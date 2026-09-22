/कोर्टाच्या निर्णयामुळे सोनिया गांधींच्या अडचणी वाढल्या? FIR चा मार्ग मोकळा? त्यांचं भारतीय नागरिकत्व...; 46 वर्षांपूर्वीचं नेमकं प्रकरण काय?

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळण्याआधीच त्यांचं नाव मतदार यादीत होतं यासंदर्भातील प्रकरणात आता कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सोनिया गांधींचे नाव भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याच्या आरोपावरून एफआयआर नोंदविण्याची मागणी करणाऱ्या तक्रारीवर नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश सोमवारी दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने एफआयआरचे आदेश देण्यास नकार देणारा दंडाधिकारी न्यायालयाचा सप्टेंबर 2025 मधील आदेशही रद्द केला असल्याने सोनिया गांधींच्या अडचणी वाढू शकतात.
दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला एफआयआरचे आदेश देण्यास नकार देणारा निर्णय हा पुरेशी कारणे नोंदविणारा नाही, असं दिल्ली सत्र न्यायालयाने म्हटलंय. कायदेशीर त्रुटींमुळे दंडाधिकारी न्यायालयाचा हा आदेश आम्ही रद्द करत असल्याचं दिल्ली सत्र न्यायालयाने नव्या निर्णयात म्हटलं आहे. मतदार यादीच्या पावित्र्याला संसदीय लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व आहे, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं.
वकील विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, सोनिया गांधी यांना एप्रिल 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळाले होते. मात्र त्यांचे नाव 1980 मध्येच नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत होते, असा आरोप त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. 1982 मध्ये त्यांचे नाव यादीतून वगळण्यात आले आणि 1983 मध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले, असा तक्रारदाराचा दावा आहे. हे आरोप न्यायालयाने अद्याप सिद्ध ठरविलेले नाहीत. हे सारं प्रकरण 46 वर्षांपूर्वीचं आहे.
तक्रारदाराने या प्रकरणात एफआयआर नोंदविण्याची मागणी केली होती. दंडाधिकारी न्यायालयाने 11 सप्टेंबर 2025 रोजी ही मागणी फेटाळली होती. त्याविरोधात त्रिपाठी यांनी सत्र न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. त्यावरच आता हा नवा निर्णय आला आहे.
सत्र न्यायालयाने सोनिया गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिलेला नाही किंवा आरोप सिद्ध ठरविलेले नाहीत. एफआयआरची मागणी करणाऱ्या तक्रारीवर दंडाधिकारी न्यायालयाने नव्याने विचार करून कारणांसह निर्णय द्यावा, एवढा सध्याचा आदेश आहे. त्यामुळे आता दंडाधिकारी न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
जानेवारी 1968 च्या सुमारास सोनिया गांधी लंडनहून भारतात दिल्लीच्या पालम विमानतळावर आल्या. त्यावेळी त्या पहिल्यांदाच भारतात आलेल्या. 25 फेब्रुवारी 1968 रोजी त्यांनी राजीव गांधी यांच्याशी विवाह केला. राजीव गांधी यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर त्या भारतात स्थायिक झाल्या.