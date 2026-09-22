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कोर्टाच्या निर्णयामुळे सोनिया गांधींच्या अडचणी वाढल्या? FIR चा मार्ग मोकळा? त्यांचं भारतीय नागरिकत्व...; 46 वर्षांपूर्वीचं नेमकं प्रकरण काय?

एका वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर कनिष्ठ न्यायालयाचा आधीचा आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द केला असून हा सोनिया गांधींसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. नेमकं काय म्हटलंय आताच्या निकालात न्यायालयाने जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:37 PM IST
कोर्टाच्या निर्णयामुळे सोनिया गांधींच्या अडचणी वाढल्या? FIR चा मार्ग मोकळा? त्यांचं भारतीय नागरिकत्व...; 46 वर्षांपूर्वीचं नेमकं प्रकरण काय?
Image Credit: न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश केला रद्द (प्रातिनिधिक फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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