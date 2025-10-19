'महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास पोटगीची गरज नाही,' हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, महिलेला फटकारलं 'पैशांसाठी...'

घटस्फोट प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वतंत्र असलेल्या जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही असं दिल्ली हायकोर्टाने सांगितलं आहे. कायमस्वरूपी पोटगी ही सामाजिक न्याय मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून करण्यात आलेली एक उपाययोजना आहे, सक्षम व्यक्तींमध्ये समृद्धी किंवा आर्थिक समानतेचे साधन नाही असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं आहे. न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. कायद्यानुसार पोटगी मागणाऱ्या व्यक्तीला आर्थिक मदतीची खरी गरज असल्याचं दाखवणं आवश्यक आहे असं खंडपीठाने सांगितलं आहे.
"जर अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वतंत्र असेल तर (हिंदू विवाह कायद्याच्या (HMA) कलम २५ अंतर्गत) न्यायालयीन विवेकाचा वापर पोटगी देण्यासाठी करता येत नाही. अशा विवेकाचा वापर योग्यरित्या केला पाहिजे. रेकॉर्ड, आर्थिक क्षमता आणि अपीलकर्त्याच्या बाजूने आर्थिक असुरक्षितता दर्शविणारी कोणतीही सामग्री नसतानाही, अशा विवेकाचा वापर योग्यरित्या आणि विवेकपूर्णपणे केला पाहिजे," असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
क्रूरतेच्या आधारावर महिलेला कायमस्वरूपी पोटगी नाकारणाऱ्या आणि तिच्या पतीला घटस्फोट देणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला कायम ठेवताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं. पती वकील असून, पत्नी ग्रुप ए इंडियन रेल्वे ट्रॅफिक सर्व्हिस (IRTS) अधिकारी आहे. पत्नीचा याआधीही एकदा घटस्फोट झाला आहे. जानेवारी 2010 मध्ये त्यांचं लग्न झालं. लग्नाच्या 1ला महिन्यांतच ते वेगळे झाले.
पतीने पत्नीविरोधात मानसिक आणि शारीरिक क्रूरतेचा आरोप केला. अपमानास्पद भाषा, अपमानास्पद मेसेज, वैवाहिक हक्क नाकारणे आणि व्यावसायिक आणि सामाजिक वर्तुळात अपमान असे आरोप केले. पत्नीने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आणि याउलट आपलाच छळ झाल्याचा आरोप केला.
कौटुंबिक न्यायालयाने हे लग्न रद्द केलं. घटस्फोटाला तयार होण्यासाठी पत्नीने आर्थिक तडजोड म्हणून 50 लाख रुपयांची मागणी केली होती, असा दावा तिने तिच्या प्रतिज्ञापत्रात आणि उलटतपासणी दरम्यान मान्य केला, असं बार अँड बेंचने अहवालात म्हटलं आहे. हायकोर्टाला मात्र या निष्कर्षात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आढळलं नाही.
"अपीलकर्त्याचा दृष्टिकोन आर्थिकदृष्ट्या असल्याचा कौटुंबिक न्यायालयाने काढलेला निष्कर्ष निराधार किंवा अवास्तव म्हणता येणार नाही; उलट, तो त्यांच्यासमोर असलेल्या पुराव्यांवर आधारित तार्किक निष्कर्ष होता," असं खंडपीठाने म्हटले आहे. पुढे असे निरीक्षण नोंदवलं की पत्नीने तिच्या पती आणि त्याच्या आईविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली होती. त्याला बेकायदेशीर जन्माचा, मानसिक क्रूरतेचा वर्तनाचा संदर्भ दिला होता.
अखेर, हायकोर्टाने उच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी पोटगी देण्यास नकार दिलं, महिला एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होती जी चांगलं उत्पन्न मिळवत होती आणि त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होती असं सांगत कोर्टाने पोटगी नाकारली.
"सहवासाचा कमी कालावधी, मुलांची अनुपस्थिती, अपीलकर्त्याचे भरीव आणि स्वतंत्र उत्पन्न आणि आर्थिक गरजेच्या विश्वासार्ह पुराव्याचा अभाव यामुळे कायमस्वरूपी पोटगीचा कोणताही दावा एकत्रितपणे नाकारला जातो. त्यानुसार, आम्हाला विद्वान कौटुंबिक न्यायालयाच्या निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही समर्थनीय कारण आढळत नाही आणि म्हणूनच कायमस्वरूपी पोटगीची प्रार्थना नाकारली जात आहे," असं सांगत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
भारतात मोठ्या पोटगी दाव्यांच्या वाढत्या ट्रेंड दरम्यान हा निर्णय आला आहे. जुलैमध्ये, मुंबईत घर, देखभालीसाठी 12 कोटी रुपये आणि आलिशान बीएमडब्ल्यू कार मागणाऱ्या एका महिलेच्या याचिकेमुळे भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी टिप्पणी केली की ती उत्तमप्रकारे पात्र आहे आणि तिचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम आहे. "तुम्ही इतक्या सुशिक्षित आहात, तुम्ही मागू नये आणि स्वत: कमवावं," असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
FAQ
1) पोटगी (अलीमोनी) म्हणजे काय?
पोटगी हे घटस्फोटादरम्यान किंवा नंतर एका जोडीदाराने दुसऱ्या जोडीदाराला दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य आहे. याचा उद्देश विवाहादरम्यानच्या जीवनमानासारखेच जीवनमान टिकवणे असतो. हे पती किंवा पत्नी दोघांनाही मिळू शकते, परंतु आर्थिक गरज असल्यासच.
2) पोटगी कोण मिळवू शकतो?
आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेला जोडीदार (उदा. नोकरी नसलेला किंवा कमी उत्पन्न असलेला).
विवाहाची मुदत लांब असल्यास (१० वर्षांपेक्षा जास्त) कायमस्वरूपी भरणपोषण मिळण्याची शक्यता जास्त.
वय, आरोग्य, मुलांची कस्टडी आणि विवाहादरम्यानचे जीवनमान हे घटक विचारात घेतले जातात.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अलीकडील निर्णय: आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी (फायनान्शियली इंडिपेंडंट) जोडीदाराला कायमस्वरूपी भरणपोषण मिळू शकत नाही. हे सामाजिक न्यायाचे साधन असून, आर्थिक गरज सिद्ध करणे आवश्यक आहे (१८ ऑक्टोबर २०२५ चा निर्णय).
3) पोटगीची रक्कम कशी ठरवली जाते?
दोन्ही जोडीदारांचे उत्पन्न, मालमत्ता आणि जबाबदाऱ्या विचारात घेतल्या जातात.
मुख्य घटक: विवाहाची मुदत, आरोग्य, शिक्षण, नोकरीची शक्यता आणि मुलांची कस्टडी.
प्रकार: अंतरिम (खटल्यादरम्यान), कायमस्वरूपी (मासिक किंवा एकरकमी), पुनर्वसनात्मक (मर्यादित कालावधी).
दिल्ली उच्च न्यायालय मार्गदर्शन: उत्पन्नाची पारदर्शक माहिती (अॅफिडेव्हिटद्वारे) आवश्यक. अतिशयोक्तीपूर्ण दावे दाबले जाऊ शकतात (कुसुम शर्मा विरुद्ध महिंदर कुमार शर्मा, २०२०).
सामान्य सूत्र: देणाऱ्याच्या उत्पन्नाच्या १/३ ते १/५ भाग, परंतु न्यायालयानुसार बदलू शकते.