दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सीबीआयचे सहसंचालक रामनीश यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. अधिकाराचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 19, 2026, 01:26 PM IST
दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने आज 25 वर्षे जुन्या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. 19 ऑक्टोबर 2000 टाकण्यात आलेल्या एका छाप्यासाठी सीबीआयचे विद्यमान सहसंचालक आणि दिल्ली पोलिसांच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याला दोषी ठरवलंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीबीआयचे सहसंचालक रामनीश आणि निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त व्ही. के. पांडे यांना भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 323, 427, 448 आणि 34 सह विविध कलमांखाली दोषी ठरवलं. तीस हजारी न्यायालयाचे न्यायाधीश शशांक नंदन भट्ट यांनी हा निकाल दिलाय. 

काय होतं नेमकं प्रकरण?

हे प्रकरण 1985 च्या बॅचचे आयआरएस अधिकारी आणि त्यावेळी दिल्लीत अंमलबजावणी विभागाचे उपसंचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या अशोक कुमार अग्रवाल यांच्या घरावरील छापासंदर्भातील आहे. अशोक कुमार अग्रवाल यांनी आरोप केला होता की, 19 ऑक्टोबर 2000 रोजी त्यांच्या घरी झालेली झडती आणि अटक पूर्णपणे चुकीची आणि द्वेषपूर्ण होती.

न्यायालयाने निकाल देताना काय म्हटलं?

तीस हजारी न्यायालयाने निकालात देताना म्हटलंय की, हा छापा केवळ केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (कॅट) 28 सप्टेंबर 2000 च्या आदेशाला बगल देण्यासाठी टाकण्यात आला होता. कॅटने चार आठवड्यांच्या आत अग्रवाल यांच्या निलंबनाचा फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले होते. 

न्यायालयाच्या मते, या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी, सीबीआय अधिकाऱ्यांनी 18 ऑक्टोबर 2000 रोजी संध्याकाळी एक गुप्त बैठक घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी अग्रवाल यांच्या घरावर छापा टाकून त्यांना अटक करण्याची योजना आखली. न्यायालयाने या संपूर्ण घटनाक्रमाला एक सुनियोजित कट असं म्हटलंय. 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केलं की, ही छापेमारी आणि अटक केवळ बेकायदेशीरच नव्हती, तर अधिकाराचा स्पष्ट गैरवापरही असल्याचे समोर आलं आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून एका निरपराध अधिकाऱ्याचा छळ केल्याचे न्यायालयाने म्हटलं. तसंच या प्रकरणात दोषी सीबीआयचे सहसंचालक रामनीश आणि निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त व्ही. के. पांडे यांच्या शिक्षेची सुनावणी पण लवकरच होईल असंही न्यालयाने सांगितलं.  

न्यायालयाकडून या प्रकरणात मुख्य निष्कर्ष काय?

* अटक दुर्भावनेने प्रेरित होती: निलंबनाचा आढावा घेण्याचे निर्देश देणाऱ्या कॅटच्या (CAT) २८.०९.२००० रोजीच्या आदेशाला रद्द करण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण कारवाई करण्यात आली होती, असे न्यायालयाचे मत आहे.

* अधिकाराचा गैरवापर: अधिकाऱ्यांची कृती अधिकृत कर्तव्याच्या कक्षेबाहेरची मानली गेली; फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अंतर्गत कोणतेही संरक्षण नाही.

* जबरदस्तीने प्रवेश सिद्ध: मुख्य दरवाजा तोडून उघडण्यात आल्याची पुष्टी आरोपीने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या स्वतःच्या नोंदींवरूनही झाली आहे.

* कोठडीतील हिंसाचार सिद्ध: तक्रारदाराला फरफटत नेण्यात आले, मारहाण करण्यात आली; दुखापतीची पुष्टी एमएलसी (MLC), प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि प्रतिज्ञापत्रातील कबुलीद्वारे झाली आहे.

* कट उघडकीस: दक्षता विभागाच्या निर्देशांचे पालन करण्याऐवजी, १८.१०.२००० रोजी झालेल्या गुप्त बैठकीमुळे दुसऱ्या दिवशी सकाळी नियोजित छापा टाकण्यात आला.

* तक्रारदार निर्दोष ठरला: अखेरीस दोन्ही सीबीआय प्रकरणांमधून दोषमुक्त करण्यात आले.

१९ ऑक्टोबर २००० च्या पहाटे काय घडलं होतं?

न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं की,  १९ ऑक्टोबर २००० रोजी सकाळी ५:०० वाजता, सीबीआयच्या एका पथकाने कथितरित्या अग्रवाल यांच्या घरावर छापा टाकला होता. यावेळी सुरक्षा रक्षकावर हल्ला झाला. सीमाभिंत ओलांडून मुख्य दरवाजा तोडला गेला. तर कुटुंबातील सदस्यांना एका खोलीत कोंडून ठेवण्यात आले होत. तरदुसरीकडे अधिकाऱ्याला अंतर्वस्त्रांमध्ये बेडरूममधून फरफटत नेले आणि त्यांना मारहाण करून जखमी करण्यात आलं. धक्कादायक म्हणजे रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी त्याला अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आले होते. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

