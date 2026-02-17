Video Viral : रस्त्यावरील थरार! चालत्या वाहनांचे दरवाजे उघडणारा तरुण अखेर पोलिसांच्या तावडीत सापडताच..

Delhi Crime News Viral Video : सोशल मीडियावर दर दिवशी काही असे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात जे अनेकदा स्क्रोल करून टाळले जातात किंवा काही असेही व्हिडीओ समोर येतात जे वारंवार पाहिले जातात, शेअरही केले जातात. असे व्हिडीओ अनेकदा यंत्रणांनाही पेचात पाडतात. याच श्रेणीतील एक व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यात दिसणारी दृश्य विचलित करणारी आणि अर्थातच विचार करायला भाग पाडणारीसुद्धा आहेत.
सदर व्हिडीओ दिल्लीतील रस्त्यांवरील असून यामध्ये एक तरुण बाईकस्वार traffic rules violation अंतर्गत पोलिसांच्या तावडीत सापडला आहे. उस्मानपूर भागातील या व्हिडीओमध्ये बाईकस्वार तरुण DTC बससह रस्त्यावरून जाणाऱ्या इतरही वाहनांची दारं निर्धास्तपणे उघडताना दिसत आहे. ही व्हायरल स्टंटबाजी पाहता फक्त वाहनचालकाचाच नव्हे तर, रस्त्यावरील इतर प्रवाशांचाही जीव धोक्यात येऊ शकतो अशीच भीती व्हिडीओ पाहणाऱ्यांना वाटते.
अतिशय वेगानं हा व्हिडीओ सोशल मीडियाव व्हायरल झाला आणि पोलिसांनी तातडीनं यामध्ये दिसणाऱ्या तरुणांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. काही तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे त्यांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं, ज्यानंतर त्याचं नाव तुषार पुनिया असल्याची बाब समोर आली. पोलिसांनी या स्टंट करणाऱ्या तरुणाला ताब्यात घेत त्याच्यावर भारतीय दंडसंविधानाअंतर्गत येणाऱ्या कलम 281 मोटर व्हिकल Act अंतर्गत गुन्हा नोंदवला.
तरुणाची कृती ही फक्त वाहन चालनाच्या नियमांचं उल्लंघन नसून, त्याच्या या कृतीमुळं इतर प्रवाशांचाही जीव धोक्यात येऊ शकतो. शिवाय अशी स्टंटबाजी सध्या अतिशय मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, अशा कृत्यांविरोधातील कारवाई पोलीस सुरू ठेवत हुल्लडबाजांना धडा शिकवतील अशी माहिती पोलिसांमार्फत जारी करत स्टंटबाजांना इशारा देण्यात आला.