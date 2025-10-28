हादरवणारी घटना! अश्लील Video मुळे लिव्ह इन पार्टनरला तिने जिवंत जाळलं; रात्री Ex बॉयफ्रेंडला बोलावून..

Shocking Crime News: काही आठवड्यांपूर्वी दिल्लीतील गांधी विहारमध्ये लागलेल्या आगीमागील खरं कारण समोर आलं असून यामुळे पोलिसांनाही मोठा धक्का बसला आहे. ज्या घटनेला सर्वजण 'अपघात' समजत होते तो एक पूर्वनियोजित हत्येचा कट असल्याचं चौकशीत उघड झालं आहे. या हत्येची प्रमुख सूत्रधार ही मयत व्यक्तीची प्रेयसी असल्याचं निष्पन्न झाले. आरोपी तरुणी ही वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून गुन्हे समजून घेण्याचा दावा करणारी फॉरेन्सिक सायन्सची विद्यार्थिनी आहे. पोलिस तपासात असे दिसून आले की तिने तिच्या पूर्वाश्रमीचा प्रियकर आणि दुसऱ्या एका मित्रामदतीने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या रामकेश मीणा या तरुणाची निर्घृणपणे हत्या केली आणि नंतर त्याच्या अंगावर तेल आणि तूप ओतून संपूर्ण रुमला आग लावून दिली. हा अपघात वाटावा असा कट तिने रचला होता.
क्राइम वेब सिरीज पाहिल्यानंतर 'परफेक्ट मर्डर'चा प्लॅन आपल्याला सुचल्याचं या तरुणीने कबूल केलं आहे. या विद्यार्थ्याने प्रत्येक पाऊल उचलताना वैज्ञानिकदृष्ट्या उचलले. आपण अडकले जाऊ नये म्हणून तीने पूर्ण काळजी घेतली होती. परंतु सीसीटीव्ही आणि मोबाइल डेटाने तिचा संपूर्ण कट उघडकीस आणला.
6 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी दिल्ली पोलिसांना गांधी विहारमधील एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर आग लागल्याची माहिती मिळाली. अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली, परंतु आतील दृश्य धक्कादायक होते. या रुममध्ये एक जळालेला मृतदेह सापडला. जळालेल्या अवस्थेत सापडलेला मृतदेह 32 वर्षीय रामकेश मीणा नावाच्या तरुणाचा होता. हा मुलगा या रुममध्ये वास्तव्यास होता आणि तो यूपीएससीची तयारी करत होता. सुरुवातीला हा गॅस गळतीचा अपघात असल्याचे मानले जात होते, परंतु मृतदेहाची स्थिती आणि खोलीत विखुरलेल्या वस्तूंमुळे पोलिसांना संशय आला.
घटनेनंतर, जेव्हा गुन्हे पथक आणि एफएसएल पथक घटनास्थळी पोहोचले, तेव्हा घराजवळील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले गेले. या सीसीटीव्हीमधील दुष्यांवरुन संपूर्ण घटनाक्रम समोर आला. 5 आणि 6 ऑक्टोबरच्या रात्री सुमारे दोन वाजून 20 मिनिटांनी चेहरे झाकलेले दोन पुरुष इमारतीत घुसले आणि त्यानंतर फक्त एकच बाहेर पडला. पहाटे 2 वाजून 57 मिनिटांनी एक मुलगी इमारतीबाहेर पडली. नंतर ही मुलगी अमृता चौहान असल्याचं चौकशीत समोर आली. अमृताबरोबर एक मुलगाही इमारतीबाहेर पडल्याचं सीसीटीव्हीत दिसलं. हे दोघे बाहेर पडल्यानंतर काही मिनिटांनी या रुमला आग लागली. पोलिसांनी अमृताचा मोबाईल डेटा आणि कॉल रेकॉर्ड तपासले. कॉल रेकॉर्डवरुन आग लागण्यापूर्वीच अमृताचं लोकेशन कुठे होते हे पोलिसांनी शोधून काढलं. अमृता रात्री गांधी विहारच्या आसपास कुठेतरी होती असं स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांना आपली शंका खरं असल्याचं पटलं.
18 ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी अमृताला मुरादाबादमध्ये अटक केली. चौकशीदरम्यान तिने तिच्या दोन मित्रांसह ही हत्या घडवून आणल्याचं मान्य केलं. अमृताचा पूर्वाश्रमीचा प्रियकर सुमित कश्यप (एलपीजी वितरक) आणि संदीप कुमार या दोघांनी आपल्याला मदत केल्याचं तिने पोलिसांना सांगितलं.
अमृताने दिलेल्या माहितीनुसार, रामकेश तिच्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होता. तिचे काही खाजगी व्हिडिओ आणि फोटो रामकेशने हार्ड डिस्कवर सेव्ह केले होते. अमृताने त्याला ते डिलीट करण्यास सांगितले तेव्हा रामकेशने नकार दिला. संतापलेल्या अमृताने तिचा माजी प्रियकर सुमितला सांगितले आणि त्यांनी रामकेशला संपवण्याचा कट रचला.
मुरादाबादची रहिवासी असलेली अमृता चौहान ही अवघ्या 21 वर्षांची असून फॉरेन्सिक सायन्सची विद्यार्थिनी आहे. तर तिला मदत करणारा 27 वर्षीय सुमित कश्यप मुरादाबादचाच रहिवासी आहे. तो एलपीजी सिलेंडर वितरक असून अमृताचा पूर्वाश्रमीचा प्रियकर म्हणजेच एक्स बॉयफ्रेंड आहे. त्याचप्रमाणे अमृताचा 29 वर्षीय मित्र संदीप कुमारनेही या दोघांना रामकेशला संपवण्यात मदत केली.
फॉरेन्सिक सायन्सची विद्यार्थिनी म्हणून अमृताला पुरावे कसे नष्ट करायचे याची पूर्ण कल्पना होती. 5-6 ऑक्टोबरच्या रात्री ते तिघे गांधी विहार येथे आले. त्यांनी प्रथम रामकेशचा गळा दाबला, नंतर काठीने त्याला मारहाण केली. आग वेगाने पसरावी म्हणून त्यांनी राकेशच्या शरीरावर तूप, तेल आणि वाइन ओतली. सुमितने सिलेंडरचा नॉब उघडला, गॅस घरभर पसल्यानंतर त्यांनी आग लावली. अमृताने दरवाजाची ग्रिल काढली आणि गेट आतून लॉक केले जेणेकरून तो अपघात झाला असे भासेल. एलपीजी सिलेंडर वितरक सुमित कश्यपला गॅस सिलेंडरचा स्फोट कधी आणि कसा होईल हे माहित होते. त्याने सिलेंडरचा नॉब उघडला. तो बॉडीजवळ ठेवला आणि त्याने गॅस पेटवून दिल्यानंतर तो रुमबाहेर बाहेर पडला. सुमारे एक तासानंतर, एक मोठा स्फोट झाला आणि खोली आगीच्या भक्षस्थानी पडली. बाहेर असलेल्यांना सर्वंना हा गॅसचा स्फोट वाटत होता.