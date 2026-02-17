English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Video Viral : रस्त्यावरील थरार! चालत्या वाहनांचे दरवाजे उघडणारा तरुण अखेर पोलिसांच्या तावडीत सापडताच..

Video Viral : रस्त्यावरील थरार! चालत्या वाहनांचे दरवाजे उघडणारा तरुण अखेर पोलिसांच्या तावडीत सापडताच..

Delhi Crime News : सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत असून, या व्हिडीओमध्ये दिसणारी दृश्य अतिशय विचलित करणारी असण्यासमवेत रस्त्यावर सुरू असणरा हा सर्व प्रकार पाहून विचार करायला भाग पाडत आहेत.

सायली पाटील | Updated: Feb 17, 2026, 05:53 PM IST
Video Viral : रस्त्यावरील थरार! चालत्या वाहनांचे दरवाजे उघडणारा तरुण अखेर पोलिसांच्या तावडीत सापडताच..
delhi Crime news Usmanpur Viral Video boy opening bus doors latest updates

Delhi Crime News Viral Video : सोशल मीडियावर दर दिवशी काही असे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात जे अनेकदा स्क्रोल करून टाळले जातात किंवा काही असेही व्हिडीओ समोर येतात जे वारंवार पाहिले जातात, शेअरही केले जातात. असे व्हिडीओ अनेकदा यंत्रणांनाही पेचात पाडतात. याच श्रेणीतील एक व्हिडीओ काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यात दिसणारी दृश्य विचलित करणारी आणि अर्थातच विचार करायला भाग पाडणारीसुद्धा आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

व्हायरल व्हिडीओ मध्ये जे दिसतंय यावर विश्वास बसणार नाही...

सदर व्हिडीओ दिल्लीतील रस्त्यांवरील असून यामध्ये एक तरुण बाईकस्वार  traffic rules violation अंतर्गत पोलिसांच्या तावडीत सापडला आहे. उस्मानपूर भागातील या व्हिडीओमध्ये बाईकस्वार तरुण DTC बससह रस्त्यावरून जाणाऱ्या इतरही वाहनांची दारं निर्धास्तपणे उघडताना दिसत आहे. ही व्हायरल स्टंटबाजी पाहता फक्त वाहनचालकाचाच नव्हे तर, रस्त्यावरील इतर प्रवाशांचाही जीव धोक्यात येऊ शकतो अशीच भीती व्हिडीओ पाहणाऱ्यांना वाटते.

पोलिसांनी तातडीनं तरुणांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली

अतिशय वेगानं हा व्हिडीओ सोशल मीडियाव व्हायरल झाला आणि पोलिसांनी तातडीनं यामध्ये दिसणाऱ्या तरुणांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. काही तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे त्यांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं, ज्यानंतर त्याचं नाव तुषार पुनिया असल्याची बाब समोर आली. पोलिसांनी या स्टंट करणाऱ्या तरुणाला ताब्यात घेत त्याच्यावर भारतीय दंडसंविधानाअंतर्गत येणाऱ्या कलम 281 मोटर व्हिकल Act अंतर्गत गुन्हा नोंदवला.

हेसुद्धा वाचा : Infosys- Anthropic च्या पार्टनरशिपमुळं बरंच काही बदलणार; IT क्षेत्राला याचा मोठा फायदा?

तरुणाची कृती ही फक्त वाहन चालनाच्या नियमांचं उल्लंघन नसून, त्याच्या या कृतीमुळं इतर प्रवाशांचाही जीव धोक्यात येऊ शकतो. शिवाय अशी स्टंटबाजी सध्या अतिशय मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, अशा कृत्यांविरोधातील कारवाई पोलीस सुरू ठेवत हुल्लडबाजांना धडा शिकवतील अशी माहिती पोलिसांमार्फत जारी करत स्टंटबाजांना इशारा देण्यात आला.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
delhiDelhi newsnewsmarathi newsUsmanpur Viral Video

इतर बातम्या

'ज्या दिवशी दुर्घटना घडली त्या दिवशीच...', अजित प...

महाराष्ट्र बातम्या