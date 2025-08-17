English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दिल्लीत एक अत्यंत खळबळजनक घटना घडली आहे. एका 39 वर्षीय तरुणाने आपल्या जन्मदात्या आईवर बलात्कार केला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Aug 17, 2025, 07:46 PM IST
हज यात्रेवरुन आला आणि आईवर 3 वेळा बलात्कार केला; अटक झाल्यावर चौकशीत असे धक्कादायक उत्तर दिले ही पोलिसही शॉक झाले

Delhi Crime News:  देशाची राजधानी दिल्लीत माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली आहे. एका 39 वर्षीय व्यक्तीने आपल्या 65 वर्षीय आईवर 3 वेळा बलात्कार केला. हज यात्रेवरुन घरी परत आल्यानंतर त्याने हे धक्कादायाक कृत्य केले. या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर चौकशीत त्याने असे उत्तर दिले की पोलिसही शॉक झाले. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 

सौदी अरेबियातील तीर्थयात्रेवरून परतल्यानंतर मध्य दिल्लीतील हौज काझी भागात एका 39 वर्षीय व्यक्तीने आपल्या आईवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिलेने तिच्या 25 वर्षीय मुलीसह हौज काझी पोलिस ठाण्यात जाऊन मुलाविरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली.  मोहम्मद फिरोज उर्फ सुहेल असे आरोपीचे नाव आहे.  या महिन्यात तिला अनेक वेळा मारहाण आणि लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप या महिलने केला आहे.

एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने याबाबत सांगितले. 25 जुलै रोजी तिच्या 72 वर्षीय पती आणि मुलीसह तीर्थयात्रेसाठी सौदी अरेबियाला गेली होती. प्रवासादरम्यान, तिच्या मुलाने तिच्या पतीला फोन करून तिच्यावर "वाईट चारित्र्याचा" आरोप केला आणि त्याच्या वडिलांना ताबडतोब दिल्लीला परत येऊन घटस्फोट देण्यास सांगितले.  1 ऑगस्ट रोजी, कुटुंब घरी परतल्यानंतर, आरोपीने त्याच्या आईवर हल्ला केला आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तिच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारदार महिलेने पोलिसांना सांगितले की, तिच्या सुरक्षिततेच्या भीतीने ती काही काळ तिच्या मोठ्या मुलीच्या सासरच्या घरी राहण्यासाठी गेली. तिने आरोप केला आहे की 11 ऑगस्ट रोजी रात्री 9:30 च्या सुमारास ती घरी परतली तेव्हा तिच्या मुलाने तिच्याशी एकटे बोलण्याचा आग्रह धरला. त्यानंतर त्याने तिला एका खोलीत बंद केले, चाकू आणि कात्रीने धमकावले आणि तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप अधिकाऱ्याने केला.

पोलिसांनी सांगितले की, भीती आणि लाजेमुळे तिने घटनेची तात्काळ तक्रार केली नाही आणि ती तिच्या मुलीसोबत त्याच खोलीत झोपू लागली. परंतु 14 ऑगस्ट रोजी पहाटे 3:30 वाजता आरोपीने पुन्हा तेच कृत्य केल्याचे आरोप आहे, त्यानंतर महिलेने धाडस केले आणि पोलिसांशी संपर्क साधला. बीएनएसच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. आरोपी पदवीधर आहे परंतु सध्या बेरोजगार आहे, तर तक्रारदार गृहिणी आहे. तिचा पती निवृत्त सरकारी कर्मचारी आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, आपल्या कृत्याचा आरोपी मुलाला थोडाही पश्चाताप नाही. आरोपीच्या आईने पोलिसांना सांगितले की, तिच्या मुलाने वाटत होते की, आपल्या आईचे अनेक वर्षांपूर्वी विवाहबाह्य संबंध आहेत. याचाच राग मनात धरुन आरोपीने आईला शिक्षा देण्यासाठी तिच्यावर अत्याचार केला. 

 

